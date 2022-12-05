الإثنين, ديسمبر 5, 2022
الرئيسيةالهدهدأمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة
الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الدوحة تدعم "أسود الأطلس" في مباراتهم بدور الـ16

كتب خالد الأحمد
توزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا watanserb.com
توزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا
- Advertisement -

وطن- بعد أزمة تذاكر حضور مباراة المغرب وإسبانيا وتعهد الفيفا بتوفير 5 لآلاف تذكرة جديدة أمس، قامت السلطات القطرية بتوزيع بطاقات لحضور المباراة المرتقبة غداً، الثلاثاء، على المواطنين المغاربة في الدوحة مجاناً.

ووثق فيديو حدوث ذلك وتوزيع التذاكر بالفعل على المغاربة في” جيت مول بالدوحة بشرط إثبات الهوية عبر الجواز المغربي ومعه بطاقة هيا.

- Advertisement -

وأدى تأهّل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدّراً للمجموعة السادسة، إلى زيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا، وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة.

وأظهر مقطع فديو لحظة توزيع التذاكر حيث بدا العشرات من المشجعين المغاربة وهو يقفون منتظرين دورهم في الحصول على البطاقات خلف حاجز زجاجي.

وكانت “صفحة المنتخبات الوطنية المغربية” أعلنت أنه “بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 5000 تذكرة للمباراة التي ستجمع الفريق الوطني ونظيره الإسباني للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر.

- Advertisement -

ويترقب المغاربة أن يقدم فريقهم مباراة مرضية على غرار مباراتيه السابقتين ويحقق فوزاً على اسبانيا، كما أقصى فريق كندا عن المنافسة في دور الـ16.

وقال مدرب المنتخب المغربي “وليد الركاكي” إن لديه لاعبون احترفوا في إسبانيا لكن معرفتنا بأسلوب لعبهم لا يعني أن المباراة ستكون سهلة.”

وأضاف في تصريح لقناة بين سبورت :”نتعامل مع المباراة وكأنها نهائي وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز.”

إحباط الجماهير المغربية

وكانت تقارير مغربية أشارت إلى أن هناك حالة إحباط بين الجماهير المغربية بسبب طريقة توزيع تذاكر المباراة، والبعض اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بمجاملة جماهير منتخب إسبانيا على حساب المغرب.

وأشار إلى أن قلة التذاكر المباعة لجماهير المنتخب المغربي خطوة لمنع مشجعي “أسود الأطلس” من تدعيم منتخب بلادهم خلال دور الستة عشر من البطولة.

ونقلت التقارير تأكيدات خاصة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، بأنه لم يكن هناك أي مشكلة في مواجهات دور المجموعات ولكن 80% من المشجعين المغاربة لم يتمكنوا من شراء تذاكر مباراة إسبانيا.

أرقام خيالية في السوق السوداء

وبلغ ثمن التذاكر أرقاماً خيالية في السوق السوداء، بعد إقصاء عدة منتخبات واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء؛ بحثاً عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا، لكنّها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريباً واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ.

ومن المحتمل أن يحضر المباراة المقررة، الثلاثاء، الآلافُ من الجماهير المغربية، حيث خصّصت شركات الطيران المغربية رحلات جوية، يومي الاثنين والثلاثاء، لنقل الجماهير بأسعار مناسبة بتدخل من الحكومة المغربية (250 دولارًا) لكل تذكرة.

وتفاعل مرتادو “تويتر” المغاربة مع الخطوة القطرية وعلقت “لولو”: “تفيد أخبار سارة من القنصلية العامة المغربية وأوامر صادرة عن أمير قطر بطاقات مباراة المغرب واسبانيا مجاناً”.

وأضافت بلهجة مغربية: “للي احتكروا التذاكر وبغاو يبيعوهم في السوق السوداء بخروا بيهم دابا”.

وتساءل آخر :”كيف يعقل جمهور المغرب يبحث منذ مدة عن تذاكر مباراة المغرب واسبانيا ولا وجود لها الا في السوق السوداء بأسعار خيالية.”

وأضاف:” نطلب الجامعة الملكية بالتصرف لا يمكن ان يبقى فريقنا وسط الملعب بدون جمهور”.

وطالبت كاميليا الفيفا بالتدخل من أجل الحد من “سرقة” تذاكر مباراة المغرب واسبانيا.”

وقالت “هناء”: “بادرة ولا أروع لتشجيع أسود الأطلس بعد معاناة المغاربة في الحصول على تيكيت المباراة نظراً لاحتكاره من طرف المضاربين في السوق السوداء”.

الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا التي ينتظرها العرب، على ملعب (استاد المدينة التعليمية) في دولة قطر المستضيف لأحداث مونديال 2022، غدا الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت السعودية وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

الهدهد

المغرب على صفيح ساخن.. تظاهرات حاشدة تحت شعار “إسقاط الاستبداد”

حياتنا

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

الهدهد

“الكمبيوتر الخارق” توقع نتائج كأس العالم.. ما كشفه صادم للمغرب وحدد البطل

الهدهد

رئيس الوزراء البريطاني: نرفع القبعة لقطر

الهدهد

مشجع إنجليزي يصدم مراسل إسرائيلي ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

حياتنا

نجمة أفلام إباحية في مدرجات المونديال في قطر!

تقارير

محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

الهدهد

تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى من ناشط مغربي تثير الغضب

تقارير

صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سرية من السفير الألماني في قطر لحكومته

الهدهد

ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

الهدهد

مشجع أرجنتيني يعلن إسلامه في قطر بعد حضوره صلاة الفجر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استعراض كروي .. البرازيل تُطيح كوريا الجنوبية خارج المونديال بنتيجة قاسية (شاهد)

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

فضائح ميدل بيست مستمرة.. تحرش بفتيات على الأكتاف ومقاطع مخلة

حارس كرواتيا يقود بلاده إلى دور ال8 بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح (شاهد)

المغرب على صفيح ساخن.. تظاهرات حاشدة تحت شعار “إسقاط الاستبداد”

ايفانا نول لا تتوقف عن التعري في قطر وتتحدى الجميع بإطلالة جديدة

لماذا لجأ “مبابي” لفعل هذه الحركة؟.. فجرت غضب شركة بيرة شهيرة

موعد انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي بأجر هو الأعلى في العالم

الناتو يستعد لحرب سيبرانية شاملة.. تأثيرها أكثر دمارا من الأسلحة التقليدية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC