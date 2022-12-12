الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم...
مونديال قطر 2022

بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

المغربي وليد شديرة من بين اللاعبين الغائبين عن نصف نهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن غياب 3 لاعبين مؤثرين عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، بسبب عقوبة الإيقاف الصادر بحقهم في البطولة العالمية.

وأكد اتحاد الفيفا المنظم لمونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22. غياب 3 لاعبين سيغيبون عن مباراتي دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بسبب حصولهم على إنذارين أو البطاقة الحمراء في المباريات الماضية.

غياب 3 لاعبين عن نصف نهائي كأس العالم 2022

وأوضح الفيفا في تقريره، غياب الأرجنتينين غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، عن المواجهة القوية المرتقبة، الثلاثاء، أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018. لحصولهما على إنذارين في المباريات الماضية.

- Advertisement -

فيما لا يوجد أي لاعب موقوف في المنتخب المنافس كرواتيا، عن المباراة. أمام الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

غياب وليد شديرة عن صفوف المنتخب المغربي

كما وسيغيب النجم المغربي وليد شديرة، عن مباراة المغرب. أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، في المباراة المنتظرة، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العالمية، بسبب تعرضه للطرد بالورقة الحمراء في المباراة الماضية أمام البرتغال. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

- Advertisement -

ولن يغيب عن صفوف ديوك فرنسا أي لاعب عن المواجهة التاريخية. أمام أسود الأطلس المغربي، الذي يسعى لكتابة التاريخ من جديد في حال تجاوزه حامل اللقب، والعبور إلى نهائي البطولة للمنافسة على اللقب، كأول منتخب عربي وأفريقي على أرض دولة قطر المستضيف.

لن يغيب أي لاعب عن نهائي كأس العالم 2022

ووفق قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيتم إلغاء أي بطاقة حمراء أو صفراء ضد اللاعبين، بعد النصف النهائي، بمعنى أنه لن يغيب أي لاعب عن مباراة نهائي كأس العالم 2022. بسبب بطاقة صفراء حصل عليها في النصف النهائي للمونديال.

يشار إلى أن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر. بنسخته ال22، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، المقرر إقامتها على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + اتحاد الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت والكأس

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

“وصفوه بالمقزز” .. غضب إنجليزي من تصرف مبابي في مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

مونديال قطر 2022

رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

“خلوها خلوها”.. شاهد تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال

مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ميسي مُهدد بعقوبة الإيقاف بسبب فعلته في مباراة الأرجنتين وهولندا

مونديال قطر 2022

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مونديال قطر 2022

الحارس ياسين بونو يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

سيول مكة المكرمة تغرق الشوارع وتعطل الدراسة وتمنع الصلاة في المساجد (شاهد)

الحصول على عضلات مؤخّرة حديدية وقوية أمر مهم جدًا لصحتك.. إليك السبب

صحيفة ألمانية أوجعها تضامن منتخب المغرب مع فلسطين فهاجمت الأسرة الحاكمة في قطر

انتشار صور لـ “كلارا شيا” في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا! (شاهد)

تصريح ناري لحكيم زياش يكشف سبب الإعجاز المغربي في بطولة كأس العالم

إنجاز جديد يضاف لقطر..مشاهدات المونديال تحقق أرقاماً قياسية عالمية(شاهد)

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت والكأس

لن تلق بعد الآن الأكياس البيضاء الصغيرة الموجودة في صناديق الأحذية..

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC