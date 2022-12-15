كريم بنزيما في نهائي مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما على الضوء الأخضر من إدارة نادي ريال مدريد، للانضمام إلى صفوف منتخب فرنسا، استعداداً للمباراة النهائية أمام الأرجنتين، الأحد، في نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، قد منحت الضوء الأخضر للفرنسي كريم بنزيما، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي لخوض المباراة النهائية في مونديال كأس العالم 2022.

كريم بنزيما في نهائي كأس العالم 2022

وبينت الصحيفة، بأن الموافقة تتوقف الآن على موافقة المدرب الفرنسي ديشامب المدير الفني للديوك، من أجل استدعاء بنزيما، بعد استبعاده قبيل انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

- Advertisement -

كما ولم يجيب بعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على سؤال أحد الصحفيين عندما سألوه عن استدعاء كريم بنزيما، بعد عودته بشكل طبيعي إلى التدريبات الجماعية مع نادي ريال مدريد الأسبوع الماضي.

ديديه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا) : هل يمكن إعادة إستدعاء كريم بنزيما للمشاركة في المباراة النهائية؟ من الأفضل الانتقال إلى السؤال التالي. pic.twitter.com/WVs9fnoF4q — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 14, 2022

- Advertisement -

فيما لم يسقط وفق الإطار القانوني، النجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة تشكيلة المنتخب الفرنسي، المشارك في مونديال كأس العالم 2022، بعد رفض المدرب ديشامب استدعاء لاعب بديل عن قائد فريق ريال مدريد والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022 كريم بنزيما.

وكان الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما، قد أصيب في العضلة الخلفية غيب على إثرها عن مباريات ريال مدريد، كما واستبعد عن تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

وفي حال عدم موافقة المدرب الفرنسي ديشامب على استدعاء كريم بنزيما، فمن المؤكد تواجد اللاعب في مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022، من أجل دعم وتشجيع الفريق.

الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وسيلتقي حامل اللقب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022 للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه على المغرب بهدفين دون مقابل، في نصف نهائي البطولة العالمية.