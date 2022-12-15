خلال تصوير مشهد وهي مُقيّدة.. مقتل نجمة إباحية وتقطيع جثتها بمنشار! (صور)

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وطن – قُتلت نجمة على موقع (أونلي فانز OnlyFans)، على يد حبيبها السابق، بينما كانا يقومانِ بتصوير محتوى “إباحي” للبالغين، حيث قتلها بمطرقة وقطع جثتها.

مقتل نجمة إباحية خلال تصوير مشهد

كانت كارول مالتيزي ، 26 عامًا ، تسجل لقطات في 11 يناير من هذا العام تضمنت ربط يديها خلف ظهرها وقطعة من الشريط على فمها وحقيبة فوق رأسها، بينما قام قاتلها حبيبها السابق دافيد فونتانا بتصوير المشهد على هاتفه.

وذكرت صحيفة “إل جيورنو” كما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن المشهد الذي تم تصويره تضمن الزوج (43 عامًا)، وهو يضرب مالتيزي بمطرقة.

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وقال الزوج للمحكمة: “المشهد في الفيديو تضمن بضع ضربات على فخذيها ثم على بطنها. ثم بدأت في ضربها على رأسها”.

“ثلاثة أيام لتقطيع الجثة”

وتابع: “لم أر وجهها مرة أخرى لأنه كان مغطى ولم يتم نزع الغطاء. ثم رفعت الغطاء وأدركت أنني قتلتها.”

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وقال “فونتانا” إنه بعد ذلك ذبحها بسكين ياباني.زاعماً أنه فعل ذلك لكي يخفف آلامها، قبل أن يفر من المنزل، حيث أرسلَ رسالة نصية إلى صديقها الحالي ليبدو وكأنها لا تزال على قيد الحياة.

بعد أيام قليلة، قال “فونتانا” إنه بدأ في تقطيع جثة “مالتيزي”، تم إلقاء جثتها في بورنو بالقرب من بريشيا بإيطاليا حيث بدأت تذوب تحت أشعة الشمس.

وقال لقاعة المحكمة “استخدمت منشارا للمعادن بينما رميت المطرقة والسكين في سلة مهملات عامة”.

وكشف انّ الأمر “استغرق ثلاثة أيام لتقطيع الجثة”. وقال إنه لم يتعمد قتلها.

وعلى الرغم من ادعائه أن القتل لم يكن مع سبق الإصرار ، يعتقد المدعون أن طلب الفيديو الخاص به – بتقييدها وتكميمها بكيس فوق رأسها – كان مخططًا لتسهيل قتلها.

في غضون ذلك، وجد مكتب المدعي العام سابقًا أن فونتانا كان يستخدم بطاقة ائتمان مالتيزي لإجراء عمليات شراء في الأشهر التي أعقبت وفاتها من أجل إظهار أنها لا تزال على قيد الحياة ، حيث تشتري سلعًا مثل الأحذية النسائية.