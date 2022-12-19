مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

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وطن- أزال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، الستار عن جوائز كأس العالم 2022، بنسختها الـ22، عقب تتويج الأرجنتين بلقب البطولة على حساب حامل اللقب فرنسا للمرة الـ3 في تاريخ مسيرتها.

ونجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، تحت قيادة البرغوث ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تجريد نظيره فرنسا من لقبه الذي توّج به في النسخة الماضية مونديال روسيا 2018، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

تفاصيل جوائز كأس العالم 2022 .. ميسي الأفضل ومبابي الهداف

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم 2022، بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده بالتتويج بنسخة البطولة العالمية للمرة الـ3 في تاريخها، منذ مونديال عام 1986 المكسيك.

كما توّج النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة هدّاف كأس العالم 2022، مع نهاية البطولة العالمية، برصيد 8 أهداف. متفوقاً بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف.

The @adidas Golden Boot Award goes to Kylian Mbappe! 👏#Qatar2022's top goalscorer 📊 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

الأرجنتيني مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم 2022

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وتوّج حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى راقصو التانغو، بجائزة أفضل حارس في مونديال كأس العالم 2022. بعد تمكّنه من التصدي لركلة ترجيح، ومنح بلاده اللقب على حساب حامل اللقب فرنسا.

There when it matters most 🇦🇷 Emi Martinez takes the @adidas Golden Glove Award! 🧤#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

كما توج اللاعب الأرجنتيني إينزو فينرناديز، بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال كأس العالم 2022. بعد الأداء اللافت للأنظار الذي قدمه اللاعب في البطولة العالمية بنسختها الـ22.

الأفضل والأفضل والأفضل 🧤👶🐐🇦🇷 pic.twitter.com/jJ75WNEVkf — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

وكان منتخب فرنسا وصيف مونديال كأس العالم 2022، قد توج بالنسخة الماضية مونديال روسيا 2018 للمرة الثانية في تاريخها، على عكس الأرجنتين، الذي انتظر 36 عاماً من أجل تحقيق الحلم والتتويج بالبطولة للمرة الـ3 في ميسرته على حساب الديوك.

What #FIFAWorldCup he's had! 🤩 Enzo Fernandez wins our Young Player Award ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

ومن الجدير بالذكر، أن دولة قطر هي الدولة العربية الأولى التي نجحت في استضافة مونديال كأس العالم 2022، في تاريخ البطولة العالمية، على مستوى العرب والشرق الأوسط.