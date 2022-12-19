في 5 دقائق فقط..كيف تجعل مديرك في العمل سعيداََ؟

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وطن– يقدم المدير التوجيه والملاحظات والمساعدة للموظفين حتى يتمكنوا من التقدم في حياتهم المهنية.

لذا، من الضروري أن تجعل مديرك سعيدًا بوجودك وبنتاج عملك.

في هذا السياق، استعرض موقع “indiatimes‘ بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إسعاد مديرك في العمل وذلك في 5 دقائق فقط.

قم بتدوين التعليمات

لتجعل مديرك في العمل سعيداََ، تعود على تدوين الأشياء والتعليمات التي تتعلمها في مكان العمل، لأنها من الأشياء التي يمكن أن تجعلك تبدو أكثر مهنية ومتميزا عن بقية زملائك.



راقب أسلوب تواصل رئيسك



مراقبة أسلوب تواصل رئيسك في العمل معك يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً.

إذا تعلمت طريقة عمل وتواصل مديرك في العمل ونقل أفكاره، فيمكن أن يثير ذلك إعجابه. حاول معرفة وقت وإدارة المواقف وشاهد كيف سيشعر مديرك بالسعادة حقًا حيال ذلك.

ساعد الجميع

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حاول أن تكون الشخص الذي يأتي إليه الجميع لطلب المساعدة. حتى لو كان الموضوع بسيطاً، لا تتجنب أبدًا إظهار حرصك على مساعدة الزملاء. سيثير هذا إعجاب رئيسك في العمل الذي سيعتبرك لاعبًا جماعيًا رائعًا.

إرسال رسائل متابعة

دائمََا ما يكون بعض الرؤساء مشغولون ببعض المشاريع أو الاجتماعات. وهناك احتمال كبير بأن ينسى الرد على رسالة بريدية ضرورية في وقت ما أو آخر. لذا، حاول أن ترسل بريد متابعة حتى يعرف مديرك ما يحدث بالفعل، بدلاً من مجرد نسيان المهمة.

وضع خطة عمل

أول شيء يبحث عنه الرؤساء في الموظفين هو ما إذا كانوا يمتلكون خطة عمل.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك مشكلة في العمل وكان لديك حل لها وخطط جاهزة، فسوف يقدرك رئيسك بالتأكيد على استجابتك السريعة والمفيدة وبالتأكيد سوف تجعله في النهاية سعيداََ.

