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أجمل أهدف مونديال كأس العالم قطر 2022 (شاهد)

أجمل 8 أهداف في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أجمل أهداف كأس العالم قطر watanserb.com
هدف البرازيلي ريتشارليسون في شباك صربيا

وطن- شهدت بطولة مونديال كأس العالم قطر 2022، بنسختها ال22، تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى راسخة في أذهان عشاق وجماهير الكرة المستديرة.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بلقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل بثلاثية لكليهما.

أجمل أهداف مونديال كأس العالم قطر 2022

وفي هذا التقرير، سنضع بين يديكم أجمل 7 أهداف في مونديال كأس العالم قطر 2022، التي سجلها نجوم كرة القدم في البطولة العالمية، كما يلي:

(1) هدف النجم البرازيلي ريتشارليسون، الهدف الجميل في شباك منافسه صربيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بتسديدة قوية على الطاير سكنت داخل شباك المرمى.

(2) هدف البرازيلي كاسيميرو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، داخل شباك منافسه سويسرا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

(3) هدف النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، داخل شباك نظيره إنجلترا، في منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، بتسديدة قوية صاروخية من مسافة بعيدة عن شباك المرمى.

(4) هدف المكسيكي لويس تشافيز من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، داخل شباك منافسه السعودية، سكنت في الزاوية اليسرى لشباك المرمى.

(5) سجل السعودي سالم الدوسري، الهدف الرائع داخل شباك الأرجنتين، بتسديدة قوية لم يفلح فيها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من التصدي لها.

(6) هدف الفرنسي كليان مبابي في شباك بولندا في دور ال16 كأس العالم قطر 2022، وبنفس الطريقة سجل هدف أخر في شباك الأرجنتين في نهائي بطولة المونديال.

(7) هدف المغربي يوسف النصيري في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، برأسية رائعة وارتقاء تجاوز 2.75 مترا وفق الاحصائيات، داخل شباك مرمى البرتغال.

كما وسجل نجوم أخرين أهداف جميلة في مونديال كأس العالم قطر 2022، إلا أن السالف ذكرهم هم أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة العالمية بنسختها ال22.

إحصائية أهداف مونديال كأس العالم قطر 2022

ووفق شبكة (أوبتا) العالمية المتخصصة في الأرقام وإحصائيات الرياضية، بأن مونديال كأس العالم 2022، شهد تسجيل 172 هدفاً، كما ويعد منتخب فرنسا (الديوك)، أكثر من سجل برصيد 16 هدفاً، ويليه بطل النسخة الأرجنتين برصيد 16 هدفاً.

كما ويعد منتخب كوستاريكا أكثر من تلقى أهدافاً في شباكه برصيد 11 هدفاً، ويليه المنتخب الصربي برصيد 8 أهداف.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كيليان مبابي توج بجائزة هداف كأس العالم قطر 2022، كما وتوج زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة العالمية.

المصدروطن + بين سبورت + أوبتا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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