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ايفانا نول تصيب مشجعا في منطقة حساسة.. طلب منها هذا الأمر (فيديو)

تواصل ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول تشجيع المنتخب الكرواتي داخل ملاعب المونديال وفي شوارع الدوحة

كتب فهمي الورغمي
ايفانا نول watanserb.com
ايفانا نول
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وطن- بطريقة غريبة وغير متوقعة، تنبأت “إيفانا نول” ملكة الجمال الكرواتية السابقة، بفوز منتخب بلادها “كرواتيا” في المقابلة الحاسمة التي تجمعه مساء الثلاثاء، مع المنتخب الأرجنتيني ضمن نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

إيفانا نول تضرب مشجعا في منطقة حساسة

وشاركت إيفانا نول عبر حسابها الرسمي على منصة “انستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تختار الفائز في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، مابين كرواتيا والأرجنتين.

 

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حيث دخلت إيفانا نول في لعبة مع اثنين من المشجعين بينما كانت تتجول، كعادتها، في شوارع الدوحة بملابسها العارية والفاضحة.

وكان الأول يرتدي قميص المنتخب الكرواتي، بينما كان الآخر بزي المنتخب الأرجنتيني، في لعبة طريفة هدفها تحديد الفائز من الطرفين.

 

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ووقفت إيفانا نول أمام المشجعين اللذين ظهرا يمسكان بما يشبه الغطاء النحاسي، حيث سيتم استهداف هذه الأغطية بالكرة، في محاولة للتنبؤ بالفائز في مبارة الأرجنتين وكرواتيا.

وأمسك المشجعان بتلك الأغطية النحاسية، ثم ابتعدت ملكة الجمال الكرواتية السابقة إيفانا نول بعض الامتار عن كلا المشجعين.

 

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ووسط تصفيق وهتاف الحضور، سددت إيفانا نول الكرة، لتصيب المنطقة الحساسة لدى لمشجع بالقميص الكرواتي، بدلا من الغطاء النحاسي، ما تسبب في ضحك الحاضرين.

ومباشرة بدأت “نول” بالضحك بسبب ما حدث، كما أنها نجحت ـ عبر التسديدة ـ في اختيار منتخب بلادها كونه المنتخب الذي سيتأهل إلى النهائي بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني.

 

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وقالت إيفانا نول “نعم.. بالتأكيد أن منتخب كرواتيا سيكون الفائز في المباراة”.

مواجهة كرواتيا والأرجنتين

هذا ويلاقي المنتخب الكرواتي نظيره الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر كانون الأول ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

 

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ويراهن “لوكا مودريتش” قائد المنتخب الكرواتي على الفوز في هذه المباراة، من أجل المرور إلى النهائي في إعادة جميلة لمسار كأس العالم الماضية، روسيا 2018.

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ويدخل النجم الأرجنتيني، “ليونيل ميسي“، في المقابل، بآمال وذكريات البرازيل 2014، عندما تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم البرازيل 2014 بعد فوز ثمين على هولندا في مباراة نصف النهائي.

وتترقب الجماهير الغفيرة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، والتي تنطلق بعد قليل، على ملعب استاد لوسيل المونديالي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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