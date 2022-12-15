الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

أسود الأطلس المغربي فشل في الوصول إلى نهائي المونديال بعد الخسارة أمام فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
جوزيه مورينيو يشيد بأداء المنتخب المغربي watanserb.com
البرتغالي مورينيو
- Advertisement -

وطن- أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (59 عاماً)، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، بالأداء الذي قدّمه المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022، رغم خسارته أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات النصف النهائي للبطولة العالمية.

وقال البرتغالي مورينيو، في تصريح تداولته وسائل الإعلام المختلفة: “أنا حزين بشدة ولكن كرياضي، يجب أن أهنئ أفريقيا والعالم العربي، خصوصاً المغرب، بلوغ نصف نهائي كأس العالم .. هو أمر خرافي”.

جوزيه مورينيو يشيد بأداء المنتخب المغربي

وأضاف مورينيو، “المغرب باتت تمتلك كل شيء، تكتيك ولاعبين ولديهم روح عالية، كما أنها لم تكن كذلك بفضل المدرب الذي تمكن من تنظيم الفريق”.

- Advertisement -

كما تابع البرتغالي مورينيو، “أمرابط عظيم، أعرفه من الدوري الإيطالي، وبونو يقدم مستوى فردي رائع منذ بداية البطولة. وما قدمه أمام البرتغال كان إستمرارية لمستواه الممتاز”.

وأردف المدرب البرتغالي مورينيو، “اللاعب الشاب الذي يحمل رقم 8 (أوناحي)، الذي يلعب في أنجيه الفرنسي لا يصدق”.

- Advertisement -

وختم حديثه، “مدرجات الملعب مملوءة بالمغاربة، لديهم عاطفة كبيرة تجاه منتخب بلادهم، كما أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء من أجلهم”.

كما ويعدّ المدرب جوزيه مورينيو المرشح الأول لقيادة تدريب منتخب بلاده البرتغال، بعد المدرب سانتوس. عقب خروجه من منافسات مونديال كأس العالم 2022 من الدور الـ8 (الربع النهائي).

خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا

وفشل المنتخب المغربي في التأهل إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين دون رد، في نصف نهائي البطولة العالمية.

كما سيلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره كرواتيا، السبت، على ملعب (استاد خليفة)، للمنافسة على المركز الثالث في مونديال كأس العام 2022 قطر.

ومن الجدير بالذكر، أن المباراة النهائية للصراع على اللقب بين فرنسا والأرجنتين، ستكون الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

الهدهد

رونالدو يشيد بالمنتخب المغربي.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إقصاء البرتغال!

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

مونديال قطر 2022

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله دولياً مع الأرجنتين

مونديال قطر 2022

الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي .. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

الهدهد

مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد: “أنا فرنسي وسأشجع المنتخب المغربي”(شاهد)

مونديال قطر 2022

ميسي يقود الأرجنتين على حساب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2022 (شاهد)

تقارير

الغارديان: فرنسا تعرف كيف تفوز.. لكن المغرب سينصب فخاخا جديدة

الهدهد

حقيقة إهانة قناة جزائرية لمنتخب المغرب وصورة استفزت المغاربة (شاهد)

الهدهد

رسالة الركراكي للجزائريين وقلق من أمر قد يخسر المغرب أمام فرنسا بسببه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

خلال تصوير مشهد وهي مُقيّدة.. مقتل نجمة إباحية وتقطيع جثتها بمنشار! (صور)

بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)

سعر الدولار في السودان بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع قياسي لليورو والإسترليني

تسريب معلومات حساسة.. مقترح للضغط على محمد بن سلمان واستغلال “إدمانه”

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

القصة الكاملة لوفاة حارس أمن في استاد لوسيل.. سقوط مفزع وتعليق ناري من شقيقته

إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC