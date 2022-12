تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يستعد حامل اللقب منتخب فرنسا، للمواجهة القوية المنتظرة، أمام منافسه المغرب، الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين فرنسا والمغرب بقرار من الحكم، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 (المربع الذهبي)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد المغرب

كما وستكون المباراة القوية بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت المغرب والجزائر والمغرب. فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

We're in a 𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗺𝗼𝗼𝗱 this Monday morning 😄 Have a good start to the week, everyone 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IuPNTMKHYx — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 12, 2022

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب

وسيدخل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان صاحب التتويج بكأس العالم في نسخة مونديال روسيا 2018، المباراة القوية أمام منتخب المغرب، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، مانداندا.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران. دايوت أوباميكانو، تيو هرنانديز (بنجامين بافارد).

🧙‍♂️ "𝑌𝑜𝑢 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙 𝑛𝑜𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠!" Hugo Lloris made 𝟲 ​​𝘀𝗮𝘃𝗲𝘀 against England, the 𝗺𝗼𝘀𝘁 by a 🇫🇷 goalkeeper in a major tournament since 𝗵𝗶𝗺𝘀𝗲𝗹𝗳 against South Africa during the 2010 World Cup (6) 😤⛔️ pic.twitter.com/4sZ2hfcOca — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 11, 2022

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، أدريان رابيو.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

معلق مباراة فرنسا والمغرب

وسيعلق على مباراة فرنسا ضد المغرب، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المفتوحة، المعلق المغربي جواد بده.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) المفتوحة بالمجان. المعلق العماني خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات فرنسا والمغرب

ولم يسبق لمنتخب فرنسا (الديوك)، الخسارة أمام المغرب (أسود الأطلس)، في 5 مواجهات جمعت كلا المنتخبين خلال مشوارهما الكروي. حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

كما وكان آخر مباراة بين فرنسا والمغرب، على ملعب (سان دوني) في نوفمبر عام 2007، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022

وتخوض ديوك فرنسا نصف نهائي كأس العالم للمرة ال7 في تاريخ البطولة العالمية، على عكس المغرب المتأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه على مستوى العرب وقارة أفريقيا السمراء.

وسيواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب. أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، على لقب كأس العالم بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل) في دولة قطر.