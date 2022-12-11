جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

وطن– وجهت جورجينا رودريغيز ، شريكة كريستيانو رونالدو ، انتقادات لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس لعدم بدء المهاجم في هزيمته المفاجئة في ربع نهائي كأس العالم أمام المغرب.

تفوق يوسف النصيري

واستبعد رونالدو من التشكيلة الأساسية يوم الثلاثاء عندما واجهت البرتغال سويسرا في دور الستة عشر. وسجل بديله جونكالو راموس ثلاثية ، مما أدى إلى اختيار سانتوس لراموس متقدما على رونالدو مرة أخرى ضد المغرب.

فشل هذا القرار في أن يؤتي ثماره لأن البرتغال فشلت في إيجاد طريقة للتأهل. وخرجت بعد فوز يوسف النصيري في الشوط الأول.

تم تقديم رونالدو بعد ست دقائق من نهاية الشوط الأول ، لكنه لم يتمكن من قلب المباراة لصالح فريقه ، وانتقدت جورجينا رودريجيز سانتوس لعدم إجراء التبديل في وقت سابق.

صديق ومدرب

إلى جانب صورة رونالدو ، نشرت رودريغيز على إنستغرام: “اليوم كان قرار صديقك ومدربك خطأ. ذلك الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله”.

وتابعت جورجينا رودريغيز : “نفس الشخص الذي ، بدخولك اللعبة ، رأى كيف تغير كل شيء ، لكن بعد فوات الأوان. لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم ، أقوى سلاح له. ولا يمكنك التمسك بشخص لا يستحق ذلك. تعلمنا الحياة دروسا. لقد تعلمنا اليوم لم نخسر”.

وتأتي تعليقات جورجينا رودريجيز بعد أن أصر سانتوس على أنه لم يختلف مع رونالدو ، وادعى أن الثنائي لا يزالان يتمتعان “بعلاقة وثيقة للغاية” على الرغم من قراره بالتخلي عن مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

تسديدة واحدة أحبطها ياسين بونو

تعتقد جورجينا رودريغيز أن رونالدو كان له تأثير إيجابي على مقاعد البدلاء . على الرغم من أن إحصائيات الدوام الكامل تشير إلى أنه عانى من أجل الدخول في المباراة في الشوط الثاني.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا كان لديه 10 لمسات فقط بمجرد دخوله. وتمكن من تسديدة واحدة فقط تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو.

كما ردت شقيقة رونالدو إلما أفيرو على الهزيمة ، داعية لاعبي البرتغال إلى الحفاظ على رؤوسهم مرفوعة بعد الخسارة.

وكتبت على إنستغرام “حزينة للفريق ، حان الوقت الآن لرفع رأسنا والمضي قدمًا … الله أعلم كل شيء”.

كان رونالدو يتطلع للفوز بكأس العالم في المرة الخامسة التي يتمنى فيها ذلك. لكنه فشل مرة أخرى ، وفشلت البرتغال الآن في الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ عام 2006.

سيكون عمره 41 عامًا بحلول موعد كأس العالم المقبلة ، لكن من المتوقع الآن أن يتحول تركيزه المباشر إلى حيث سيلعب كرة القدم مع فريقه. حيث يبحث المهاجم عن فريق جديد بعد إنهاء عقده مع يونايتد الشهر الماضي.