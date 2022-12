فيديو صادم يكشف حياة كيت ميدلتون قبل ارتباطها بالأمير وليام.. لم يستطع حمايتها!

- Advertisement -

وطن- أثار فيديو كيت ميدلتون القديم لإهانة المصورين لها في أحد المطارات في عام 2010 غضبًا بين المعجبين.

يوثق الفيديو أميرة ويلز في أحد المطارات قبل خطوبتها للأمير وليام عندما أهانها المصورون في محاولة لجذب الانتباه.

وقالت الصحفية بيني جونور: “كان هناك بعض المصورين هناك وكانوا يصرخون بكلمات بذيئة عليها ، انظروا بهذه الطريقة”.

- Advertisement -

أعاد أحد مستخدمي تويتر مؤخرًا مشاركة مقطع الفيديو وكتب: “لقد وجدت دائمًا أنه من الغريب ألا يتم العثور على مقطع الفيديو هذا لكاثرين في المطار وهي تتعرض للإهانة من قبل المصورين”.

Do you want to know about how it feels for a girl in her twenties being hounded by paparazzi and the press during 8 years.,? Watch this. Due that she was not a member of royal family then, William could not put her any royal protection. pic.twitter.com/CMLbcUNcet

وتابعت: “إنه مقطع حزين للغاية ودليل آخر على ما عانته على يد الصحافة ، عندما كانت مجرد صديقة ويليام”.

- Advertisement -

“كان هذا محزنًا جدًا لمشاهدته. قال معجب آخر: “لطالما حملت كاثرين نفسها بالنعمة والكرامة”.

“هذا أمر مروع. من المدهش كيف بقيت مبجلة بعد ذلك” ، جاء في تعليق ثالث.

I've always found it curious how this clip of Catherine at the airport being insulted by the paparazzi is nowhere to be found. It is a very sad clip and another proof of what she had to suffer at the hands of the press, when she was just William's girlfriend. pic.twitter.com/7rOLLC1m8V

— Isa (@isaguor) September 26, 2022