السبت, ديسمبر 17, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022نجم المنتخب المغربي أوناحي مطلوب في 3 أندية إنجليزية
مونديال قطر 2022

نجم المنتخب المغربي أوناحي مطلوب في 3 أندية إنجليزية

أنجيه الفرنسي سيتخلى عن المغربي أوناحي ب20 مليون جنيه إسترليني

كتب فارس أبو شيحة
اهتمام الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع عز الدين أوناحي watanserb.com
اهتمام الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع عز الدين أوناحي
- Advertisement -

وطن- دخلت 3 أندية إنجليزية، سباق التنافس إلى جانب اهتمام نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، الذي لفت أنظار الجميع في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن 3 أندية إنجليزية، وهي ليستر سيتي ولفرهامبتون ووست هام يونايتد. مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي 22 عاماً، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) المقبلة، إلى جانب نادي برشلونة.

نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي

كما وبينت الصحيفة الإنجليزية، بأن نادي أنجيه الفرنسي الذي يلعب فيه عز الدين أوناحي بالوقت الحالي، مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. بصفقة قدرت ب20 مليون جنيه إسترليني.

كما وحظيّ لاعب وسط المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، على الإشادة الواسعة من قبل المدربين. كان من أبرزهم مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، الذي أبدى إعجابه باللاعب وأدائه داخل أرضية ملعب الملعب، إلى جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.

وقدم المغربي أوناحي لاعب نادي أنجيه الفرنسي، الأداء الملفت للأنظار مع أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022، بعد إشراكه. من قبل المدرب وليد الركراكي في المباريات أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

- Advertisement -

اهتمام برشلونة للتعاقد مع المغربي أوناحي

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اهتمام نادي برشلونة. خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي. كما وجاء ذلك بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 مع أسود الأطلس.

يشار بأن المنتخب المغربي، سيلتقي أمام كرواتيا، السبت، من أجل المنافسة على المركز الثالث. مع ختام منافسات مونديال كأس العالم قطر 2022 على ملعب ( استاد خليفة) الدولي.

المصدروطن + ديلي ميل + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

دير شبيغل الألمانية تواصل السخرية من المنتخب المغربي

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُوجه رسالة حماسية إلى المنتخب المغربي

تقارير

جعلوا مبابي والديوك يعانون.. صحيفة إسبانية تشيد بأداء منتخب المغرب

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

سبب رفض حكيم زياش الحصول على أي مكافآت مالية مع المنتخب المغربي

الهدهد

صورة لعمل سحري على قائم مرمى المنتخب المغربي في مباراة البرتغال تثير الجدل!

مونديال قطر 2022

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

الهدهد

رونالدو يشيد بالمنتخب المغربي.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إقصاء البرتغال!

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

الهدهد

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد: “أنا فرنسي وسأشجع المنتخب المغربي”(شاهد)

تقارير

الغارديان: فرنسا تعرف كيف تفوز.. لكن المغرب سينصب فخاخا جديدة

الهدهد

حقيقة إهانة قناة جزائرية لمنتخب المغرب وصورة استفزت المغاربة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وصية صادمة لناشط إيراني قبل إعدامه بدقائق.. لا تبكوا ولا تصلوا ولا تقرأوا القرآن(شاهد)

شبيه كيليان مبابي يشعل الأجواء في قطر قبل مواجهة نهائي المونديال(شاهد)

سلطنة عمان.. أنباء عن طعن فتاة لوالدها بـ7 طعنات بهدف قتله بشناص!

موقع عالمي شهير يتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر

دراسة علمية.. 8 أنواع من الرجال يجب تجنبهم والارتباط بهم خطأ عظيم

جماهير نادي “الإفريقي” التونسي تقتحم الملعب وتعتدي على اللاعبين لهذا السبب!(شاهد)

شركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد)

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

نهاية مرعبة لمُسن لم يحتمل ممارسة الشذوذ مع شاب في مصر! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC