الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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حياتنا

خبير يكشف عن 3 فواكه يمكن أن تساعد على النوم ليلاً

تناول الكيوي بانتظام يساعد على تعزيز نوعية النوم

كتب ايمان الباجي
فواكه تساعد على النوم watanserb.com
ثلاث فواكه يمكن أن تساعد على النوم ليلاً
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وطنالنوم أمر حيوي لصحتنا ورفاهيتنا، خاصة في فصل الشتاء عندما نكون عرضة للعديد من الأمراض الموسمية.

فواكه تساعد على النوم

على الرغم من ذلك، يُعتقد أن ثلث البالغين يجدون صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وقد شارك أحد الخبراء مع صحيفة إكسبرس البريطانية بعض الوجبات الخفيفة الصحية لتناولها قبل النوم والتي يمكن أن تساعدك على الحصول على نوم مريح.

ولتحسين جودة النوم، أوصى الباحث راي سوبيرنو، بتناول الكرز اللاذع والكيوي والموز.

قائلا في هذا السياق:”تعزز الفاكهة الصحة العقلية والبدنية. وفي كثير من الحالات ثبت أن النظام الغذائي يقدم علاجات طبيعية رائعة تخص الصحة العقلية بما في ذلك النوم.”

الكرز لاذع

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أوضح سوبيرنو: “كشفت الدراسات أن هذه الفاكهة لها فوائد عظيمة للنوم. وقد كشفت إحداها أن تناول كوبين من عصير الكرز يوميًا قد أدى إلى تحسين قدرة النوم بشكل أسرع.”

وقد تأتي الفوائد المذكورة في هذه الدراسات من حقيقة أن الكرز الحامض يحتوي على تركيزات أعلى من الميلاتونين، وهو هرمون ينظم إيقاع الساعة البيولوجية (العملية الداخلية الطبيعية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ) ويعزز النوم الصحي.

عصير الكرز الحامض يزيد أيضًا من التوافر الحيوي للكريبتوفان في مجرى الدم والذي وجد أنه يقلل من الوقت الذي يستغرقه النوم. فالإنزيمات الموجودة في الكرز تحافظ على التربتوفان في الجسم لفترة أطول وتساعدك على البقاء نائمًا لفترة أطول كذلك.

عند إضافة الفاكهة أو العصير إلى روتين وقت النوم، يُنصح بتناوله يوميًا في الصباح وقبل ساعة إلى ساعتين من وقت النوم للحصول على أفضل تأثير.

ومع ذلك، حذر قائلا:” يمكن  أن يحتوي عصير الكرز الحامض على سكر مضاف، عندما يتم إدخال الكثير من السكر في نظام غذائي يمكن أن يكون ضارًا.” لذلك يوصى بعدم اختيار خيارات سكر مضافة إذا كانت متوفرة.

الكيوي

يمكن أن يحسن تناول الكيوي عملية النوم، مما يسمح لأولئك الذين يأكلونه قبل النوم بالنوم بشكل أسرع ولمدة أطول.

تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي، مثل فيتامين C والكاروتينات، قد تساعد في تحسين بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم، وفقاً لإحدى الدراسات.

على الرغم من أنه قد لوحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حاليًا حول الكيوي، فإن الدراسات الحالية تشير إلى أن تناول حبة كيوي قبل النوم بساعة واحدة قد يساعد الناس على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول.

الموز

إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم وفيتامين ب 6 والبروتين، فإن الموز معروف على نطاق واسع باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم.

إن هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي يتم إنتاجها نتيجة لهذه العناصر الغذائية هي المفتاح للنوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول.

والتربتوفان، حمض أميني مهم يمكن العثور عليه في الموز، ثبت أنه يحسن نوعية النوم. وبما أن التريبتوفان لا يمكن أن ينتجه الجسم، فإن تناول الموز يساعد على زيادة مستويات الأحماض الأمينية.

كما يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ويمكن أن يكون الغذاء المثالي لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم لأن التوتر والقلق مرتبطان في كثير من الأحيان بمشاكل النوم بما في ذلك الأرق.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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