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مونديال قطر 2022

مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

الفيفا تكشف عن جوائز كأس العالم 2022 مع نهاية النسخة الـ22

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يقبل كأس العالم 2022 بعد استلامها من رئيس اتحاد الفيفا watanserb.com
جوائز كأس العالم 2022
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وطن- أزال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، الستار عن جوائز كأس العالم 2022، بنسختها الـ22، عقب تتويج الأرجنتين بلقب البطولة على حساب حامل اللقب فرنسا للمرة الـ3 في تاريخ مسيرتها.

ونجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، تحت قيادة البرغوث ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تجريد نظيره فرنسا من لقبه الذي توّج به في النسخة الماضية مونديال روسيا 2018، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

تفاصيل جوائز كأس العالم 2022 .. ميسي الأفضل ومبابي الهداف

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم 2022، بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده بالتتويج بنسخة البطولة العالمية للمرة الـ3 في تاريخها، منذ مونديال عام 1986 المكسيك.

كما توّج النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة هدّاف كأس العالم 2022، مع نهاية البطولة العالمية، برصيد 8 أهداف. متفوقاً بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف.

الأرجنتيني مارتينيز أفضل حارس في كأس العالم 2022

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وتوّج حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى راقصو التانغو، بجائزة أفضل حارس في مونديال كأس العالم 2022. بعد تمكّنه من التصدي لركلة ترجيح، ومنح بلاده اللقب على حساب حامل اللقب فرنسا.

كما توج اللاعب الأرجنتيني إينزو فينرناديز، بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال كأس العالم 2022. بعد الأداء اللافت للأنظار الذي قدمه اللاعب في البطولة العالمية بنسختها الـ22.

وكان منتخب فرنسا وصيف مونديال كأس العالم 2022، قد توج بالنسخة الماضية مونديال روسيا 2018 للمرة الثانية في تاريخها، على عكس الأرجنتين، الذي انتظر 36 عاماً من أجل تحقيق الحلم والتتويج بالبطولة للمرة الـ3 في ميسرته على حساب الديوك.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة قطر هي الدولة العربية الأولى التي نجحت في استضافة مونديال كأس العالم 2022، في تاريخ البطولة العالمية، على مستوى العرب والشرق الأوسط.

المصدروطن + الفيفا + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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