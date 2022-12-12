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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

فرنسا ضد المغرب في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب فرنسا اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب فرنسا
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وطن- يستعد حامل اللقب منتخب فرنسا، للمواجهة القوية المنتظرة، أمام منافسه المغرب، الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين فرنسا والمغرب بقرار من الحكم، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 (المربع الذهبي)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد المغرب

كما وستكون المباراة القوية بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت المغرب والجزائر والمغرب. فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

وسيدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان صاحب التتويج بكأس العالم في نسخة مونديال روسيا 2018، المباراة القوية أمام منتخب المغرب، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: هوغو لوريس، مانداندا.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران. دايوت أوباميكانو، تيو هرنانديز (بنجامين بافارد).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، أدريان رابيو.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

معلق مباراة فرنسا والمغرب

وسيعلق على مباراة فرنسا ضد المغرب، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المفتوحة، المعلق المغربي جواد بده.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) المفتوحة بالمجان. المعلق العماني خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات فرنسا والمغرب

ولم يسبق لمنتخب فرنسا (الديوك)، الخسارة أمام المغرب (أسود الأطلس)، في 5 مواجهات جمعت كلا المنتخبين خلال مشوارهما الكروي. حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

كما وكان آخر مباراة بين فرنسا والمغرب، على ملعب (سان دوني) في نوفمبر عام 2007، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

وتخوض ديوك فرنسا نصف نهائي كأس العالم للمرة ال7 في تاريخ البطولة العالمية، على عكس المغرب المتأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه على مستوى العرب وقارة أفريقيا السمراء.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب. أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، على لقب كأس العالم بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل) في دولة قطر.

المصدروطن + صفحة منتخب فرنسا + صفحة منتخب المغرب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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