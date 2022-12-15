كلمة عربية على كرة “الحلم” تثير الجدل.. ما القصة ؟!

- Advertisement -

وطن- أثارت كلمة عربية على كرة “الحلم” الجديدة، في منافسات نصف ونهائي مونديال كأس العالم 2022، الجدل بين جماهير كرة القدم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وما علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقصة؟!

فقد لاحظ جماهير كرة القدم، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المدونة على كرة “الحلم” الرسمية لدور نصف ونهائي كأس العالم 2022، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

حقيقة تدوين اسم ليونيل ميسي على كرة الحلم

وبحسب مجلة ( FourFourTwo) الإنجليزية، أنه بالنظر إلى الكرة الجديدة لمونديال كأس العالم “الحلم”. يظهر اسم ليونيل ميسي مكتوباً عليها، بوجود كلمة ” ليو” على أحد المثلثات في الكرة.

- Advertisement -

كما وأردفت المجلة الإنجليزية، ” الحرف (L) واضح للغاية، حيث أنه ينحني إلى الحرف الصغير (e). قبل أن تنتهي بحرف (O)، لتكون في نهاية الأمر كلمة (Leo) باللغة الإنجليزية، وهو اختصار اسم النجم الأرجنتني ليونيل ميسي”.

ممكن نتكلم عن جمال كرة الحلم الجديدة ؟ 😍

العنابي مع ذهبي واحمر معطيها شكل مميز جداً pic.twitter.com/5tOjEjep3s — قطر نولوجي (@qatnology) December 13, 2022

وأوضحت المجلة، بأن الكرة تحتوي باللغة العربية (معاً)، كما أن الكلمة مكتوبة بعدد من اللغات المختلفة على كرة الحلم الجديد في منافسات كأس العالم 2022.

- Advertisement -

اتهام شركة أديداس بدعم ميسي

كما وأثارت الكلمة العربية المدونة على الكرة الجديد “الحلم”، في مونديال كأس العالم 2022، غير كرة “الرحلة”، التي انطلقت بها مع بداية البطولة وصولاً إلى ربع نهائي البطولة العالمية، الاتهام إلى الشركة المنتجة ” أديداس” بمساندة النجم الأرجنتيني ميسي.

كرة الحلم اللي اعلنت عنها الفيفا للسيمي فاينل شفتها من كام يوم هنا. جميلة. #قطر2022 pic.twitter.com/pYZx2EvMvN — M E (@MM_Elian) December 12, 2022

نهائي مونديال كأس العالم 2022

ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس العالم 2022، الأحد، بين الأرجنتين وفرنسا، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

فيما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، السبت، للمنافسة على تحديد المركز الثالث في البطولة العالمية. بنسختها ال22، على ملعب ( استاد خليفة) الدولي.