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مونديال قطر 2022

كريم بنزيما في نهائي مونديال كأس العالم 2022

بنزيما يحصل على الضوء الأخضر من ريال مدريد للانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما متواجد في نهائي مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
بنزيما يحصل على الضوء الأخضر من إدارة ريال مدريد الإسباني
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وطن- حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما على الضوء الأخضر من إدارة نادي ريال مدريد، للانضمام إلى صفوف منتخب فرنسا، استعداداً للمباراة النهائية أمام الأرجنتين، الأحد، في نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، قد منحت الضوء الأخضر للفرنسي كريم بنزيما، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي لخوض المباراة النهائية في مونديال كأس العالم 2022.

كريم بنزيما في نهائي كأس العالم 2022

وبينت الصحيفة، بأن الموافقة تتوقف الآن على موافقة المدرب الفرنسي ديشامب المدير الفني للديوك، من أجل استدعاء بنزيما، بعد استبعاده قبيل انطلاق مونديال كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

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كما ولم يجيب بعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على سؤال أحد الصحفيين عندما سألوه عن استدعاء كريم بنزيما، بعد عودته بشكل طبيعي إلى التدريبات الجماعية مع نادي ريال مدريد الأسبوع الماضي.

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فيما لم يسقط وفق الإطار القانوني، النجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة تشكيلة المنتخب الفرنسي، المشارك في مونديال كأس العالم 2022، بعد رفض المدرب ديشامب استدعاء لاعب بديل عن قائد فريق ريال مدريد والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022 كريم بنزيما.

وكان الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما، قد أصيب في العضلة الخلفية غيب على إثرها عن مباريات ريال مدريد، كما واستبعد عن تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

وفي حال عدم موافقة المدرب الفرنسي ديشامب على استدعاء كريم بنزيما، فمن المؤكد تواجد اللاعب في مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022، من أجل دعم وتشجيع الفريق.

الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وسيلتقي حامل اللقب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022 للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزه على المغرب بهدفين دون مقابل، في نصف نهائي البطولة العالمية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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