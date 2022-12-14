إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء!

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وطن- كيليان مبابي ، ليونيل ميسي ، أوليفييه جيرو، جميعهم نجوم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لكأس العالم.

لكن بالنسبة للأغلبية، لم يكن هناك سوى نجمة واحدة لم يتمكن المشجعون من إبعاد أعينهم عنها طوال البطولة. وهي إيفانا نول ، الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا.

أزياء جريئة

كانت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا تدعم منتخب بلادها في قطر بشغف. بأزيائها الجريئة التي تلفت الأنظار أينما ذهبت.

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إليك نظرة على أفضل لقطاتها من الأسابيع الثلاثة الماضية كما نشرتها “ديلي ستار سبورت“:

فستان مكشوف

من المؤكد أن إيفانا بدأت البطولة بأناقة مع أول فريق لها في كأس العالم في المباراة الافتتاحية لكرواتيا وتعادلها مع المغرب.

بينما كان هناك القليل من الترفيه على أرض الملعب ، بدأت عارضة الأزياء إيفانا نول في انتزاع العناوين الرئيسية منه.

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بعد تلك المباراة ، بدأت تتلقى رد فعل عنيف على “عدم احترام” الثقافة القطرية.

لكنها لم تقم بتخفيفها منذ ذلك الحين، بل فعلت العكس تماماً

تنورة ميني جيب

عالجت إيفانا الجماهير بمزيد من الجاذبية أثناء حضورها مباراة المجموعة الثانية لكرواتيا ضد كندا ، والتي فازوا بها بشكل مقنع 4-1.

لم تستطع الكاميرات داخل استاد خليفة الدولي الابتعاد عنها ، بما في ذلك الكاميرا التي صورتها وهي تقف في المدرجات.

لقد أذهلت بنفسها من الاهتمام ، فانتقلت إلى حسابها عبر “انستجرام” وكتبت: “عندما يقوم مصورو كأس العام بالتركيز عليك. هل أنا أحلم؟”

توب مكشوف

مع احتياج كرواتيا لتحقيق نتيجة ضد بلجيكا لضمان وصولها إلى الأدوار الإقصائية ، بذلت إيفانا كل ما في وسعها لمنحهم التشجيع من الخطوط الجانبية.

أدى ارتداء القميص الضيق إلى جانب بنطلون ضيق ضيق إلى إثارة الكثير من الإعجاب، وربما يصرف انتباه مهاجم الخصم روميلو لوكاكو – الذي غاب عن العديد من الجالسين للفوز بالمباراة.

أدى ذلك إلى تمديد فترة إقامة كرواتيا وإيفانا في قطر ، ثم قامت لاحقًا بالتغزل باللاعب لوكاكو من خلال نشرها: “لقد أظهر لوكاكو اليوم أكثر من غيره. دعنا نذهب!”

استعراض المؤخرة

للاحتفال بالوصول إلى دور الستة عشر ، عقدت إيفانا جلسة تصوير على شاطئ الدوحة بينما كانت ترتدي بيكيني من قطعة واحدة مغطى بالألوان الحمراء والبيضاء التقليدية في كرواتيا.

في إحدى اللقطات ، أدارت ظهرها للكاميرا وأظهرت ما كانت تخفيه في المباريات.

ذهب التصوير إلى حد ما لتعزيز عدد متابعيها ، والذي ارتفع إلى الملايين منذ انطلاق كأس العالم في قطر.

بيكيني الخيط

تمكنت إيفانا من إيجاد طريقة لإظهار المزيد من جسدها من خلال ارتداء البيكيني الذي لم يترك سوى القليل للخيال ، على أقل تقدير.

وقد أثار ذلك انتقادات شديدة من السكان المحليين ، حيث قالت هيئة السياحة القطرية قبل كأس العالم: “من المتوقع أن يُظهر الزوار (رجالًا ونساءً) احترامًا للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الكشف عن الملابس في الأماكن العامة”.

لكنها تصر على أن الأمر لم يكن كذلك. وقالت عن السلطات: “عندما وصلت ، فوجئت بأنهم لم يتسببوا في أي مشاكل تتعلق بالملابس. فهم يسمحون لك بارتداء كل ما تريده – باستثناء المباني الحكومية ، وفي النهاية لا بأس بذلك”.

حمالة صدر حمراء

بطريقة ما ، تصدرت إيفانا كل مساعيها السابقة لمباراة ربع النهائي مع البرازيل. دخلت الأرض مع حمالة صدر حمراء فقط تغطي النصف العلوي منها.

ومع ذلك ، فقد اقترب منها الأمن قبل المباراة ، الذي بدا ليطلب منها العودة إلى مقعدها لأنها تعمل على الكاميرات مرة أخرى.