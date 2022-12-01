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بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد)

تزعم إيفانا نول أن السكان المحليين يحبون اختياراتها الجريئة

كتب رفيف عبدالله
بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد) watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– صرحت ملكة جمال كرواتيا، الملقبة بـ “أكثر المعجبين بكأس العالم”، إنها لا تهتم إذا تم القبض عليها لأنها تواصل استعراض ملابسها المثيرة في قطر.

ألوان علم بلادها

تزعم إيفانا نول أن السكان المحليين يحبون اختياراتها الجريئة، على الرغم من قوانين بلادهم- ووعدوا باستعداد آخر لمباراة كرواتيا ضد بلجيكا اليوم.

أثارت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا جدلاً مع اختيارها للأزياء الجريئة جداً. بما في ذلك البيكيني والفستان القصير المنقوش بألوان بلدها الوطنية.

تقول إيفانا نول إنها لا تخشى أن تعتقل من قبل السلطات القطرية
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على الرغم من أنها خالفت قوانين الحشمة في قطر ، اعترفت العارضة بأنها لا تخشى أن يعتقلها رجال الشرطة.

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لا أقصد عدم الاحترام

في حديثها إلى TMZ Sports ، أوضحت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تقصد عدم احترام الشعب القطري. ولكنها تعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء ما يناسب ثقافتهم.

وتابعت: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه.  ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني “.

وتقول إن السكان المحليين يحبون ملابسها المثيرة
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خالفت إيفانا حدود قوانين الاحتشام في قطر أول مرة من خلال الظهور في فستان طويل أحمر وأبيض مثل رقعة الشطرنج في المباراة الأولى لكرواتيا.

ملابس مثيرة على شواطئ قطر

ظهرت عارضة الأزياء أيضًا في فستان قصير مربعات قبل أن تشارك لقطات لها وهي ترتدي ملابس السباحة باللونين الأحمر والأبيض وهي تتمايل على شاطئ في قطر.

ملكة جمال كرواتيا
هتفت العارضة لكرواتيا بفستان قصير باللونين الأحمر والأبيض

على الرغم من تلقيها الإساءات عبر الإنترنت من المتصيدون الذين يحذرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر ، إلا أن إيفانا مصممة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية وتقول إن السكان المحليين يحبونها حقًا.

وأضافت: “السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد”.

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وتابعت: “لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة. البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي.”

ملكة جمال كرواتيا ليست خائفة

اعترفت إيفانا سابقًا بأنها كانت قلقة في البداية قبل أن تسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في كأس العالم.

لكنها كشفت عن سعادتها بردود الأفعال منذ وصولها إلى الدوحة.

ملكة جمال كرواتيا
السمراء المذهلة مصممة على الاستمرار في ارتداء الفساتين المثيرة

ستحضر إيفانا مباراة كرواتيا ضد بلجيكا اليوم وتقول إنها تخطط لارتداء زي خاص آخر.

نشرت الحسناء السمراء التي غالبًا ما تشارك جديدها  مع 900 ألف متابع لها على “انستقرام” صورتين أخريين لها في ملابس السباحة قبل مباراة اليوم.

ملكة جمال كرواتيا
أثارت إيفانا جدلاً بشأن اختياراتها من ملابسها

وكتبت في التعليق “غدًا ، احذروا بلجيكا ، لن أغادر الدوحة قريبًا!”

المصدرTMZ Sports- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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