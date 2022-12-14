الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء!

كانت الشابة تدعم منتخب بلادها في قطر بشغف بأزيائها الجريئة التي تلفت الأنظار أينما ذهبت

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول.. شاهد أبرز أزياء الكرواتية المثيرة من بكيني الخيط إلى حمالة الصدر الحمراء! watanserb.com
أزياء الكرواتية إيفانا نول
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وطن- كيليان مبابي ، ليونيل ميسي ، أوليفييه جيرو،  جميعهم نجوم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لكأس العالم.

لكن بالنسبة للأغلبية، لم يكن هناك سوى نجمة واحدة لم يتمكن المشجعون من إبعاد أعينهم عنها طوال البطولة. وهي إيفانا نول ، الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا.

أزياء جريئة

كانت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا تدعم منتخب بلادها في قطر بشغف. بأزيائها الجريئة التي تلفت الأنظار أينما ذهبت.

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إليك نظرة على أفضل لقطاتها من الأسابيع الثلاثة الماضية كما نشرتها “ديلي ستار سبورت“:

فستان مكشوف

من المؤكد أن إيفانا بدأت البطولة بأناقة مع أول فريق لها في كأس العالم في المباراة الافتتاحية لكرواتيا وتعادلها مع المغرب.

إيفانا نول
حققت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول نجاحًا كبيرًا في كأس العالم

بينما كان هناك القليل من الترفيه على أرض الملعب ، بدأت عارضة الأزياء إيفانا نول في انتزاع العناوين الرئيسية منه.

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بعد تلك المباراة ، بدأت تتلقى رد فعل عنيف على “عدم احترام” الثقافة القطرية.

لكنها لم تقم بتخفيفها منذ ذلك الحين، بل فعلت العكس تماماً

تنورة ميني جيب

عالجت إيفانا الجماهير بمزيد من الجاذبية أثناء حضورها مباراة المجموعة الثانية لكرواتيا ضد كندا ، والتي فازوا بها بشكل مقنع 4-1.

لم تستطع الكاميرات داخل استاد خليفة الدولي الابتعاد عنها ، بما في ذلك الكاميرا التي صورتها وهي تقف في المدرجات.

ملابس نول أصبحت أكثر مخاطرة في قطر

لقد أذهلت بنفسها من الاهتمام ، فانتقلت إلى حسابها عبر “انستجرام” وكتبت: “عندما يقوم مصورو كأس العام بالتركيز عليك. هل أنا أحلم؟”

توب مكشوف

مع احتياج كرواتيا لتحقيق نتيجة ضد بلجيكا لضمان وصولها إلى الأدوار الإقصائية ، بذلت إيفانا كل ما في وسعها لمنحهم التشجيع من الخطوط الجانبية.

إيفانا نول
لم تذهب جهودها دون أن يلاحظها أحد من قبل الكاميرات

أدى ارتداء القميص الضيق إلى جانب بنطلون ضيق ضيق إلى إثارة الكثير من الإعجاب، وربما يصرف انتباه مهاجم الخصم روميلو لوكاكو – الذي غاب عن العديد من الجالسين للفوز بالمباراة.

كانت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا تستعرض نفسها في كل فرصة

أدى ذلك إلى تمديد فترة إقامة كرواتيا وإيفانا في قطر ، ثم قامت لاحقًا بالتغزل باللاعب لوكاكو من خلال نشرها: “لقد أظهر لوكاكو اليوم أكثر من غيره. دعنا نذهب!”

استعراض المؤخرة

للاحتفال بالوصول إلى دور الستة عشر ، عقدت إيفانا جلسة تصوير على شاطئ الدوحة بينما كانت ترتدي بيكيني من قطعة واحدة مغطى بالألوان الحمراء والبيضاء التقليدية في كرواتيا.

في إحدى اللقطات ، أدارت ظهرها للكاميرا وأظهرت ما كانت تخفيه في المباريات.

أحدثت صورها الخاصة ضجة كبيرة أيضًا

ذهب التصوير إلى حد ما لتعزيز عدد متابعيها ، والذي ارتفع إلى الملايين منذ انطلاق كأس العالم في قطر.

بيكيني الخيط

تمكنت إيفانا من إيجاد طريقة لإظهار المزيد من جسدها من خلال ارتداء البيكيني الذي لم يترك سوى القليل للخيال ، على أقل تقدير.

وقد أثار ذلك انتقادات شديدة من السكان المحليين ، حيث قالت هيئة السياحة القطرية قبل كأس العالم: “من المتوقع أن يُظهر الزوار (رجالًا ونساءً) احترامًا للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الكشف عن الملابس في الأماكن العامة”.

تعرضت إيفانا لانتقادات بسبب “عدم احترامها” للثقافة القطرية

لكنها تصر على أن الأمر لم يكن كذلك. وقالت عن السلطات: “عندما وصلت ، فوجئت بأنهم لم يتسببوا في أي مشاكل تتعلق بالملابس. فهم يسمحون لك بارتداء كل ما تريده – باستثناء المباني الحكومية ، وفي النهاية لا بأس بذلك”.

حمالة صدر حمراء

بطريقة ما ، تصدرت إيفانا كل مساعيها السابقة لمباراة ربع النهائي مع البرازيل. دخلت الأرض مع حمالة صدر حمراء فقط تغطي النصف العلوي منها.

إنها لا تخفف ملابسها لأي شخص
إيفانا نول
واجهها الأمن في مواجهة كرواتيا في ربع النهائي مع البرازيل

ومع ذلك ، فقد اقترب منها الأمن قبل المباراة ، الذي بدا ليطلب منها العودة إلى مقعدها لأنها تعمل على الكاميرات مرة أخرى.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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