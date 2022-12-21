الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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حياتنا

5 مفاتيح لشيخوخة صحية حسب دراسة جديدة

"هناك خمسة عوامل رئيسية مرتبطة بالشيخوخة الصحية..."

كتب معالي بن عمر
مفاتيح شيخوخة صحية watanserb.com
الشيخوخة الصحية
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وطن-يستخدم المتحدثون باللغة الإنجليزية مصطلح “الشيخوخة الناجحة” أما بالفرنسية، فهذا يتوافق مع فكرة أن تتقدم في السن دون مشاكل صحية. وفي هذا السياق، درس باحثون من جامعة تورنتو، كندا، العوامل التي تساهم في أن يكبر المرء بشكل صحي.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، تابع الباحثون أكثر من 7000 كندي لمدة ثلاث سنوات، ثم قاموا بنشر النتائج التي توصلوا إليها في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

من هم الأفراد الأكثر عرضة للتقدم في العمر وهم يتمتعون بصحة جيدة؟

كأساس للمقارنة، اختار الباحثون ملفات تعريف المشاركين الذين كانوا بصحة جيدة في بداية البحث: وهذا يعني أنهم لم يكن لديهم مشاكل في الذاكرة أو مرض مزمن أو مرض عقلي خطير أو إعاقة جسدية. و طوال فترة الدراسة، حافظ 70٪ من هذه الفئة على صحتهم.

يساهم الوزن والنشاط البدني في الشيخوخة الصحية

يقول المؤلف المشارك في البحث ديفيد بيرنز: “تتوافق نتائجنا مع الدراسات الأخرى التي أظهرت أن السمنة مرتبطة بأعراض جسدية مختلفة ومشكلات إدراكية، ناهيك بأن النشاط البدني يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الشيخوخة الصحية”.

ولقد أظهر تحليل الباحثين أن الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلة في الوزن كانوا أكثر عرضة بنسبة 24٪ للتقدم في العمر على النحو الأمثل، مقارنةً بكبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة.

يقول المؤلف المشارك في البحث ديفيد بيرنز: "تتوافق نتائجنا مع الدراسات الأخرى التي أظهرت أن السمنة مرتبطة بأعراض جسدية مختلفة ومشكلات إدراكية"
يقول المؤلف المشارك في البحث ديفيد بيرنز: “تتوافق نتائجنا مع الدراسات الأخرى التي أظهرت أن السمنة مرتبطة بأعراض جسدية مختلفة ومشكلات إدراكية”

كما كشفت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني تساهم في الحفاظ على صحة جيدة طوال الحياة. كما كان كبار السن الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا متوسط ​​إلى قوي أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين 35 45٪ للشيخوخة الجيدة على التوالي. كما أفاد المؤلف المشارك: “تؤكد هذه النتائج على أهمية الحفاظ على وزن مناسب والانخراط في نمط حياة نشط طوال الحياة”.

التبغ والنوم: أسلوب حياة صحي يساهم في أن تتقدم في السن بشكل صحي

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من جهة أخرى، أبرزت النتائج أيضًا أن نمط الحياة الصحي بالمعنى العام، ضروري أيضًا للشيخوخة الجيدة. كان كبار السن الذين لم يدخنوا قط أكثر عرضة بنسبة 46٪ للبقاء بصحة جيدة مقارنة بالمدخنين، حيث تؤكد نتائجهم فوائد الإقلاع عن التدخين، حتى في وقت متأخر: فالمدخنون السابقون حققوا نتائج جيدة أيضًا، مثل أولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يتطلب نمط الحياة الصحي، الحفاظ على جودة نوم عالية وليالٍ مريحة. وقال Esme Fuller-Thomson، المؤلف المشارك في هذا الصدد: “النوم الجيد عامل مهم مع تقدمنا ​​في العمر. تقوض مشاكل النوم؛ الصحة الإدراكية والعقلية والجسدية.ولقد أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين لم يعانوا أبدًا أو نادرًا من مشاكل في النوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 29 ٪ للحفاظ على صحة ممتازة طوال فترة الدراسة”.

ارتباط بين مستوى المعيشة والشيخوخة الصحية

أخيرًا، لاحظ العلماء الكنديون وجود علاقة بين الدخل وفرص الشيخوخة الصحية. ويقولون: “حوالي نصف أولئك الذين يعيشون فوق خط الفقر يشيخون على النحو الأمثل مقابل ثلاثة أرباع أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر”. ووفقًا لهم، يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بالإجهاد الناجم عن انخفاض معدل الدخل ولكن أيضًا بمشاكل التغذية المحتملة.

كشفت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني تساهم في الحفاظ على صحة جيدة طوال الحياة.
كشفت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني تساهم في الحفاظ على صحة جيدة طوال الحياة.

وبالنسبة للمؤلفين، ستجعل هذه النتائج من الممكن العمل مع كبار السن وأسرهم والمهنيين الصحيين لمساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر ملاءمة لشيخوخة صحية.

ومن جهته، قال مابل هو، المؤلف الرئيسي لهذا البحث: “تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية النهج القائم على نقاط القوة – بدلاً من نقاط الضعف في التعامل مع الشيخوخة وكبار السن”.

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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