بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

وطن- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن غياب 3 لاعبين مؤثرين عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، بسبب عقوبة الإيقاف الصادر بحقهم في البطولة العالمية.

وأكد اتحاد الفيفا المنظم لمونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22. غياب 3 لاعبين سيغيبون عن مباراتي دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بسبب حصولهم على إنذارين أو البطاقة الحمراء في المباريات الماضية.

وأوضح الفيفا في تقريره، غياب الأرجنتينين غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، عن المواجهة القوية المرتقبة، الثلاثاء، أمام كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018. لحصولهما على إنذارين في المباريات الماضية.

فيما لا يوجد أي لاعب موقوف في المنتخب المنافس كرواتيا، عن المباراة. أمام الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

كما وسيغيب النجم المغربي وليد شديرة، عن مباراة المغرب. أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، في المباراة المنتظرة، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العالمية، بسبب تعرضه للطرد بالورقة الحمراء في المباراة الماضية أمام البرتغال. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

