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جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

تم تقديم رونالدو بعد ست دقائق من نهاية الشوط الأول لكنه لم يتمكن من قلب المباراة لصالح فريقه

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد) watanserb.com
جورجينا رودريغيز

وطن– وجهت جورجينا رودريغيز ، شريكة كريستيانو رونالدو ، انتقادات لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس لعدم بدء المهاجم في هزيمته المفاجئة في ربع نهائي كأس العالم أمام المغرب.

تفوق يوسف النصيري

واستبعد رونالدو من التشكيلة الأساسية يوم الثلاثاء عندما واجهت البرتغال سويسرا في دور الستة عشر.  وسجل بديله جونكالو راموس ثلاثية ، مما أدى إلى اختيار سانتوس لراموس متقدما على رونالدو مرة أخرى ضد المغرب.

كانت رودريغيز في المدرجات تساند البرتغال حيث خرجوا من كأس العالم

فشل هذا القرار في أن يؤتي ثماره لأن البرتغال فشلت في إيجاد طريقة للتأهل. وخرجت بعد فوز يوسف النصيري في الشوط الأول.

تم تقديم رونالدو بعد ست دقائق من نهاية الشوط الأول ، لكنه لم يتمكن من قلب المباراة لصالح فريقه ، وانتقدت جورجينا رودريجيز سانتوس لعدم إجراء التبديل في وقت سابق.

صديق ومدرب

إلى جانب صورة رونالدو ، نشرت رودريغيز على إنستغرام: “اليوم كان قرار صديقك ومدربك خطأ. ذلك الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله”.

جورجينا رودريغيز
انتقدت شريكنه جورجينا مدربه فرناندو سانتوس لعدم البدء برونالدو

وتابعت جورجينا رودريغيز : “نفس الشخص الذي ، بدخولك اللعبة ، رأى كيف تغير كل شيء ، لكن بعد فوات الأوان. لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم ، أقوى سلاح له. ولا يمكنك التمسك بشخص لا يستحق ذلك. تعلمنا الحياة دروسا. لقد تعلمنا اليوم لم نخسر”.

وتأتي تعليقات جورجينا رودريجيز بعد أن أصر سانتوس على أنه لم يختلف مع رونالدو ، وادعى أن الثنائي لا يزالان يتمتعان “بعلاقة وثيقة للغاية” على الرغم من قراره بالتخلي عن مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

تسديدة واحدة أحبطها ياسين بونو

تعتقد جورجينا رودريغيز أن رونالدو كان له تأثير إيجابي على مقاعد البدلاء . على الرغم من أن إحصائيات الدوام الكامل تشير إلى أنه عانى من أجل الدخول في المباراة في الشوط الثاني.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا كان لديه 10 لمسات فقط بمجرد دخوله. وتمكن من تسديدة واحدة فقط تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو.

جورجينا رودريغيز

كما ردت شقيقة رونالدو إلما أفيرو على الهزيمة ، داعية لاعبي البرتغال إلى الحفاظ على رؤوسهم مرفوعة بعد الخسارة.

وكتبت على إنستغرام “حزينة للفريق ، حان الوقت الآن لرفع رأسنا والمضي قدمًا … الله أعلم كل شيء”.

جورجينا رودريغيز
حثت شقيقة رونالدو إلما أفيرو لاعبي البرتغال على الحفاظ على رؤوسهم عالية بعد الخسارة

كان رونالدو يتطلع للفوز بكأس العالم في المرة الخامسة التي يتمنى فيها ذلك. لكنه فشل مرة أخرى ، وفشلت البرتغال الآن في الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ عام 2006.

سيكون عمره 41 عامًا بحلول موعد كأس العالم المقبلة ، لكن من المتوقع الآن أن يتحول تركيزه المباشر إلى حيث سيلعب كرة القدم مع فريقه. حيث يبحث المهاجم عن فريق جديد بعد إنهاء عقده مع يونايتد الشهر الماضي.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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