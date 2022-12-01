بعد صورها الفاضحة.. ملكة جمال كرواتيا تتحدى: سأستمر ولا يهمني أن يعتقلني القطريين! (شاهد)

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وطن– صرحت ملكة جمال كرواتيا، الملقبة بـ “أكثر المعجبين بكأس العالم”، إنها لا تهتم إذا تم القبض عليها لأنها تواصل استعراض ملابسها المثيرة في قطر.

ألوان علم بلادها

تزعم إيفانا نول أن السكان المحليين يحبون اختياراتها الجريئة، على الرغم من قوانين بلادهم- ووعدوا باستعداد آخر لمباراة كرواتيا ضد بلجيكا اليوم.

أثارت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا جدلاً مع اختيارها للأزياء الجريئة جداً. بما في ذلك البيكيني والفستان القصير المنقوش بألوان بلدها الوطنية.

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على الرغم من أنها خالفت قوانين الحشمة في قطر ، اعترفت العارضة بأنها لا تخشى أن يعتقلها رجال الشرطة.

لا أقصد عدم الاحترام

في حديثها إلى TMZ Sports ، أوضحت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تقصد عدم احترام الشعب القطري. ولكنها تعتقد أنه يجب على الجميع ارتداء ما يناسب ثقافتهم.

وتابعت: “لم أخاف أبدًا من أن أعتقل على ما أنا عليه. ولا أعتقد أنني أستطيع أن أؤذي شخصًا يرتدي البكيني. واذا كان هذا يستحق الاعتقال فاعتقلوني “.

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خالفت إيفانا حدود قوانين الاحتشام في قطر أول مرة من خلال الظهور في فستان طويل أحمر وأبيض مثل رقعة الشطرنج في المباراة الأولى لكرواتيا.

ملابس مثيرة على شواطئ قطر

ظهرت عارضة الأزياء أيضًا في فستان قصير مربعات قبل أن تشارك لقطات لها وهي ترتدي ملابس السباحة باللونين الأحمر والأبيض وهي تتمايل على شاطئ في قطر.

على الرغم من تلقيها الإساءات عبر الإنترنت من المتصيدون الذين يحذرونها من احترام القانون الثقافي لدولة قطر ، إلا أن إيفانا مصممة على الاستمرار في ارتداء ملابسها المفعمة بالحيوية وتقول إن السكان المحليين يحبونها حقًا.

وأضافت: “السكان المحليون أكدوا لي أنني أستطيع ارتداء ما أريد”.

وتابعت: “لكنني لم أكن أعلم أن مقطع الفيديو الخاص بي في البيكيني والمشي بجانب البحر سيكون مشكلة كبيرة. البلد كله يتحدث عن ذلك. الجميع يعرفني هنا ، ورأيت أنه تم قبولي.”

ملكة جمال كرواتيا ليست خائفة

اعترفت إيفانا سابقًا بأنها كانت قلقة في البداية قبل أن تسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في كأس العالم.

لكنها كشفت عن سعادتها بردود الأفعال منذ وصولها إلى الدوحة.

ستحضر إيفانا مباراة كرواتيا ضد بلجيكا اليوم وتقول إنها تخطط لارتداء زي خاص آخر.

نشرت الحسناء السمراء التي غالبًا ما تشارك جديدها مع 900 ألف متابع لها على “انستقرام” صورتين أخريين لها في ملابس السباحة قبل مباراة اليوم.

وكتبت في التعليق “غدًا ، احذروا بلجيكا ، لن أغادر الدوحة قريبًا!”