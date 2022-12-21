الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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فيديو الظهور الأخير لبندر القرهدي ووالده خرج عن صمته وكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

تعرض الشاب السعودي بندر القرهدي للغدر من قبل أصدقائه الذين كبلوه داخل سيارته وأضرموا النار في جسده بجدة

كتب فهمي الورغمي
بندر القرهدي ووالده watanserb.com
بندر القرهدي ووالده
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وطن- تواصل جريمة القتل الشنيعة التي تعرض لها الشاب السعودي بندر القرهدي، الذي أحرقه بعض من أصدقائه حرقا داخل سيارته، تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة العربية السعودية.

حرق بندر القرهدي داخل سيارته

وكان بندر القرهدي قد تعرض لعملية قتل مروعة تعرض خلالها إلى التعذيب حرقا على يد أصدقائه.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل أصدقائه الذين استوقفوه على أحد الطرقات في مدينة جدة من أجل حل مشاكل عالقة بينهم.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وأصدقائه، الأمر الذي دفع بهم إلى تكبيله في سيارته ثم سكب البنزين عليه وإضرام النار في جسده دون أن يرف لهم جفن.

آخر لحظات بندر القرهدي قبل وفاته

ما زالت أصداء هذه الجريمة الشنيعة تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وأعاد ناشطون استذكار لحظات فارقة من حياة الشاب بندر القرهدي الذي راح ضحية الغدر.

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ومن هذه الذكريات، تغريدة نشرها الفقيد قبل 9 سنوات، طلب فيه الناس أن “يذكروه بدعوة”.

وفي السياق أيضاً، شارك كثيرون مقاطع فيديو توثق الساعات الأخيرة التي سبقت مقتل الشاب بندر القرهدي.

وفي أحدها، ظهر الشاب السعودي، الذي راح ضحية غدر الأصدقاء، وهو يطعم قطة ظهر وهو يرعاها بكل اهتمام على قارعة أحد الطرق في الليلة التي تعرض فيها القتل.

والد بندر القرهدي يكشف تفاصيل صادمة

فيديو آخر ظهر فيه والد المغدور بندر القرهدي وهو يروي تفاصيل صادمة لعملية القتل المروعة.

يقول والد بندر القرهدي بحسب ما رصدت (وطن) في الفيديو إن “حادثة القتل حدثت بمدينة بجده بحي الأمير فواز، حيث أقدم أربعة شباب على ربط صديقهم بسيارته ورشه بالبنزين ثم إضرام النار في جسده”.

ويواصل الوالد المكلوم روايته عن تفاصيل الجريمة الشنيعة التي تعرض لها نجله الشاب السعودي بندر القرهدي قائلا: “لقد أضرموا النار في جسد أخيهم الذي كان مكبلا بالسيارة”.

كما يشير إلى أن السبب وراء إقدام هؤلاء الأربعة على حرق بندر القرهدي حيا هو تعاطيهم مخدر الشبو.

والشبو هو ماده مخدرة، تعد أخطر من الحشيش لأنها مع أول تعاطي يصبح صاحبها مدمنا عليها وعلاجها صعب جداً.

فيديو حرق بندر القرهدي.. سعودي أحرقه صديقه حيا حتى الموت! (شاهد)

هذا وظهر والد الفقيد بندر القرهدي، وهو يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حذف مقاطع الفيديو المنتشرة بشكل فيروسي، والتي يظهر فيها ابنه وهو يأن ألما.

وتنتشر في المملكة السعودية، مواد مخدرة كثيرة، يتعاطاها الشباب السعودي، وسط صمت الحكومة والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، عن هذه الممارسات.

فعلى غرار مخدر الشبو، يتعاطى الشباب السعودي أنواعا أخرى من المخدرات مثل الكبتاغون القادم من التهريب على الحدود عبر الأردن شمالا أو عبر اليمن جنوبا.

وأصبحت السعودية، تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان، فضاء رحبا للـ انحلال الأخلاقي والتسيب الذي لم يشهده مجتمعها المحافظ من قبل.

وفي السنوات التي أصبح فيها لمحمد بن سلمان، اليد الطولى على دواليب الدولة الخليجية، منذ 2017 أصبحت ساحات السعودية الهادئة مكتظة بالحفلات الصاخبة والفاضحة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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