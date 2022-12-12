بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

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وطن- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن غياب 3 لاعبين مؤثرين عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، بسبب عقوبة الإيقاف الصادر بحقهم في البطولة العالمية.

وأكد اتحاد الفيفا المنظم لمونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22. غياب 3 لاعبين سيغيبون عن مباراتي دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بسبب حصولهم على إنذارين أو البطاقة الحمراء في المباريات الماضية.

غياب 3 لاعبين عن نصف نهائي كأس العالم 2022

وأوضح الفيفا في تقريره، غياب الأرجنتينين غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، عن المواجهة القوية المرتقبة، الثلاثاء، أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018. لحصولهما على إنذارين في المباريات الماضية.

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فيما لا يوجد أي لاعب موقوف في المنتخب المنافس كرواتيا، عن المباراة. أمام الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

غياب وليد شديرة عن صفوف المنتخب المغربي

كما وسيغيب النجم المغربي وليد شديرة، عن مباراة المغرب. أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، في المباراة المنتظرة، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العالمية، بسبب تعرضه للطرد بالورقة الحمراء في المباراة الماضية أمام البرتغال. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

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ولن يغيب عن صفوف ديوك فرنسا أي لاعب عن المواجهة التاريخية. أمام أسود الأطلس المغربي، الذي يسعى لكتابة التاريخ من جديد في حال تجاوزه حامل اللقب، والعبور إلى نهائي البطولة للمنافسة على اللقب، كأول منتخب عربي وأفريقي على أرض دولة قطر المستضيف.

لن يغيب أي لاعب عن نهائي كأس العالم 2022

ووفق قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيتم إلغاء أي بطاقة حمراء أو صفراء ضد اللاعبين، بعد النصف النهائي، بمعنى أنه لن يغيب أي لاعب عن مباراة نهائي كأس العالم 2022. بسبب بطاقة صفراء حصل عليها في النصف النهائي للمونديال.

يشار إلى أن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر. بنسخته ال22، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، المقرر إقامتها على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.