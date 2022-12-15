مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (59 عاماً)، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، بالأداء الذي قدّمه المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022، رغم خسارته أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات النصف النهائي للبطولة العالمية.

وقال البرتغالي مورينيو، في تصريح تداولته وسائل الإعلام المختلفة: “أنا حزين بشدة ولكن كرياضي، يجب أن أهنئ أفريقيا والعالم العربي، خصوصاً المغرب، بلوغ نصف نهائي كأس العالم .. هو أمر خرافي”.

جوزيه مورينيو يشيد بأداء المنتخب المغربي

وأضاف مورينيو، “المغرب باتت تمتلك كل شيء، تكتيك ولاعبين ولديهم روح عالية، كما أنها لم تكن كذلك بفضل المدرب الذي تمكن من تنظيم الفريق”.

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كما تابع البرتغالي مورينيو، “أمرابط عظيم، أعرفه من الدوري الإيطالي، وبونو يقدم مستوى فردي رائع منذ بداية البطولة. وما قدمه أمام البرتغال كان إستمرارية لمستواه الممتاز”.

#أسود_الأطلس يُثيرون اعجاب #جوزيه_مورينيو:

لاينقُص منتخب #المغرب شيء..

مُدرّبهُم ذكي وواقعي،

تكتيكهم عالي،

واللاعبون يُكمّلون واجبات مراكزهم،

ولم تؤثّر الإصابات في أدائهم،

ويملكون روحاً انتصارية خُرافية،

ويلعبون وسط جماهيرهم..

إنهم المُفاجأة السعيدة في #مونديال_قطر_٢٠٢٢. 🔥🇲🇦👏 pic.twitter.com/W2YnQKeLF1 — بدر الغانمي (@badr_alghanmi) December 13, 2022

وأردف المدرب البرتغالي مورينيو، “اللاعب الشاب الذي يحمل رقم 8 (أوناحي)، الذي يلعب في أنجيه الفرنسي لا يصدق”.

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وختم حديثه، “مدرجات الملعب مملوءة بالمغاربة، لديهم عاطفة كبيرة تجاه منتخب بلادهم، كما أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء من أجلهم”.

كما ويعدّ المدرب جوزيه مورينيو المرشح الأول لقيادة تدريب منتخب بلاده البرتغال، بعد المدرب سانتوس. عقب خروجه من منافسات مونديال كأس العالم 2022 من الدور الـ8 (الربع النهائي).

🚨 جريدة أبولا البرتغالية : الإتحاد البرتغالي لكرة القدم عرض على جوزيه مورينيو فكرة تولي تدريب المنتخب الاول على أن يكون بإمكانه في نفس الوقت أن يبقى كمدرب لفريق #روما حسب العرض المقدم.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/zFQcYtttSh — استاد الدوحة (@staddoha) December 14, 2022

خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا

وفشل المنتخب المغربي في التأهل إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين دون رد، في نصف نهائي البطولة العالمية.

اللعيب يكشف.. فيريرا وفيتوريا مع مورينيو على رأس المرشحين لتدريب منتخب البرتغال تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/qCRY3qFx93#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/aicHjHqm3T — MBC مصر (@mbcmasr) December 13, 2022

كما سيلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره كرواتيا، السبت، على ملعب (استاد خليفة)، للمنافسة على المركز الثالث في مونديال كأس العام 2022 قطر.

ومن الجدير بالذكر، أن المباراة النهائية للصراع على اللقب بين فرنسا والأرجنتين، ستكون الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.