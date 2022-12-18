الأحد, ديسمبر 18, 2022
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دموع ماكرون ومبابي تتصدر المشهد بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (فيديو)

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبكي ويحاول مواساة مبابي الذي كان يبكي أيضا

كتب باسل النجار
ماكرون ومبابي watanserb.com
ماكرون ومبابي
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وطن- انتزعت الأرجنتين فوزا تاريخيا، الأحد، أمام فرنسا ورفعت كأس بطولة مونديال قطر 2022، بعد مباراة نهائية صعبة جدا كادت الديوك الفرنسية أن تنهيها لصالحها لولا انحياز ركلات الترجيح لميسي ورفاقه.

ماكرون يبكي بعد هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين

ووثقت العديد من الصور والمقاطع المتداولة، مشاعر الحزن العميق التي سيطرت على المنتخب الفرنسي بكل عناصره، مرورا إلى جماهير الديوك في المدرجات وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المدرجات وبدت عليه الصدمة.

وظهر “ماكرون” في عدة لقطات وهو يبكي مصدوما، وغير مصدق لما حدث في هذه المباراة الدراماتيكية التي انتهت بخسارة فرنسا حامل اللقب، أمام الأرجنيتن.

ووثق مقطع فيديو آخر ماكرون وقد نزل إلى أرضية الملعب، ليواسي لاعبي المنتخب الفرنسي.

مبابي يبكي في أحضان ماكرون

وظهر الرئيس الفرنسي بشكل خاص وهو يحتضن نجم الفريق كيليان مبابي، ويحاول مواساته والذي ظهر يبكي بحرقة هو الآخر.

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وأظهر مغردون عرب شماتة واضحة في الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد خسارة المنتخب الفرنسي، مذكرين بإساءته للنبي، وعبرين عن فرحتهم بحزن “شاتم الرسول” حسب وصفهم.

وفي هذا السياق كتب مغرد عبر تويتر معلقا على صور الرئيس الفرنسي:”دموع ماكرون سر سعادتنا”.

وقال الدكتور إبراهيم حمامي:”ماكرون من داخل الملعب وحزن شديد لخسارة فريقه.. مبروك للارجنتين، ليس حبا في ميسي لكن بغضا في العنصرية ومن يمثلها.”

ولم ينسَ الجمهور العربي إساءة ماكرون السابقة للرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والتي فجّرت موجة غضب عربية ضد فرنسا سابقاً.

حيث سبق أن اعتبر ماكرون في تصريحات سابقة له، أن الإساءة للرسول الكريم “حرية رأي”، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتوريّة فرنسيّة رسماً مُسيئاً للنبي.

ودون الكاتب والداعية الفلسطيني جهاد حلس:”ماكرون حزين، إذاً أنا سعيد.”

وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وصل الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فرنسا.

وخلال هذه المباراة المشار إليها هتفت الجماهير المغربية والعربية بـ”الصلاة على النبي” في استاد “البيت” بقطر، الذي احتضن مباراة المغرب وفرنسا، في حضرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت هذه الهتافات نكايةً في الرئيس الفرنسي، الذي كان حاضراً في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت.

مباراة الأرجنتين وفرنسا.. الحلم الأرجنتيني تحقق بعد 36 عاما

والأحد، وعلى أرض قطر وبعد 36 عاما من الحرمان، توج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتعد المرة الأولى الذي توج بها منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، منذ نسخة مونديال كأس العالم 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل مارادونا.

وحسم راقصو التانغو اللقب في ركلات الترجيح على حساب حامل اللقب فرنسا، بنتيجة 4-2.

ويعد جوهرة الأرجنتين ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة مع راقصو التانغو، في نهائيات كأس العالم 2022، برصيد 26 مباراة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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