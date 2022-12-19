يسير من أسفار فضائح كأس العالم في العالم “المتحضر”.. حتى مجسم كأس العالم سرق في لندن عام ١٩٦٦!

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وطن- قبل انطلاق مباريات كأس العالم في قطر، قام شاب عربي بتجربة اجتماعية لطيفة مصورة في قطر اثبت فيها للغربيين الذين انهكهم الاعلام الغربي العنصري بأكاذيبه، مدى حرص العربي والمسلم على الأمانة.

قد لا يعلم هذا الشاب الذي أجرى التجربة ان مجسم كأس العالم الذي استعارته بريطانيا من البرازيل حين اقامت كأس العالم على اراضيها عام ١٩٦٦، قد سرق في لندن، ومن معرض وسطها بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٦٦ قبل بدء مبارايات كأس العالم فيها، حينها أصيبت البرازيل بالذهول مالكة الكأس، ووصفت هذه السرقة بالهمجية المقززة بالغة التدنيس التي لا يمكن أن تحدث على اراضيها ولا من قبل شعبها المحب لكرة القدم. وكان هذا الوصف بمثابة صفعة على وجه بريطانيا من النوع الذي يعمي البصر، لكنها تمكنت في النهاية من استعادته بعد اسبوع من سرقته لكنها لم تعرف سارقيه.

ولكن الاعجب ايضا أنه سرق في البرازيل نفسها عام ١٩٨٣ ولم يضبط السارق ولا حتى الكأس حتى يومنا هذا، وكأنه انتقام بريطاني من البرازيل التي اهانت بريطانيا عام ١٩٦٦ بعد سرقة الكأس فيها!.

واصطدمت بريطانيا في نفس الفعالية التي أقيمت على اراضيها بتأهل كوريا الشمالية لكأس العالم تلك السنة، وكانت ورطة الانجليز انهم لا يعترفون بها، فكيف ستلتقط صور تذكارية للملكة مع فريقهم اذا ما صعدوا للنهائي، كيف سترتفع اعلامهم في سماء لندن، كيف سيعزف سلامهم الوطني قبل بدء كل مباراة، كل هذا لم يحدث بخساسة بريطانية فاضحة.

فلم ترفع اعلامها، ولم يعزف سلامهم الوطني، فقد الغت بريطانيا عزف السلام الوطني لكل مباريات الفرق ما عدا المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية بسبب كوريا الشمالية والتي يبدو انهم ضمنوا ان لا تصل لها كوريا الشمالية.

في عام ١٩٩٣ وحين كان الحكم الدولي السوفييتي (آنذاك ) توفيق بخارموف على فراش الموت سأله صديقه ان يفك لغز الهدف الباطل الذي أقره ومنح الفوز لبريطانيا ضد المانيا الغربية عام ١٩٦٦ وطال الحديث عنه، فأجاب بخارموف بكلمة واحدة “ستالينغراد”، يعني انه انتقم لدماء ٧٥ الف انسان قتلتهم المانيا النازية حين اجتاحت ستاينغراد عام ١٩٤٢.

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وفي عام ١٩٧٠ قامت بريطانيا بحملة علنية وسرية كي لا تلعب روديسيا (زيمباوي فيما بعد) في كأس العالم رغم تاهلها وذلك لأنها استقلت عن بريطانيا دون رغبتها، لكن الفيفا استهجنت الموقف البريطاني واوقفت الانجليز عند حدهم، ولكن رغم افريقيتها وضعوها في المجموعة الآسيوية.

في عام ١٩٨٢ تم بدفع من بريطانيا بالتلاعب في القرعة في كأس العالم المقام في اسبانيا بحيث لا تتواجه بريطانيا مع الأرجنتين في المباريات الأولية بسبب الحرب البريطانية الارجنتينية حين احتلت بريطانيا جزر فوكلاند منها مجددا.

وفي عام ٢٠٠٢ عندما أقيم كأس العالم في اليابان وكوريا الجنوبية، تم محاولات عديدة وبمختلف الطرق غير الأخلاقية وعلى حساب الرياضة من اجل حصول الدولة المشاركة في الاستضافة، كوريا الجنوبية على موقع متقدم في تصفيات كأس العالم، وهي تجاوزات اعترفت فيها الفيفا فيما بعد، كما حدث الاختلاف ما بين الدولتين المستضيفتين اليابان وكوريا الجنوبية، وهي الخلافات التي أدت ان تلغي الفيفا فيما بعد قاعدة الاشتراك ما بين الدول في استضافة كأس العالم.

وفي كل الأحوال لم يكن دعم كوريا الجنوبية غير الأخلاقي حكرا عليها، فقد حدثت هذه التجاوزات في دعم الدول المستضيفة على حساب الرياضة، في إيطاليا عام ١٩٣٤ وفي بريطانيا عام ١٩٦٦ وفي الأرجنتين عام ١٩٧٨.

في عام ١٩٦٢ عندما أقيم كأس العالم في تشيلي، جرت حربا حقيقية ما بين الفريق التشيلي والفريق الإيطالي وهي التي تسمى بمعركة سانتياغو (١٩٦٢)، وهي المعركة التي تسببت فيها الصحافة الإيطالية حين هاجمت تشيلي بشدة في تنظيمها للبطولة، وذكرت انها لا تستحق تنظيم البطولة بسبب فقرها وجهلها وجشع تجارها وتخلف شعبها، مما أثار غضب التشيليين لتتحول المعركة ضد الفريق الإيطالي على أراضيها، وهي المباراة التي اعتبرت أسوأ مباراة في تاريخ كرة القدم، ومع ذلك تمت وحسبت نتيجتها بفوز تشيلي.

وفي عام ٢٠١٣ قامت البرازيل استعدادا لبدء فعاليات كأس العالم على اراضيها، بعمليات واسعة للشرطة ل”تنظيف” الشوارع، فقضت على مئات الأطفال والمشردين ومتعاطيي المخدرات في الشوارع، منهم من احرقتهم إحياء اثناء نومهم، كل هذا لتبدو نظيفة وآمنة امام الزوار القادمين من أنحاء العالم لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وفيما سبق كنت قد كتبت عن ما جرى في الأرجنتين في كأس العالم عام ١٩٧٨، وما حدث ايضا بين السلفادور وهندوراس بسبب تصفيات كأس العالم، فمن يريد الرجوع لهما فليطلع على أرشيف مقالاتي السابقة.