حامل اللقب فرنسا تُقصي إنجلترا بالثنائية وتتأهل إلى النصف النهائي (شاهد)

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وطن- نجح حامل اللقب فرنسا، من العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد إقصاء إنجلترا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16، على ملعب (استاد البيت).

أهداف فرنسا وإنجلترا

وسجل حامل اللقب فرنسا الهدف الأول في الدقيقة ال17 عن طريق أوريلين تشوامني، جاءت من تسديدة صاروخية عانقت شباك مرمى إنجلترا.

كما وأدرك منتخب إنجلترا، هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب الفرنسي تشواميني، في الدقيقة ال54، لينجح النجم الإنجليزي هاري كين في إحرازها ببراعة داخل مرمى ديوك فرنسا.

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وعادل نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين، مع رقم واين روني كأكثر من سجل لمنتخب بلاده خلال مشواره الدولي، برصيد 53 هدفاً.

هاري كين يعادل رقم روني مع منتخب إنجلترا

كما وأحرز هداف فرنسا أوليفيه جيرو هدف التقدم الثاني، في الدقيقة ال78، داخل شباك منتخب إنجلترا.

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وأهدر هاري كين ركلة جزاء ثانية تحصل عليها المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة)، بعد أن تسبب فيها النجم الفرنسي تيو هرنانديز في الدقيقة ال83.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد إنجلترا

ولعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القمة القوية أمام نظيره إنجلترا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، فاران، أوباميكانو، تيو هرنانديز.

خط الوسط: تشواميني، رابيو، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.

تشكيلة منتخب إنجلترا ضد فرنسا

ودخل المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة أمام حامل اللقب فرنسا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

دفاع إنجلترا: لوك شاو، هاري ماغواير، جون ستونز، والكر.

خط الوسط: بيليغهام، ديكلان رايس، جوردن هندرسون.

مركز الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.

وسيواجه حامل اللقب فرنسا، في المباراة القوية القادمة. أمام المغرب (أسود الأطلس)، الأربعاء، في منافسات دور النصف النهائي، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).