إنجلترا تُنهي مغامرة السنغال بالثلاثية وتتأهل إلى دور ال8 لملاقاة بطل العالم (شاهد)

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وطن- نجح منتخب إنجلترا في حجز بطاقة العبور إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بعد فوزها على السنغال بثلاثية نظيفة دون رد، على ميدان ملعب (استاد البيت)، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وسيلتقي إنجلترا (الأسود الثلاثة)، أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، السبت، في ال10 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في دور الربع النهائي (ال8) ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

مباراة إنجلترا ضد السنغال في دور ال16 كأس العالم

وافتتح منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) الهدف الأول في شباك نظيره السنغال، عند الدقيقة ال38 عن طريق جوردان هندرسون.

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كما وعزز إنجلترا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال48 مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، داخل مرمى أسود التيرانغا السنغالي، من توقيع اللاعب هاري كين.

وأحرز نجم نادي أرسنال الإنجليزي (المدفعجية)، بوكايو ساكا، الهدف الثالث لصالح منتخب إنجلترا في المباراة، عند الدقيقة ال57، داخل شباك أسود التيرانغا السنغالي.

تشكيلة منتخب إنجلترا ضد السنغال

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ودخل المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره السنغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

دفاع إنجلترا: لوك شاو، هاري ماغواير، جون ستونز، والكر.

خط الوسط: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، جوردن هندرسون.

مركز الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.

تشكيلة منتخب السنغال ضد إنجلترا

ولعب المدرب السنغالي أليو سيسسيه، المباراة القوية أمام إنجلترا، بتشكيلة أساسية، في منافسات كأس العالم 2022 دور ال16، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

دفاع السنغال: يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: باتي سيس، نامباليس ميندي، إيليمان ندياي.

كما وفي مركز الهجوم: إسماعيلا سار، بولاي ديا، كريبان دياتا.

رغم التأخر بثلاثية جماهير السنغال لا تتوقف عن التشجيع والحماس 🇸🇳🔥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/u5Gfq3f9Da — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2022

يذكر بأن منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت فعالياتها، الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، ستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.