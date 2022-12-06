حركة بذيئة تطيح بلاعب في الدوري العماني وتعليقات الجمهور تثير صدمة (شاهد)

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وطن– أظهر مقطع فيديو متداوَل بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرّفاً بذيئاً من اللاعب دانييل جيبولا المحترف في صفوف نادي السيب العماني، خلال إحدى المباريات.

وظهر اللاعب جيبولا، بينما كان يهمّ للعب رمية تماس، قبل أن يشير بإشارة بذيئة، وعلى إثر هذا التصرف، قرّر حَكَم المباراة طرد اللاعب بمنحه البطاقة الحمراء، فيما قال معلق المباراة، إن هذه اللقطة لا تمتّ لكرة القدم بصلة.

حالة تحكيمية جديدة في دورينا !! طرد لاعب السيب بعد حركة غير أخلاقية pic.twitter.com/yumhuqWOUf — أخبار عمان (@omaniyanews) December 4, 2022

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وانتشر مقطع آخر أكثرَ تفصيلاً، قال ناشره إن دِكّة الاحتياطي للفريق المنافس استفزت نادي السيب، فأشار بالحركة البذيئة.

وشوهد الحكم الرابع وهو يُبلغ حكم الساحة بالواقعة، فتوجّه على الفور للاعب جيبولا ومنحه البطاقة الحمراء، وسط اعتراض شديد من زملائه وأيضاً من الجهاز الفني.

تفاعُل على تصرّف جيبولا

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تصرّف اللاعب جيبولا أثار الكثير من ردود الأفعال، وحاز الكثير من التعليقات بين النشطاء على موقع تويتر، بينها تعليقات صادمة رأت أن تصرف اللاعب عادي.

فقال هزيم: “اللاعب اجنبي يمكن ذي الحركة يشوفها عادي عندهم عشان كذا سواها حتى شوفوا كيف استغرب من الطرد”.

اللاعب اجنبي يمكن ذي الحركة يشوفها عادي عندهم عشان كذا سواها حتى شوفوا كيف استغرب من الطرد — هزيم⚡️. (@ueserneam) December 4, 2022

وكتب مروان: “أخطاء اللاعب الأجنبي خطأ غريب جدا بدورينا وبرياضتنا ومباريات منقوله كم من الذين يشاهدون المباريات اطفال وكبار اعتقد يجب أن يكون رأي لجنة الانضباط قاسي جدا لمثل هؤلاء اللاعبين وبغض النظر لأي نادي يلعب نادي السيب مثل بقية الأندية يجب الوقوف علي هذه الحادثة ولا تمر مرور الكرام”.

اللاعب الأجنبي أخطاء خطأ غريب جدا بدورينا وبرياضتنا ومباريات منقوله كم من الذين يشاهدون المباريات اطفال وكبار اعتقد يجب أن يكون رايئ للجنة الانضباط قاسي جدا لمثل هؤلاء اللاعبين وبغض النظر لأي نادي يلعب نادي السيب مثل بقية الأندية يجب الوقوف علي هذي الحادثه ولا تمر مرور الكرام . — 🇧🇷Marwan🇴🇲 (@xMarwan10) December 4, 2022

وسخر درويش: “دوكم حالة مفروض يوقفوا الدوري تابعوا كأس العالم تآخذو خبرة منهم شوية”.

دوكم حالة مفروضا يوقفوا الدوري تابعوا كأس العالم تآخذو خبرة منهم اشوي من أ الى ي — darwish928 (@darwish9281) December 4, 2022

وطالب نشطاء باتخاذ قرار بإيقاف هذا اللاعب.

عليها عقوبة وتوقيف — Ali (@alsalhi_100) December 4, 2022

يجب اتخاذ قرار الايقاف والغرامه — ؏ــيــســٸ 🇴🇲 (@mjensan102) December 4, 2022

خسارة السيب أمام بهلا

يُشار إلى أنّ الواقعة جاءت خلال مباراة نادي السيب وبهلا في الدوري العماني، وهي المواجهة التي حسمها بهلا بهدف نظيف.

وبعد 11 جولة من الدوري العماني، يحلّ نادي بهلاء في وصافة الترتيب العام، برصيد 21 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النهضة المتصدر، أما نادي السيب فيحلّ في المركز السابع، برصيد 14 نقطة