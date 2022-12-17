نجم المنتخب المغربي أوناحي مطلوب في 3 أندية إنجليزية

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وطن- دخلت 3 أندية إنجليزية، سباق التنافس إلى جانب اهتمام نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، الذي لفت أنظار الجميع في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن 3 أندية إنجليزية، وهي ليستر سيتي ولفرهامبتون ووست هام يونايتد. مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) المقبلة، إلى جانب نادي برشلونة.

نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي

كما وبينت الصحيفة الإنجليزية، بأن نادي أنجيه الفرنسي الذي يلعب فيه عز الدين أوناحي بالوقت الحالي، مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. بصفقة قدرت ب20 مليون جنيه إسترليني.

كما وحظيّ لاعب وسط المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، على الإشادة الواسعة من قبل المدربين. كان من أبرزهم مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، الذي أبدى إعجابه باللاعب وأدائه داخل أرضية ملعب الملعب، إلى جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.

وقدم المغربي أوناحي لاعب نادي أنجيه الفرنسي، الأداء الملفت للأنظار مع أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022، بعد إشراكه. من قبل المدرب وليد الركراكي في المباريات أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

دقايق من المتعه من الموهبه عز الدين اوناحي نجم المغرب و المنديال 🫡 pic.twitter.com/6RPlHNb7gV — mohmd 🏋🏻 (@hmoodee1234552) December 11, 2022

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اهتمام برشلونة للتعاقد مع المغربي أوناحي

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اهتمام نادي برشلونة. خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي. كما وجاء ذلك بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 مع أسود الأطلس.

ركز في تكنيك إستلامه وتوجيهه وستعلم ان اوناحي خامة لاعب وسط خيالية pic.twitter.com/SYN6SmogFW — Opperste (@BigAbdul_) December 16, 2022

يشار بأن المنتخب المغربي، سيلتقي أمام كرواتيا، السبت، من أجل المنافسة على المركز الثالث. مع ختام منافسات مونديال كأس العالم قطر 2022 على ملعب ( استاد خليفة) الدولي.