الثلاثاء, ديسمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدحركة بذيئة تطيح بلاعب في الدوري العماني وتعليقات الجمهور تثير صدمة (شاهد)
الهدهد

حركة بذيئة تطيح بلاعب في الدوري العماني وتعليقات الجمهور تثير صدمة (شاهد)

مقاطع فيديو وثقت تفاصيل الواقعة

كتب خالد السعدي
طرد اللاعب جيبولا watanserb.com
طرد اللاعب دانييل جيبولا بسبب حركة بذيئة في مباراة السيب وبهلا
- Advertisement -

وطن– أظهر مقطع فيديو متداوَل بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرّفاً بذيئاً من اللاعب دانييل جيبولا المحترف في صفوف نادي السيب العماني، خلال إحدى المباريات.

وظهر اللاعب جيبولا، بينما كان يهمّ للعب رمية تماس، قبل أن يشير بإشارة بذيئة، وعلى إثر هذا التصرف، قرّر حَكَم المباراة طرد اللاعب بمنحه البطاقة الحمراء، فيما قال معلق المباراة، إن هذه اللقطة لا تمتّ لكرة القدم بصلة.

- Advertisement -

وانتشر مقطع آخر أكثرَ تفصيلاً، قال ناشره إن دِكّة الاحتياطي للفريق المنافس استفزت نادي السيب، فأشار بالحركة البذيئة.

وشوهد الحكم الرابع وهو يُبلغ حكم الساحة بالواقعة، فتوجّه على الفور للاعب جيبولا ومنحه البطاقة الحمراء، وسط اعتراض شديد من زملائه وأيضاً من الجهاز الفني.

تفاعُل على تصرّف جيبولا

- Advertisement -

تصرّف اللاعب جيبولا أثار الكثير من ردود الأفعال، وحاز الكثير من التعليقات بين النشطاء على موقع تويتر، بينها تعليقات صادمة رأت أن تصرف اللاعب عادي.

فقال هزيم: “اللاعب اجنبي يمكن ذي الحركة يشوفها عادي عندهم عشان كذا سواها حتى شوفوا كيف استغرب من الطرد”.

وكتب مروان: “أخطاء اللاعب الأجنبي خطأ غريب جدا بدورينا وبرياضتنا ومباريات منقوله كم من الذين يشاهدون المباريات اطفال وكبار اعتقد يجب أن يكون رأي لجنة الانضباط قاسي جدا لمثل هؤلاء اللاعبين وبغض النظر لأي نادي يلعب نادي السيب مثل بقية الأندية يجب الوقوف علي هذه الحادثة ولا تمر مرور الكرام”.

وسخر درويش: “دوكم حالة مفروض يوقفوا الدوري تابعوا كأس العالم تآخذو خبرة منهم شوية”.

وطالب نشطاء باتخاذ قرار بإيقاف هذا اللاعب.

خسارة السيب أمام بهلا

يُشار إلى أنّ الواقعة جاءت خلال مباراة نادي السيب وبهلا في الدوري العماني، وهي المواجهة التي حسمها بهلا بهدف نظيف.

وبعد 11 جولة من الدوري العماني، يحلّ نادي بهلاء في وصافة الترتيب العام، برصيد 21 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النهضة المتصدر، أما نادي السيب فيحلّ في المركز السابع، برصيد 14 نقطة

المصدروطن - رصد تويتر + يوتيوب
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

على خطى إيفانا نول..عارضة أزياء برازيلية تثير ضجة بملابسها المثيرة في مدرجات كأس العالم

صحفي موثوق يكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

شُبان فلسطينيون يذلون مستوطنين متطرفين ويجبرونهم على تقبيل أقدامهم والركوع لهم(شاهد)

الخبراء: هذا هو الوقت المناسب من اليوم الذي يجب ألا تأكل فيه لتجنب زيادة الوزن

لا يصدق.. هذا هو الفندق الذي تقيم فيه جورجينا رودريغيز في قطر!(شاهد)

4 ملاعب في مونديال قطر 2022 خارج الخدمة!

الكشف عن ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة المشرفة.. هذا ما سيحدث!

اغتيال شيرين أبو عاقلة.. شبكة الجزيرة تقاضي إسرائيل دوليا وتكشف أدلة جديدة

الشعر الدهني…إليك حيلة فائقة الفعالية للحصول على شعر نظيف دائمًا

للأذكياء فقط..حاول اكتشاف وجه الفتاة في 11 ثانية فقط!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC