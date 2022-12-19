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رياضة

ثلاثي نجوم المنتخب المغربي من بينهم .. التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

التشكيلة الأفضل لنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
3 نجوم المنتخب المغربي في التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
3 نجوم المنتخب المغربي في التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022
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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022، لأفضل تشكيلة في النسخة الـ22 العربية، التي استضافتها دولة قطر.

ونجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في حصد لقب كأس العالم 2022، للمرة الـ3 في تاريخه، على حساب الوصيف فرنسا (الديوك)، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلهما، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

ونشرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022، بناءً على مستواهم في المباريات في البطولة العالمية، وجاءت على النحو الآتي:

حارس المرمى: (دومينيك ليفاكوفيتش) (كرواتيا، 6.57).

دفاع التشكيلة المثالية: ماركوس أكونيا (الأرجنتين، 6.25)، رومان سايس (المغرب، 6.60)، أشرف حكيمي (المغرب، 6.0)، يوشكو جفاردول (كرواتيا، 6.43).

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خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب، 6.29)، لوكا مودريتش (كرواتيا، 6.29)، إينزو فيرنانديز (الأرجنتين، 6.40).

وفي مركز الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين، 6.71)، كيليان مبابي (فرنسا، 7.17)، بوكايو ساكا (إنجلترا، 6.50).

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توّج ببطولة كأس العالم 2022، تحت قيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الـ3، بعد 36 عاماً، حيث إن آخر نسخة توج بها كان في مونديال 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل مارادونا.

يذكر أن النسخة القادمة من مونديال كأس العالم 2026، ستقام في أمريكا الشمالية بمشاركة ثلاثة دول. وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، و المكسيك، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

المصدروطن + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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