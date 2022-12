مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

- Advertisement -

وطن- أزال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، الستار عن جوائز كأس العالم 2022، بنسختها الـ22، عقب تتويج الأرجنتين بلقب البطولة على حساب حامل اللقب فرنسا للمرة الـ3 في تاريخ مسيرتها.

ونجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، تحت قيادة البرغوث ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تجريد نظيره فرنسا من لقبه الذي توّج به في النسخة الماضية مونديال روسيا 2018، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم 2022، بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده بالتتويج بنسخة البطولة العالمية للمرة الـ3 في تاريخها، منذ مونديال عام 1986 المكسيك.

كما توّج النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة هدّاف كأس العالم 2022، مع نهاية البطولة العالمية، برصيد 8 أهداف. متفوقاً بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف.

The @adidas Golden Boot Award goes to Kylian Mbappe! 👏 #Qatar2022 's top goalscorer 📊

وتوّج حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى راقصو التانغو، بجائزة أفضل حارس في مونديال كأس العالم 2022. بعد تمكّنه من التصدي لركلة ترجيح، ومنح بلاده اللقب على حساب حامل اللقب فرنسا.

There when it matters most 🇦🇷

Emi Martinez takes the @adidas Golden Glove Award! 🧤#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022