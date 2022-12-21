رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

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وطن- كشفت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن استعداد نادي ريال مدريد الإسباني، ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مقابل صفقة تصل قيمتها لـ مليار يورو، خاصة بعد أدائه التاريخي طيلة كأس العالم وخاصة في مباراة النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني، التي سجل فيها “ثلاثية” كادت تقلب الموازين.

مبابي في ريال مدريد بـ عقد مليار يورو

تقول الصحيفة إن الملكي، ريال مدريد، مستعد لدفع مليار يورو للمهاجم الذي أصبح اليوم، لدى رئيس النادي “فلورنتينو بيريز“، هدفا إستراتيجيا من أجل مستقبل النادي.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن “فلورنتينو بيريز” رئيس النادي الملكي مقتنع بأنها صفقة استراتيجية يمكن أن تعزز ريال مدريد في المستقبل.

العقد الذي سوف تبلغ قيمته مليار يورو، لا يخيف فلورنتينو بيريس، فهو جاهز لإعادة عرضه على المهاجم الفرنسي.

يذكر أنه يمكن لكليان مبابي، الرحيل عن باريس سان جيرمان في 2024.

كيليان مبابي هو مستقبل ريال مدريد

كما أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد، نظر بالفعل في عقد اللاعب، والذي سيكون قيمته 630 مليون يورو على مدى 4 مواسم، وهو على استعداد لدفع ذلك المبلغ.

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وسيدفع ريال مدريد أيضًا 150 مليون يورو قيمة الصفقة والمكافأة بالإضافة إلى العمولات ليصل المجموع حوالي مليار يورو على مدى 4 مواسم.

ويأتي عزم النادي الملكي، على ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لأسباب طويلة وقريبة المدى.

أولها أن “مبابي” يعتبر خيارا استراتيجيا لريال مدريد في السنوات القادمة، وثانيها أن الفرنسي كريم بنزيما (35عاما) قد تعرض مؤخرا لكثير من الإصابات ما قد يؤثر على مردوده.

حيث يشعر ريال مدريد بالقلق على كريم بنزيما، والذي أصيب كثيرًا هذا الموسم، خاصة أن هناك عددًا قليلًا من المهاجمين العالميين الذين يتناسبون مع مشروع ريال مدريد.

أصبح انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد مسألة وقت لا أكثر، يقول مراقبون.

“جوتي”و “روني” : يجب على مبابي الخروج من فرنسا

ومنذ أشهر خلت، إنتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن إنتقال مبابي إلى النادي الملكي، لكن تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جيرمان، فند تلك التقارير.

ومؤخرا، ضجت مواقع التواصل بتصريحات للاعبين سابقين عبروا عن إعجابهم بالأداء الكروي الاستثنائي لابن الـ 24 سنة.

قال خوسيه ماريا جوتيريز هيرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، المعروف بإسم “جوتي” متحدثا عن مبابي في تصريحات لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” من “الأفضل لكليان مبابي القدوم إلى ريال مدريد، إذا كان يريد أن يصل إلى مستوى رونالدو أو ميسي”.

وهو أيضاً نفس التصريح الذي أدلى به المهاجم الإنجليزي “واين روني”، الذي طالب الفرنسي كيليان مبابي، بضرورة مغادرة ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعتقد بأنه بحاجة للرحيل عن باريس والذهاب إلى البريميرليغ”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان ناد هائل، ولكن أعتقد أنه قدم كل شيء في الدوري الفرنسي”.

وتابع: “إذا أراد مبابي الوصول لمستوى ميسي أو رونالدو، أعتقد بأنه بحاجة للانضمام إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد”.

يؤكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، أنه سيكون مستقبل كرة القدم الأوروبية المحترفة، وهو ما سيجعل منه عنوانا رئيسيا للأندية الكبار في عالم الساحرة المستديرة في القارة العجوز.