من الفروسية للتصوير..هوايات غريبة يمارسها أفراد العائلة المالكة البريطانية

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وطن– يمارس أفراد العائلة المالكة البريطانية في أوقات فراغهم العديد من الهوايات والتى تتنوع ما بين الرياضة والزراعة بالإضافة إلى التصوير والرقص.

وفى هذا التقرير، كشف موقع “purewow” أبرز هوايات العائلة المالكة البريطانية التى يمارسونها فى أوقات فراغهم.

كيت ميدلتون والتصوير

تخرجت كيت ميدلتون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الثانية في تاريخ الفن.



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وقد أظهرت حبها للتصوير والموهبة التي تتمتع بها من خلال الصور التي اعتادت على التقاطها لأطفالها الثلاثة في المناسبات الخاصة.

كما أنها راعية لمعرض الصور الوطنية وعُينت كذلك كراعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي.



الأمير وليام والدراجات النارية



على الرغم من أن زوجته ليست من أكبر المعجبين بهوايته، إلا أن الأمير ويليام لديه شغف كبير بركوب الدراجات النارية.

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وصرحت كيت ذات مرة إلى أن هذه الهواية التي يعشقها زوجها تشعرها بالخوف.

الأمير جورج.. التزلج والباليه

مثل والديه، بدأ الأمير جورج بممارسة هواية التزلج في وقت مبكر. خلال جولة ملكية في الدول الاسكندنافية في عام 2018، كشفت والدته أنه تلقى أول درس تزلج عندما كان عمره عامين فقط. وبعد مرور عام، بدأ في تعلم الباليه في المدرسة.

الأميرة شارلوت.. وركوب الخيل

مثل جدتها، الملكة إليزابيث، تعشق الأميرة شارلوت ممارسة رياضة ركوب الخيل.



الملكة إليزابيث.. وركوب الخيل



قبل وفاتها، إشتهرت الملكة بولعها وحبها الشديد للخيول. فمنذ أن كانت في الثالثة من عمرها، نمت شغفها بالرياضة عندما أهدى جدها الملك جورج السادس أول حصان لها في سن الرابعة.

كاميلا باركر.. الرسم والرقص



كانت هواية الطفولة المفضلة لدى كاميلا باركر الرسم. ومع ذلك، أثناء الوباء وخلال فترة الحجر الصحي، كانت تقضي وقتًا في تلقي دروس باليه افتراضية بالإضافة إلى حضور دروس الرقص مع أصدقائها في لندن.

الأمير هاري.. ورياضة البولو

شارك الأمير هاري في عدد كبير من بطولات البولو في أيامه، قبل أن يتخلى عن لقبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة.

في الواقع، لعب مرة واحدة جنبًا إلى جنب مع شقيقه، الأمير وليام. كما شارك في العديد من المباريات للأعمال الخيرية.



ميغان ماركل.. واليوغا

قبل أن تصبح دوقة، كانت ماركل من أشد المعجبين باليوغا. في الواقع، والدتها، دوريا راجلاند، هي معلمة يوغا، لذلك قالت ماركل إنها كانت تمارس الرياضة منذ أن كانت طفلة.

الملك تشارلز.. وتربية الدجاج

قام تشارلز بتربية دجاجات بورفورد براون وماران الثمينة في منزله في Highgrove House وهو مولع جداََ بهذه الحيوانات.

كما كان ينخرط دائمََا في أنشطة داعمة لمسألة الحفاظ على البيئة.

