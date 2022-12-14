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صاحبة الجولة الجنسية في إيطاليا تهاجم جورجينا وتقارنها بأمهات اللاعبين المغربيين! (شاهد)

العام الذي قابلت فيه جورجينا رونالدو هو العام الذي تصدرت فيه باولا عناوين الصحف للمرة الأولى.

كتب رفيف عبدالله
صاحبة الجولة الجنسية في إيطاليا تهاجم جورجينا وتقارنها بأمهات اللاعبين المغربيين! (شاهد) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن– انتقدت عارضة أزياء إباحية حبيبة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

ليست خبيرة

تعتقد باولا سولينو، التي تدعي أنها كانت على علاقة مع أحد نجوم تشيلسي، أن على جورجينا رودريغيز التوقف عن بث آرائها في كرة القدم.

وانتقدت جورجينا ، 28 عاما ، مدرب البرتغال لإسقاطه رونالدو ، 37 عاما ، للهزيمة أمام المغرب في ربع نهائي المونديال.

قالت باولو سولينو إن جورجينا رودريغيز تنعمت بـ “نجاح غير مستحق”
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لكن باولا ، 33 عامًا . التي عرفت بتقديم خدمات جنسية فموية، لأي رجل صوّت “لا” في استفتاء في إيطاليا عام 2016. تقول إن كونك شريكة رونالدو لا يجعلك خبيرًا في كرة القدم.

متغطرسة

وأعربت باولا سولينو عن دعمها للمغرب في كأس العالم ، قائلة: “أفضل تواضع أم اللاعب المغربي على الموقف المتغطرس لجورجينا رودريغيز. التي عليها فقط أن تشكر رونالدو على عدم عملها كمساعدة في متجر بعد الآن”.

وتابعت في تصريح لصحيفة “ديلي ستار“: “الآن تريد التحدث عن كرة القدم بالتعليق على اختيارات مدرب البرتغال. وكأنها تعرف الخطط التكتيكية والفنية”.

جورجينا رودريغيز
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وأضافت “كونها صديقة رونالدو لا يجعلها خبيرة كرة قدم. من الأفضل لها أن تكون “عشيقة فقط” دون الخوض في مزايا الموضوعات التي لا تتمتع بالكفاءة “.

خلصت القنبلة الإيطالية إلى أن “النجاح غير المستحق في بعض الأحيان يذهب حقًا إلى الرأس”.

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كانت تعمل في متجر غوتشي

التقى رونالدو بجورجينا في مدريد في عام 2016 بينما كانت تعمل في متجر غوتشي ولديهما طفل واحد معا. بينما جاء أطفال اللاعب الثلاثة الآخرون عن طريق أمهات بديلات.

وفي الأسبوع الماضي توجهت جورجينا إلى إنستغرام لتنتقد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس.

جورجينا رودريغيز
كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز

كتبت إلى متابعيها البالغ عددهم 41 مليون: “اليوم اتخذ صديقك ومدربك قرارًا خاطئًا.هذا الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله. نفس الشخص الذي. عندما وضعك في الميدان ، رأى كيف تغير كل شيء ، لكن بعد فوات الأوان”.

نحن لا نخسر

وتابعت: “لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم ، أقوى سلاح له. أقل من ذلك بكثير يجب على المرء أن يدافع عن أولئك الذين لا يستحقون ذلك. تعطينا الحياة دروساً. اليوم نحن لا نخسر ، نحن نتعلم. نحن معجبون بك “.

العام الذي قابلت فيه جورجينا رونالدو هو العام الذي تصدرت فيه باولا عناوين الصحف للمرة الأولى.

قال رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ، ماتيو رينزي ، إنه سيستقيل من منصبه إذا لم تتم الموافقة على إصلاحاته الرئيسية في استفتاء.

جورجينا رودريغيز
الإيطالية الحسناء تأمل أن يفوز المغرب بكأس العالم

خدمات جنسية

عرضت باولا بعض الخدمات الجنسية لمن يصوت بـ “لا”. قبل التمسك بوعدها والشروع في جولة جنسية فموية عندما رفض 19 مليون شخص الإصلاحات.

بدأت في جولة عن طريق الفم لكنها توقفت بعد أن اشتكت من “ألم الفك” .

جورجينا رودريغيز
بدأت في جولة عن طريق الفم لكنها توقفت بعد أن اشتكت من “ألم الفك”

وفي وقت سابق من هذا العام ظهرت باولا في الأخبار مرة أخرى عندما تم الكشف عن علاقتها بنجم تشيلسي.

قالت باولا حينها لصحيفة “ديلي ستار” كيف “كان صديقها النجم يتوسل أيضًا للحصول على صور عارية لها”. قبل أن تعلم أنه كان بالفعل في علاقة ملتزمة.

“مارسنا العلاقة بالسيارة”

قالت: “التقينا في حفل في فيلا. وصل وقدم نفسه لي على الفور. بصراحة لم يرفع عينيه عني”.

وتابعت باولا: “ضحكنا كثيرًا وقضينا وقتًا رائعًا معًا وأعجبني كثيرًا. أحببت رائحته وطريقته وبدأ يقبّلني أمام الجميع مرارًا وتكرارًا وأعجبني”.

وأضافت: “ابتعدنا وبدأنا ممارسة الجنس في سيارة ثم وصل بعض الأصدقاء وتوقفنا. ذهبنا إلى حفلة في ملهى ليلي وكان في حالة سكر. خلال العشاء أراد أن يترك لي رقمه وقد فعل “.

باولا تتمتع بمباراة في ستامفورد بريدج

تستمتع الآن المتعصبة لكرة القدم بالمراحل الأخيرة من كأس العالم وتأمل أن يصنع المغرب ، أول دولة أفريقية تصل إلى نصف نهائي البطولة ، المزيد من التاريخ من خلال المضي قدمًا.

أدعم المغرب

قالت: “أنا أدعم المغرب الآن لأنني أود أن أراهم يصنعون التاريخ لأفريقيا. أنا دخيلة لذا فإن دعم المغرب بالنسبة لي يتعلق بمحبة المستضعف والغريب”.

وأردفت : “أنا حقًا أحب عندما ينتقم فريق أو أشخاص تم التقليل من شأنهم. أنا مؤيةد للانتقام وأقوم كثيرًا بالانتقام حتى من الرجال الذين اعتقدوا أنهم يعاملونني كعاهرة”.

ختمت باولا: “في بعض الأحيان في كرة القدم ، يعتبر فريق كبير أو لاعب كبير خصمًا أمرًا مفروغًا منه ، لا تفعل ذلك أبدًا. كرة القدم مثل علاقة الصبي بالفتاة ، لا تأخذ شريكًا أبدًا كأمر مسلم به ولا تفترض أبدًا أنك أقوى من الآخر. في أي وقت يمكنهم إظهار أنه أقوى منك.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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