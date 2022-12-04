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تحديثات برامج الهواتف المحمولة كلنا ننتظرها!

"في 30 يونيو 2023، سيتمكن الركاب على متن الرحلات الجوية من استخدام شبكات 5G على هواتفهم المحمولة.."

كتب معالي بن عمر
تحديثات برامج الهواتف المحمولة watanserb.com
تحديثات برامج الهواتف المحمولة
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وطن-نشرت صحيفة أوك دياريو الإسبانية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على تقنيات الجيل الخامس ومدى تأثيرها على  تحديثات برامج الهواتف المحمولة.

ومن أول الأشياء التي نقوم بها عند ركوب الطائرة؛ هو تنشيط وضع الطائرة على الهاتف المحمول. ولكن اعتبارًا من 30 يونيو 2023 لن يكون ذلك ضروريًا. ووفقًا لآخر تحديث من قبل المفوضية الأوروبية بشأن طرق الاتصالات على متن الطائرة، فستوفر شركات الطيران أحدث تقنيات الجيل الخامس-5G على الطائرات.

قل وداعًا لـ “وضع الطائرة”!

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن جميع شركات الطيران تطلب حاليًا من الركاب تفعيل وضع الطائرة على هواتفهم المحمولة في أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها. ولا شك في إنه إجراء أمني لمنع التداخل مع أي نظام كهربائي أو اتصالات أخرى على متن الطائرة-والذي في حالة وجوده-يمكن أن يؤدي إلى تحطم طائرة.

تقنيات الجيل الخامس ومدى تأثيرها على الهواتف المحمولة.
تقنيات الجيل الخامس ومدى تأثيرها على الهواتف المحمولة.
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وفي خلال الفترة المتبقية من الرحلة، يمكننا استخدام شبكة WIFI، إذا تم دفع معلوم ذلك لبعض شركات الطيران مثل Air Europa أو Iberia. لكن، منذ عام 2008، منعت المفوضية الأوروبية بعض الترددات للاتصالات المتنقلة على الطائرات، وهو قرار تم تعديله مؤخرًا مع ظهور تقنية 5G.

هذا واعتبارًا من 30 يونيو 2023، سيتمكن الركاب على متن الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي من استخدام شبكات 5G على هواتفهم المحمولة طوال الرحلة، بما في ذلك الإقلاع والهبوط. وأوضح مفوض السوق الداخلية تيري بريتون أن “شبكة الجيل الخامس-5G سيتيح خدمات مبتكرة للأفراد وفرص نمو للشركات الأوروبية”

وأضاف: “لم تعد السماء هي الحد الأقصى عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التي يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالي السعة، ما يتبقى هو ما إذا كانت الترددات الجديدة ستعمل عندما لا تكون الظروف الجوية جيّدة وإذا كانت شركات الطيران ستطلب سعرًا خاصًا من الركاب أو معلوم استهلاك عند عبور دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي؛ ستتبدد هذه الشكوك في الأشهر المقبلة”.

ما هي تقنية 5G؟

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إن الجيل الخامس من شبكة الهاتف المحمول يضاعف سرعة الاتصال بمقدار 1000 السعة التي قدمتها البنى التحتية في عام 2010، لصالح الشركات والمواطنين. تصل سرعة الشبكة إلى 10 جيجا بايت. فضلاً عن أن الحاجة إلى شبكات الجيل الخامس تتوافق مع متطلبات نطاق التردد الواسع العالي السرعة لشبكات الهواتف المحمولة.

جميع شركات الطيران تطلب حاليًا من الركاب تفعيل "وضع الطائرة" على هواتفهم المحمولة في أثناء إقلاع الطائرة وهبوطه
جميع شركات الطيران تطلب حاليًا من الركاب تفعيل “وضع الطائرة” على هواتفهم المحمولة في أثناء إقلاع الطائرة وهبوطه

هذه هي الخصائص التي تسمح بالاتصال المتزامن لـ 7000 مليون شخص وسبعة تريليون جهاز. لذلك، ستدعم هذه التقنية العدد المتزايد من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت. أيضًا، يمكن لشبكات الجيل الخامس 5G تقليل طاقة الإرسال.

 

المصدرصحيفة أوك دياريو الإسبانية، وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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