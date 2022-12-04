الأحد, ديسمبر 4, 2022
الرئيسيةحياتناايفانا نول شبه عارية على شواطئ قطر دعما لكرواتيا
حياتنا

ايفانا نول شبه عارية على شواطئ قطر دعما لكرواتيا

أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”

كتب رفيف عبدالله
ايفانا نول watanserb.com
ايفانا نول
- Advertisement -

وطن– تستمر ملكة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول، في الإثارة وإطلالاتها الفاضحة من العاصمة القطرية الدوحة، وهذه المرة على الشواطئ.

دعونا نكررها

وبالرغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للـمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري. إلا أن إيفانا ظهرت شبة عارية على الشاطئ.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا صورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس البحر، بألوان علم بلادها.

- Advertisement -

وأمسكت إيفانا العلم بيدها، وعلقت: “دعونا نكرر عام 1998”.

ملكة جمال كرواتيا

وذلك في إشارة منها لما حققه منتخب بلادها في تلك السنة، حيث حصد المركز الثالث في كأس العالم 1998 .

أكدت إيفانا أنها لا تخشى الاعتقال في قطر

كما كان دافور سوكر  هداف كأس العالم 1998 وأختير أيضاً ضمن قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم حي من قبل الفيفا.

- Advertisement -

وكانت العارضة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، قد جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت في زي مثير آخر، بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، على إنستغرام بعد المباراة، صورةً لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور. وعلقت: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

وبعد السخرية التي طالت الشباب القطريين، الذين ظهروا يحدقون إليها في المدرجات ويلتقطون لها الصور خلسة، خرج الشيخ عبدالله آل ثاني عن صمته، وعلق على الأمر.

مجتمع محافظ

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض”.

وتابع موضحاً: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

وبينما وصف متابعوها تصرّف الرجال في الصور بالوقاحة، ادّعى رجل أعمال قطري أنّ الرجال كانوا في الواقع يصوّرون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

أرادوا الإبلاغ عنها

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر، ردّاً على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.

المصدرتويتر، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

ما حدث مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول أخرج شيخ قطري عن صمته

حياتنا

تصوير مؤخرة ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وتصريح رجل أعمال قطري

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلين قطريين التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

حياتنا

بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبابي يُحطم رقم رونالدو ويُعادل ميسي في كأس العالم 2022 (فيديو)

شيوخ ودعاة في حفل موسيقي في السعودية.. هل أجبروا على الحضور؟!(شاهد)

تغريدة تصف إسرائيل بالعظمى من ناشط مغربي تثير الغضب

مشجع كوري في قطر يدهش الجميع (شربت حليب ناقة)

نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

التابوت رفض الدخول.. أمر غريب حدث أثناء دفن مفيد فوزي (فيديو)

صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سرية من السفير الألماني في قطر لحكومته

مفاجأة غير متوقعة عن كواليس حركة المنتخب الألماني الاحتجاجية

إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC