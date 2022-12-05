أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

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وطن- بعد أزمة تذاكر حضور مباراة المغرب وإسبانيا وتعهد الفيفا بتوفير 5 لآلاف تذكرة جديدة أمس، قامت السلطات القطرية بتوزيع بطاقات لحضور المباراة المرتقبة غداً، الثلاثاء، على المواطنين المغاربة في الدوحة مجاناً.

ووثق فيديو حدوث ذلك وتوزيع التذاكر بالفعل على المغاربة في” جيت مول بالدوحة بشرط إثبات الهوية عبر الجواز المغربي ومعه بطاقة هيا.

URGENT POUR LES MAROCAINS 🚨 Les billets du match de demain, sont actuellement distribué au Gate Mall de Doha, il faudra vous munir de votre passeport ou CNI 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/YjntESNPZs — Maroc Top News 🇲🇦 (@MarocTopNews) December 5, 2022

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وأدى تأهّل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدّراً للمجموعة السادسة، إلى زيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا، وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة.

وأظهر مقطع فديو لحظة توزيع التذاكر حيث بدا العشرات من المشجعين المغاربة وهو يقفون منتظرين دورهم في الحصول على البطاقات خلف حاجز زجاجي.

وكانت “صفحة المنتخبات الوطنية المغربية” أعلنت أنه “بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 5000 تذكرة للمباراة التي ستجمع الفريق الوطني ونظيره الإسباني للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر.

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ويترقب المغاربة أن يقدم فريقهم مباراة مرضية على غرار مباراتيه السابقتين ويحقق فوزاً على اسبانيا، كما أقصى فريق كندا عن المنافسة في دور الـ16.

وقال مدرب المنتخب المغربي “وليد الركاكي” إن لديه لاعبون احترفوا في إسبانيا لكن معرفتنا بأسلوب لعبهم لا يعني أن المباراة ستكون سهلة.”

وأضاف في تصريح لقناة بين سبورت :”نتعامل مع المباراة وكأنها نهائي وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز.”

إحباط الجماهير المغربية

وكانت تقارير مغربية أشارت إلى أن هناك حالة إحباط بين الجماهير المغربية بسبب طريقة توزيع تذاكر المباراة، والبعض اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بمجاملة جماهير منتخب إسبانيا على حساب المغرب.

وأشار إلى أن قلة التذاكر المباعة لجماهير المنتخب المغربي خطوة لمنع مشجعي “أسود الأطلس” من تدعيم منتخب بلادهم خلال دور الستة عشر من البطولة.

ونقلت التقارير تأكيدات خاصة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، بأنه لم يكن هناك أي مشكلة في مواجهات دور المجموعات ولكن 80% من المشجعين المغاربة لم يتمكنوا من شراء تذاكر مباراة إسبانيا.

أرقام خيالية في السوق السوداء

وبلغ ثمن التذاكر أرقاماً خيالية في السوق السوداء، بعد إقصاء عدة منتخبات واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء؛ بحثاً عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا، لكنّها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريباً واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ.

ومن المحتمل أن يحضر المباراة المقررة، الثلاثاء، الآلافُ من الجماهير المغربية، حيث خصّصت شركات الطيران المغربية رحلات جوية، يومي الاثنين والثلاثاء، لنقل الجماهير بأسعار مناسبة بتدخل من الحكومة المغربية (250 دولارًا) لكل تذكرة.

وتفاعل مرتادو “تويتر” المغاربة مع الخطوة القطرية وعلقت “لولو”: “تفيد أخبار سارة من القنصلية العامة المغربية وأوامر صادرة عن أمير قطر بطاقات مباراة المغرب واسبانيا مجاناً”.

وأضافت بلهجة مغربية: “للي احتكروا التذاكر وبغاو يبيعوهم في السوق السوداء بخروا بيهم دابا”.

وتساءل آخر :”كيف يعقل جمهور المغرب يبحث منذ مدة عن تذاكر مباراة المغرب واسبانيا ولا وجود لها الا في السوق السوداء بأسعار خيالية.”

وأضاف:” نطلب الجامعة الملكية بالتصرف لا يمكن ان يبقى فريقنا وسط الملعب بدون جمهور”.

كيف يعقل جمهور المغرب يبحث منذ مدة عن تذاكر مباراة المغرب واسبانيا ولا وجود لها الا في السوق السوداء باثمنة خيالية ؟؟؟ كنطالبو الجامعة الملكية بالتصرف لا يمكن ان يبقى فريقنا وسط الملعب بدون جمهور 🇲🇦#كأس_العالم #المغرب_اسبانيا #WorldcupQatar2022 #WorldCup2022 pic.twitter.com/BXRNt22W5k — mar.mar (@ChayLya1) December 4, 2022

وطالبت كاميليا الفيفا بالتدخل من أجل الحد من “سرقة” تذاكر مباراة المغرب واسبانيا.”

يجب على الفيفا التدخل من أجل الحد من "سرقة" تذاكر مباراة المغرب واسبانيا.. pic.twitter.com/zp4rWhXbUw — Camellia 🇲🇦 (@camellianworld) December 5, 2022

وقالت “هناء”: “بادرة ولا أروع لتشجيع أسود الأطلس بعد معاناة المغاربة في الحصول على تيكيت المباراة نظراً لاحتكاره من طرف المضاربين في السوق السوداء”.

#جميل : الجامعة الملكية 🇲🇦 لكرة القدم توزع تذاكر مباراة #المغرب_إسبانيا مجانا 🙏❤️👏👏

بادرة ولا أروع لتشجيع #أسود_الأطلس بعد معاناة المغاربة في الحصول على تيكيت المبارة نضرا لاحتكاره من طرف المضاربين في السوق السوداء ❤️👏✌️#سير_سير #Qatar2022 #قطر2022 pic.twitter.com/ngbUterDO7 — ⵀⴰⵏⴰ 🇲🇦هناء 🇲🇦 (@HanaeEster) December 5, 2022

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا التي ينتظرها العرب، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022، غدا الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.