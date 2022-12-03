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مونديال قطر 2022

لماذا يُطلق المغاربة على وليد الركراكي لقب “الأفوكادو” ؟!

مدرب منتخب المغرب الركراكي وحكاية لقب "الأفوكادو" الذي ينادونه به الجماهير المغربية

كتب فارس أبو شيحة
لقب وليد الركراكي watanserb.com
الأفوكادو وليد الركراكي
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وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، صورةً مثيرة للمدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، مع فاكهة الأفوكادو، مما أثار ذلك التساؤلات لدى عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان عن السبب وراء تلك الصورة.

وليد الركراكي ولقب الأفوكادو

وعلّق اتحاد الفيفا على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للمدرب المغربي وليد الركراكي مع فاكهة الأفوكادو، “هذا لقب الركراكي الذي أشهر به مؤخراً برأس الأفوكادو”، للدلالة على ذكائه.

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وكان هذا اللقب قد أطلقه أحد جماهير المغرب (أسود الأطلس)، قبل عدة شهور، حينما كان يشرف على تدريب الوداد البيضاوي الذي تُوّج معه بالدوري المغربي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم على حساب الأهلي المصري.

ومنذ ذلك أصبح يلقّب وليد الركراكي بـ”الأفوكادو”، من باب الممازحة عبر وسائل الإعلام المغربية المحلية.

تعليق وليد الركراكي على لقب الأفوكادو

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وعلّق المدرب المغربي الركراكي على لقب الأفوكادو الذي ينادونه به، “هذا اللقب أصبح متداولاً بين الصحفيين بشكل خاص. والجماهير المغربية بشكل عام، كما أنني أحبه”.

كما واستطاع وليد الركراكي، قيادةَ منتخب المغرب إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخ أسود الأطلس، بعد نسخة مونديال عام 1986 المكسيك.

مباراة المغرب وإسبانيا في الدور الـ16

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية شاركت في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، نجح في الصعود إلى الدور الـ16، أمام إسبانيا (لاروخا)، الثلاثاء، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

وكان منتخب المغرب قد استهلّ مشواره بالتعادل السلبي، أمام وصيف كأس العالم بنسخته الماضية كرواتيا، بدون أيٍّ من الأهداف، ثم تحقيق الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، وختم منافسات المجموعات بالفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد متصدّراً للمجموعة السادسة.

المصدروطن ،توتير
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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