فيديو صادم يكشف حياة كيت ميدلتون قبل ارتباطها بالأمير وليام.. لم يستطع حمايتها!

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وطن- أثار فيديو كيت ميدلتون القديم لإهانة المصورين لها في أحد المطارات في عام 2010 غضبًا بين المعجبين.

شتائم بذيئة

يوثق الفيديو أميرة ويلز في أحد المطارات قبل خطوبتها للأمير وليام عندما أهانها المصورون في محاولة لجذب الانتباه.

وقالت الصحفية بيني جونور: “كان هناك بعض المصورين هناك وكانوا يصرخون بكلمات بذيئة عليها ، انظروا بهذه الطريقة”.

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أعاد أحد مستخدمي تويتر مؤخرًا مشاركة مقطع الفيديو وكتب: “لقد وجدت دائمًا أنه من الغريب ألا يتم العثور على مقطع الفيديو هذا لكاثرين في المطار وهي تتعرض للإهانة من قبل المصورين”.

Do you want to know about how it feels for a girl in her twenties being hounded by paparazzi and the press during 8 years.,? Watch this.

Due that she was not a member of royal family then, William could not put her any royal protection. pic.twitter.com/CMLbcUNcet — RoyalWales (@cambridgepower) December 5, 2022

وتابعت: “إنه مقطع حزين للغاية ودليل آخر على ما عانته على يد الصحافة ، عندما كانت مجرد صديقة ويليام”.

مقطع محزن

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“كان هذا محزنًا جدًا لمشاهدته. قال معجب آخر: “لطالما حملت كاثرين نفسها بالنعمة والكرامة”.

“هذا أمر مروع. من المدهش كيف بقيت مبجلة بعد ذلك” ، جاء في تعليق ثالث.

I've always found it curious how this clip of Catherine at the airport being insulted by the paparazzi is nowhere to be found. It is a very sad clip and another proof of what she had to suffer at the hands of the press, when she was just William's girlfriend. pic.twitter.com/7rOLLC1m8V — Isa (@isaguor) September 26, 2022

كما أعاد ناشط يهتم بالأخبار الملكية نشر الفيديو، قائلا: “هل تريد أن تعرف كيف تشعر حيال فتاة في العشرينات من عمرها تتعرض لمطاردة من قبل المصورين والصحافة خلال 8 سنوات؟ شاهد هذا”.

وانتقد الناشط عدم توفير حماية لكيت، معقبا: “نظرًا لأنها لم تكن عضوًا في العائلة المالكة في ذلك الوقت ، لم يستطع ويليام أن يضع لها أي حماية ملكية”.

كان عيد ميلادها الـ25

كانت العروس الملكية المستقبلية كيت ميدلتون في حينها، تحاول الهروب من مجموعة من المصورين المحتشدين في الشارع خارج شقتها في صباح عيد ميلادها الخامس والعشرين.

مع انتشار شائعات عن خطوبة وشيكة أنذاك، استقبلها أكثر من خمسين مصوراً تبعوها إلى سيارتها تحت مراقبة رجال الشرطة.

دفعت تلك المشاهد الأمير ويليام للتعبير عن قلقه من “المضايقات” المستمرة لصديقته ، قائلاً إنه يريد “أكثر من أي شيء” أن تُترك بمفردها.

على الرغم من أنها ابتسمت لانتظار الصحفيين ، إلا أنه كان واضحًا من سلوكها أن ميدلتون لم تجد الأمر مريحًا أيضًا.

شركة قانونية لحمايتها

وظفت عائلتها شركة Harbottle and Lewis القانونية الرائدة – التي تمثل أيضًا أمير ويلز – لحث وسائل الإعلام ، هنا وفي الخارج ، على ممارسة ضبط النفس.

وقالت المصادر حينها إنها تأمل في استخدام “الإقناع” بدلاً من الإجراءات القانونية لحمايتها.

وفي بيان غير مسبوق ، أوضح المتحدث قلق الأمير قائلاً: “الأمير وليام غير سعيد للغاية بمضايقات المصورين لصديقته. إنه يريد أكثر من أي شيء أن يتوقف ذلك”.

تابع “يجب أن تكون الآنسة ميدلتون ، مثل أي فرد آخر ، قادرة على القيام بأعمالها اليومية دون هذا النوع من التطفل.

وأضاف “أن الوضع لا يطاق بالنسبة لجميع المعنيين”.