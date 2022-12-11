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لهذه الأسباب عليك تجنب الإستحمام بالماء الساخن!

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إتلاف بشرتك وزيادة ظهور حب الشباب

كتب ايمان الباجي
لهذه الأسباب عليك تجنب الإستحمام بالماء الساخن! watanserb.com
إحذر الإستحمام بالماء الساخن!
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وطن- مع انخفاض درجات الحرارة، لا يوجد شيء ممتع أكثر من الإستحمام بالماء الساخن.

لكن حسب صحيفة ذا صن البريطانية يمكن لهذه العادة التي يحبها الكثيرون أن تضر بالصحة.

يفاقم مشكلة حب الشباب

وفقًا للصحيفة، يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إتلاف بشرتك وزيادة ظهور حب الشباب.

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فالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية والبكتيريا الصحية من الجلد. وتلعب البكتيريا الصحية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الرطوبة داخل الجسم وبدونها، تكون بشرتك أكثر عرضة للتهيُج.

يسبب جفاف البشرة

إن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافًا. علاوة على ذلك، يمكن أن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، مما يتسبب في جفافها. وينصح بعد الإستحمام، باستخدام الكريم المرطب.

يؤخر نمو الشعر

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إن الأشخاص الذين يستحمون بالماء الساخن هم الأكثر عرضة لخطر إتلاف خصلات شعرهم.

والاستحمام بماء ساخن جدًا يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للبشرة والشعر، حيث أن الماء الساخن يبطئ تدفق الدم، بينما تحتاج فروة الرأس إلى دوران جيد لتشجيع نمو الشعر الصحي.

كما أنه يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر، ما يؤدي بدوره إلى تساقط الشعر، لأنه عندما يكون لديك ماء ساخن على فروة رأسك، فإنه يفتح المسام، ما يجعل جذور شعرك أضعف ويسمح له بالخروج بسهولة.

لذا، فإن الغسل بالماء الدافئ سيفتح مسامك بما يكفي لتنظيف جذورك وفروة رأسك ولكن ليس بما يكفي للتسبب في تلف الشعر وتساقطه.

يسبب أمراض جلدية مثل الأكزيما

إن الاستحمام لفترة طويلة بماء ساخن يمكن أن يهيج أمراض جلدية كالأكزيما. 

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة ضغط الدم، والذي يمكن أن ويؤدي إلى تفاقم أمراض القلب.

 

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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