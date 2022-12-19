ثلاثي نجوم المنتخب المغربي من بينهم .. التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022، لأفضل تشكيلة في النسخة الـ22 العربية، التي استضافتها دولة قطر.

ونجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في حصد لقب كأس العالم 2022، للمرة الـ3 في تاريخه، على حساب الوصيف فرنسا (الديوك)، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلهما، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

ونشرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022، بناءً على مستواهم في المباريات في البطولة العالمية، وجاءت على النحو الآتي:

حارس المرمى: (دومينيك ليفاكوفيتش) (كرواتيا، 6.57).

دفاع التشكيلة المثالية: ماركوس أكونيا (الأرجنتين، 6.25)، رومان سايس (المغرب، 6.60)، أشرف حكيمي (المغرب، 6.0)، يوشكو جفاردول (كرواتيا، 6.43).

التشكيل المثالي لكأس العالم ٢٠٢٢ pic.twitter.com/bzrbaUYFAm — Rami Rami (@RamiRam03103097) December 19, 2022

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خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب، 6.29)، لوكا مودريتش (كرواتيا، 6.29)، إينزو فيرنانديز (الأرجنتين، 6.40).

وفي مركز الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين، 6.71)، كيليان مبابي (فرنسا، 7.17)، بوكايو ساكا (إنجلترا، 6.50).

وسط الاحتفالات بالبطل بعد النهائي التاريخي لا ننسَ أن هناك بطلًا آخر مثل العرب وإفريقيا لأول مرة في نصف نهائي كأس العالم FIFA هو منتخب المغرب وهو رابع العالم 🇲🇦👏@EnMaroc | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/COxH8nzAw3 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توّج ببطولة كأس العالم 2022، تحت قيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الـ3، بعد 36 عاماً، حيث إن آخر نسخة توج بها كان في مونديال 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل مارادونا.

يذكر أن النسخة القادمة من مونديال كأس العالم 2026، ستقام في أمريكا الشمالية بمشاركة ثلاثة دول. وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، و المكسيك، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).