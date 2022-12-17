كواليس المونديال.. حدث غير متوقع في مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

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وطن- في موقف طريف سجلته عدسات الكاميرات، طلب شاب لبناني الزواج من فتاة في مدرجات “استاد خليفة الدولي” بقطر، مما أثار إعجاب وتفاعل الكثير من النشطاء.

أهداها خاتم الخطبة وسط تصفيق الحضور

وظهر الشاب وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي أثناء مباراة المغرب وكرواتيا، ويقف أمام فتاة كانت جالسة على أحد المدرجات ثم يمسك بأصابعها ويلبسها خاتم الخطبة.

وحدث ذلك وسط دهشة الفتاة وتصفيق الحاضرين، ثم يقوم بالتقاط صورة سيلفي لهما بجواله.

ورصدت قنوات “الكأس” القطرية اللقطة التي شهدت طلب الشاب من الفتاة أن تقبل بأن تكون خطيبة له، وسط تحية خاصة تلقاها من جانب الجماهير الحاضرة لمباراة المغرب وكرواتيا في مونديال قطر.

ولفتت القناة إلى أن اسم الشاب هو “سهيل” واسم الفتاة “نسرين”، وأنها لبنانية الجنسية أيضاً.

حضرا من أمريكا لحضور مباراة المغرب

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وفي مقطع فيديو آخر، كشف هذا المشجع للقناة أنه وعروسه يحملان الجنسية اللبنانية.

وأضاف: “إنها فرصة سعيدة أن أتقدم بالزواج في مباراة منتخب المغرب، فخر العرب، وكنا نحب أن يواصل طريقه في البطولة.”

كما كشف المواطن اللبناني أنه حضر من أمريكا، واختار مباراة المغرب لطلب يد حبيبته “لأنهم شرفوا العرب”، حسب وصفه.

وتابع: “بالنسبة لنا ما فعله منتخب المغرب هو فوز عظيم، وأنا أحببت أن أكون مع خطيبتي في هذه المباراة”.

وأكد المشجع الذي وجد نصفه الآخر في مونديال قطر، أنه وعروسه سيقيمان حفلي زفاف، أحدهما في لبنان، والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقاء خاص |

سهيل العريس اللبناني: حضرت من أمريكا واخترت مباراة #المغرب لطلب يدها لأنهم شرفوا العرب

العروس نسرين: كانت مفاجأة في حضور هذا الحشد .. لا أصدق نفسي#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rnieeYTKsk — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022

وبدورها علّقت العروس نسرين: “في الحقيقة كانت مفاجأة، ما زلت تحت تأثير الصدمة، وما زلت تحت وقع المفاجأة”.

وعلق المذيع ممازحاً العروس: “شفتي المعازيم كام.. أكبر معازيم في العالم”.

وخاطب العريس الذي كان يجلس بجانبها بنبرة تندر: “عندك 44 ألف معزوم ولكن عليك أن تتحمل ثمن المشاريب”.

وكان منتخب المغرب قد خسر مجدداً أمام كرواتيا، بعد خسارته أمام منتخب فرنسا ويأتي ذلك بعد إنجازات أهلته للوصول إلى نصف النهائي كأس العالم 2022 قطر.

وفاز المنتخب الكرواتي على نظيره المغربي 2-1، ليحصد الميدالية البرونزية، للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 1998، علماً أنه حل وصيفاً في النسخة الماضية عام 2018.

إنجاز تاريخي لأسود الأطلس

وحصد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، المركز الرابع، بعد الأداء المشرف الذي قدمه في مونديال كأس العالم 2022، بتأهله التاريخي على الصعيد العربي والأفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وعانى المغرب في آخر مباراتين، من الإصابات على صعيد التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس المغربي بسبب الإرهاق البدني.

وتعد الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها المنتخب المغربي، في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون رد.