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مونديال قطر 2022

كلمة عربية على كرة “الحلم” تثير الجدل.. ما القصة ؟!

حقيقة كتابة اسم "ليو" على كرة الحلم الرسمية في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
كلمة ليو تثير الجدل على كرة الحلم في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
كلمة عربية تثير الجدل على كرة الحلم
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وطن- أثارت كلمة عربية على كرة “الحلم” الجديدة، في منافسات نصف ونهائي مونديال كأس العالم 2022، الجدل بين جماهير كرة القدم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وما علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقصة؟!

فقد لاحظ جماهير كرة القدم، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المدونة على كرة “الحلم” الرسمية لدور نصف ونهائي كأس العالم 2022، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

حقيقة تدوين اسم ليونيل ميسي على كرة الحلم

وبحسب مجلة ( FourFourTwo) الإنجليزية، أنه بالنظر إلى الكرة الجديدة لمونديال كأس العالم “الحلم”. يظهر اسم ليونيل ميسي مكتوباً عليها، بوجود كلمة ” ليو” على أحد المثلثات في الكرة.

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كما وأردفت المجلة الإنجليزية، ” الحرف (L) واضح للغاية، حيث أنه ينحني إلى الحرف الصغير (e). قبل أن تنتهي بحرف (O)، لتكون في نهاية الأمر كلمة (Leo) باللغة الإنجليزية، وهو اختصار اسم النجم الأرجنتني ليونيل ميسي”.

وأوضحت المجلة، بأن الكرة تحتوي باللغة العربية (معاً)، كما أن الكلمة مكتوبة بعدد من اللغات المختلفة على كرة الحلم الجديد في منافسات كأس العالم 2022.

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اتهام شركة أديداس بدعم ميسي

كما وأثارت الكلمة العربية المدونة على الكرة الجديد “الحلم”، في مونديال كأس العالم 2022، غير كرة “الرحلة”، التي انطلقت بها مع بداية البطولة وصولاً إلى ربع نهائي البطولة العالمية، الاتهام إلى الشركة المنتجة ” أديداس” بمساندة النجم الأرجنتيني ميسي.

نهائي مونديال كأس العالم 2022

ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس العالم 2022، الأحد، بين الأرجنتين وفرنسا، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

فيما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، السبت، للمنافسة على تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية. بنسختها ال22، على ملعب ( استاد خليفة) الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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