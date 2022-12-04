ايفانا نول شبه عارية على شواطئ قطر دعما لكرواتيا

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وطن– تستمر ملكة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول، في الإثارة وإطلالاتها الفاضحة من العاصمة القطرية الدوحة، وهذه المرة على الشواطئ.

دعونا نكررها

وبالرغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للـمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري. إلا أن إيفانا ظهرت شبة عارية على الشاطئ.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا صورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس البحر، بألوان علم بلادها.

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وأمسكت إيفانا العلم بيدها، وعلقت: “دعونا نكرر عام 1998”.

وذلك في إشارة منها لما حققه منتخب بلادها في تلك السنة، حيث حصد المركز الثالث في كأس العالم 1998 .

كما كان دافور سوكر هداف كأس العالم 1998 وأختير أيضاً ضمن قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم حي من قبل الفيفا.

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وكانت العارضة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي أُطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، قد جذبت بعض الرجال خلال مباراة كرواتيا مع المغرب، حيث ظهرت في زي مثير آخر، بلوزة بيكيني حمراء وتنورة.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، على إنستغرام بعد المباراة، صورةً لرجلين قطريين وهما يتأملان بها ويلتقطان الصور. وعلقت: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.

وبعد السخرية التي طالت الشباب القطريين، الذين ظهروا يحدقون إليها في المدرجات ويلتقطون لها الصور خلسة، خرج الشيخ عبدالله آل ثاني عن صمته، وعلق على الأمر.

مجتمع محافظ

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض”.

وتابع موضحاً: “فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

من الطبيعي كمجتمع محافظ ان مانشاهدة يلفت الانظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب امر مرفوض فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم اهل وبيوت ولو كان اي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الاخرين وتماسك بيوتهم pic.twitter.com/ErcvEEEsgV — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) December 3, 2022

وبينما وصف متابعوها تصرّف الرجال في الصور بالوقاحة، ادّعى رجل أعمال قطري أنّ الرجال كانوا في الواقع يصوّرون ملابس إيفانا للإبلاغ عنها.

أرادوا الإبلاغ عنها

وقال القطري محمد حسن الجفيري على تويتر، ردّاً على الصورة: “لمعلوماتك فقط يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها. ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي أساء بها لباسها فيما يتعلق بثقافتنا”.

وتابع “يمكنك التأكد من ذلك مع أي قطري محلي ربما يبلغ عنها”.