أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

- Advertisement -

وطن-لا شك في أن عملية فقدان الوزن أمر صعب للغاية، لاسيما عند محاولة القيام بذلك بسرعة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن هناك تمارين روتينية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية وسرعة -دون إصابة- إذا اتبعت التعليمات بعناية.

وفيما يلي استعرض موقع “ماسكيلان” الفرنسي، أفضل التمارين الرياضية التي تساعدك على فقدان الوزن بسرعة:

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

بناء العضلات

تدريب الدائرة

تمارين الكارديو

يوجا

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن التدريب المتقطع عالي الكثافة هو شكل من أشكال التدريب الذي يتضمن فترات متناوبة من التمارين المكثفة مع فترات الراحة. وهذه الطريقة فعالة جدًا في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن بسرعة، لأنها تتيح لك إنفاق الكثير من الطاقة في وقت قصير جدًا.

- Advertisement -

وعلى سبيل المثال، يمكنك الجري لمدة 30 ثانية بوتيرة سريعة ثم المشي لمدة 30 ثانية بوتيرة أبطأ. يمكنك تكرار هذا التمرين عدة مرات، وزيادة مدة فترات التمرين المكثفة تدريجيًا.

بناء العضلات

بناء العضلات هو نوع آخر من التمارين التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة. في الواقع، كلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها، حتى في أثناء الراحة. وبناءً عليه، يمكن أن يؤدي بناء العضلات إلى زيادة التمثيل الغذائي الأساسي، ما يسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

لتقوية عضلاتك، يمكنك ممارسة تمارين المقاومة بالأوزان أو الأربطة المطاطية، أو استخدام جسمك كوزن (على سبيل المثال، عن طريق القيام بتمارين الضغط أو السحب). يمكنك أيضًا استخدام آلات التدريب مثل الدمبل أو آلات الأثقال.

تدريب الدائرة

- Advertisement -

التدريب الدائري هو نوع آخر من التمارين الفعالة جدًا لفقدان الوزن بسرعة. وهو يتألف من القيام بتمارين متسلسلة ومختلفة دون انقطاع، لفترة زمنية معينة (بشكل عام بين 30 ثانية ودقيقة واحدة لكل تمرين)، إذ تسمح لك هذه الطريقة بتمرين عدة مجموعات عضلية في نفس الوقت، ما يجعلك تنفق الكثير من الطاقة في وقت قصير جدًا.

للقيام بالتدريب الدائري، يمكنك اختيار عدة تمارين مختلفة (مثل القرفصاء ورفع الساق وتمارين الضغط والسحب وما إلى ذلك) وربطها ببعضها البعض دون انقطاع. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إضافة عناصر من التدريب المتقطع عالي الكثافة، بالتناوب بين فترات التمرين المكثف وفترات الراحة.

تمارين الكارديو

تمارين الكارديو هي؛ نوع من التمارين التي تحرق السعرات الحرارية وتساعدك على فقدان الوزن بسرعة. إن تمارين الكارديو يمكن ممارستها بطرق مختلفة، حسب قدراتك وما ترغب به. على سبيل المثال، يمكنك الجري أو المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة أو استخدام آلات تمارين الكارديو (مثل جهاز المشي أو الدراجة الرياضية الثابتة).

للحصول على أفضل نتائج لفقدان الوزن، من الضروري اختيار نشاط الكارديو، الذي تستمتع به والذي يسمح لك بالحفاظ على وتيرة ثابتة لمدة 30 دقيقة على الأقل. كما يمكنك أيضًا محاولة تنويع التدريبات الخاصة بك باستخدام أنواع مختلفة من أنشطة الكارديو (على سبيل المثال، الجري في يوم واحد والسباحة في اليوم التالي).

يوغا

في الحقيقة، إن اليوغا أيضًا هي؛ نوع من التمارين التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، بالإضافة إلى تحسين المرونة والقوة والتركيز. قد يكون هذا مفاجئ بالنسبة لك، لكن هناك أنواعًا مختلفة من اليوغا، ولكل منها فوائدها الصحية.

على سبيل المثال، يمكن لليوغا الديناميكية (مثل Hatha أو Vinyasa) أن تجعلك تنفق الكثير من الطاقة، بينما يمكن أن تساعدك اليوغا البطيئة (مثل Yin أو Restorative) على الاسترخاء. فضلا عن ذلك، يمكنك أيضًا تجربة ممارسة اليوغا مع أنواع أخرى من التمارين، مثل تمارين القوة أو الكارديو.

إن فقدان الوزن بسرعة ليس بالأمر السهل، ولكن يمكن أن يكون ذلك ممكنًا باتباع روتين التمارين الصحيحة. وأفضل روتين تمارين تتبعه لفقدان الوزن بسرعة هو؛ التدريب المتقطع عالي الكثافة، وبناء العضلات، وتدريب الدائرة، وتمارين الكارديو واليوغا. غعن طريق اختيار نشاط واحد أو أكثر من هذه الأنشطة والقيام بها بانتظام، يمكنك الوصول إلى هدف إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية وسرعة.

يُذكر أن فقدان الوزن لا يحدث فقط من خلال التدريب البدني، جيث يجب أن يصاحب هذا نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، فضلاً عن الترطيب الجيد (شرب الماء) والنوم الكافي. من خلال الاهتمام بكل هذه الجوانب، يمكنك تحسين فرصك في فقدان الوزن بسرعة وبشكل مستدام.

أخيرًا، يجب أن نعلم أن كل شخص مختلف عن الآخر وأن ما يصلح لشخص ما لن يكون نافعًا بالضرورة للشخص الآخر. لذلك من المهم العثور على روتين التدريب الذي يناسبك بشكل أفضل والذي يسمح لك بالشعور بالرضا عن جسمك. ولا تتردد في تجربة أنشطة مختلفة وأن تكون برفقة متخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بإنقاص الوزن.