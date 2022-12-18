دموع ماكرون ومبابي تتصدر المشهد بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (فيديو)

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وطن- انتزعت الأرجنتين فوزا تاريخيا، الأحد، أمام فرنسا ورفعت كأس بطولة مونديال قطر 2022، بعد مباراة نهائية صعبة جدا كادت الديوك الفرنسية أن تنهيها لصالحها لولا انحياز ركلات الترجيح لميسي ورفاقه.

ماكرون يبكي بعد هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين

ووثقت العديد من الصور والمقاطع المتداولة، مشاعر الحزن العميق التي سيطرت على المنتخب الفرنسي بكل عناصره، مرورا إلى جماهير الديوك في المدرجات وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المدرجات وبدت عليه الصدمة.

دموع الرئيس الفرنسي ماكرون. pic.twitter.com/SPFsKNEbK0 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 18, 2022

وظهر “ماكرون” في عدة لقطات وهو يبكي مصدوما، وغير مصدق لما حدث في هذه المباراة الدراماتيكية التي انتهت بخسارة فرنسا حامل اللقب، أمام الأرجنيتن.

ووثق مقطع فيديو آخر ماكرون وقد نزل إلى أرضية الملعب، ليواسي لاعبي المنتخب الفرنسي.

مبابي يبكي في أحضان ماكرون

وظهر الرئيس الفرنسي بشكل خاص وهو يحتضن نجم الفريق كيليان مبابي، ويحاول مواساته والذي ظهر يبكي بحرقة هو الآخر.

الرئيس الفرنسي ماكرون يواسي امبابي 🥺pic.twitter.com/9x0kWpRjN6 — Art (@Rsayll) December 18, 2022

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وأظهر مغردون عرب شماتة واضحة في الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد خسارة المنتخب الفرنسي، مذكرين بإساءته للنبي، وعبرين عن فرحتهم بحزن “شاتم الرسول” حسب وصفهم.

وفي هذا السياق كتب مغرد عبر تويتر معلقا على صور الرئيس الفرنسي:”دموع ماكرون سر سعادتنا”.

وقال الدكتور إبراهيم حمامي:”ماكرون من داخل الملعب وحزن شديد لخسارة فريقه.. مبروك للارجنتين، ليس حبا في ميسي لكن بغضا في العنصرية ومن يمثلها.”

ماكرون من داخل الملعب وحزن شديد لخسارة فريقه…

مبروك للارجنتين، ليس حبا في ميسي لكن بغضا في العنصرية ومن يمثلها pic.twitter.com/bm665lGUPy — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) December 18, 2022

ولم ينسَ الجمهور العربي إساءة ماكرون السابقة للرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والتي فجّرت موجة غضب عربية ضد فرنسا سابقاً.

حيث سبق أن اعتبر ماكرون في تصريحات سابقة له، أن الإساءة للرسول الكريم “حرية رأي”، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتوريّة فرنسيّة رسماً مُسيئاً للنبي.

ودون الكاتب والداعية الفلسطيني جهاد حلس:”ماكرون حزين، إذاً أنا سعيد.”

وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وصل الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فرنسا.

وخلال هذه المباراة المشار إليها هتفت الجماهير المغربية والعربية بـ”الصلاة على النبي” في استاد “البيت” بقطر، الذي احتضن مباراة المغرب وفرنسا، في حضرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في حضور ماكرون رئيس فرنسا(الذي يسئ الرسول) هنا تحدث أجمل لقطة بالمونديال وفي تاريخ كرة القدم لا إله إلا الله محمد رسول الله❤️ pic.twitter.com/QNP1P1MjYV — TAWFEK (@Mohamed79183455) December 14, 2022

وجاءت هذه الهتافات نكايةً في الرئيس الفرنسي، الذي كان حاضراً في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت.

مباراة الأرجنتين وفرنسا.. الحلم الأرجنتيني تحقق بعد 36 عاما

والأحد، وعلى أرض قطر وبعد 36 عاما من الحرمان، توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتعد المرة الأولى الذي توج بها منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، منذ نسخة مونديال كأس العالم 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل مارادونا.

وحسم راقصو التانغو اللقب في ركلات الترجيح على حساب حامل اللقب فرنسا، بنتيجة 4-2.

ويعد جوهرة الأرجنتين ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة مع راقصو التانغو، في نهائيات كأس العالم 2022، برصيد 26 مباراة.