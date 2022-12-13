واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة للرسائل..تعرف عليها

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وطن- يعمل تطبيق واتساب الآن على تطوير ميزة جديدة تسمى ميزة “العرض لمرة واحدة” والتي تسمح بحذف الرسائل عبر التطبيق بمجرد أن يقرأها المتلقي مرة واحدة، وفقا لما أوردته صحيفة “IndiaTimes“.



ميزة جديدة من واتساب

وهذه الميزة التي كشفها موقع WABetaInfo، لا تختلف كثيرًا عما رأيناه في تطبيق سناب شات. وسيتم تضمينها ضمن التحديث الجديد الذي يحمل رقم 2.22.25.20 على هواتف أندرويد.

كما كشف تقرير WABetaInfo أن واتساب قام بتغيير زر الإرسال عن طريق إضافة رمز قفل صغير. وسيؤدي النقر عليه لفترة طويلة إلى “تمكين ميزة العرض مرة واحدة للرسالة”.

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وهذه الميزة ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل يتم حذفها تلقائياً بعد رؤيتها من قبل المتلقي.

يمكن أن تكون الميزة مفيدة حقًا أثناء مشاركة المعلومات السرية مع شخص لا تعرفه جيدًا، فهي ميزة قام المطورون بإنشائها للحفاظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.

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وفقًا لـ WABetaInfo، يمجرد قراءة الرسالة لا يمكن نسخها أو إعادة توجيهها أو حتى حفظها للاطلاع عليها في المستقبل. أثناء الإصدار التجريبي، تمكن المستخدمون من التقاط لقطات شاشة. ومع ذلك، يمكن منع ذلك عند طرح الميزة في المستقبل.