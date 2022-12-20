أجمل أهدف مونديال كأس العالم قطر 2022 (شاهد)

وطن- شهدت بطولة مونديال كأس العالم قطر 2022، بنسختها ال22، تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى راسخة في أذهان عشاق وجماهير الكرة المستديرة.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل بثلاثية لكليهما.

أجمل أهداف مونديال كأس العالم قطر 2022

وفي هذا التقرير، سنضع بين يديكم أجمل 7 أهداف في مونديال كأس العالم قطر 2022، التي سجلها نجوم كرة القدم في البطولة العالمية، كما يلي:

(1) هدف النجم البرازيلي ريتشارليسون، الهدف الجميل في شباك منافسه صربيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بتسديدة قوية على الطاير سكنت داخل شباك المرمى.

(2) هدف البرازيلي كاسيميرو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، داخل شباك منافسه سويسرا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

(3) هدف النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، داخل شباك نظيره إنجلترا، في منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، بتسديدة قوية صاروخية من مسافة بعيدة عن شباك المرمى.

(4) هدف المكسيكي لويس تشافيز من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، داخل شباك منافسه السعودية، سكنت في الزاوية اليسرى لشباك المرمى.

(5) سجل السعودي سالم الدوسري، الهدف الرائع داخل شباك الأرجنتين، بتسديدة قوية لم يفلح فيها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من التصدي لها.

(6) هدف الفرنسي كليان مبابي في شباك بولندا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022، وبنفس الطريقة سجل هدف أخر في شباك الأرجنتين في نهائي بطولة المونديال.

(7) هدف المغربي يوسف النصيري في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، برأسية رائعة وارتقاء تجاوز 2.75 مترا وفق الاحصائيات، داخل شباك مرمى البرتغال.

كما وسجل نجوم أخرين أهداف جميلة في مونديال كأس العالم قطر 2022، إلا أن السالف ذكرهم هم أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة العالمية بنسختها ال22.

إحصائية أهداف مونديال كأس العالم قطر 2022

ووفق شبكة (أوبتا) العالمية المتخصصة في الأرقام وإحصائيات الرياضية، بأن مونديال كأس العالم 2022، شهد تسجيل 172 هدفاً، كما ويعد منتخب فرنسا (الديوك)، أكثر من سجل برصيد 16 هدفاً، ويليه بطل النسخة الأرجنتين برصيد 16 هدفاً.

172 – شهدت كأس العالم 2022 رقماً قياسياً جديداً بتسجيل 172 هدفاً – لتتفوّق على نسختي 1998 و 2014 واللتان شهدتا تسجيل 171 هدفاً. الأفضل. pic.twitter.com/LTwtLnoixN — OptaArabi (@OptaArabi) December 18, 2022

كما ويعد منتخب كوستاريكا أكثر من تلقى أهدافاً في شباكه برصيد 11 هدفاً، ويليه المنتخب الصربي برصيد 8 أهداف.

4-3 – كيليان مبابي ثاني لاعب يسجّل "هاتريك" في نهائي كأس العالم بعد هورست لإنجلترا ضد ألمانيا في 1966، وأكثر من سجّل أهدافاً في المباريات النهائية بكأس العالم (4). pic.twitter.com/yO1WDeuDYF — OptaArabi (@OptaArabi) December 18, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كيليان مبابي توج بجائزة هداف كأس العالم قطر 2022، كما وتوج زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة العالمية.