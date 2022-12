لماذا يُطلق المغاربة على وليد الركراكي لقب “الأفوكادو” ؟!

- Advertisement -

وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، صورةً مثيرة للمدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، مع فاكهة الأفوكادو، مما أثار ذلك التساؤلات لدى عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان عن السبب وراء تلك الصورة.

وعلّق اتحاد الفيفا على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للمدرب المغربي وليد الركراكي مع فاكهة الأفوكادو، “هذا لقب الركراكي الذي أشهر به مؤخراً برأس الأفوكادو”، للدلالة على ذكائه.

- Advertisement -

وكان هذا اللقب قد أطلقه أحد جماهير المغرب (أسود الأطلس)، قبل عدة شهور، حينما كان يشرف على تدريب الوداد البيضاوي الذي تُوّج معه بالدوري المغربي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم على حساب الأهلي المصري.

ومنذ ذلك أصبح يلقّب وليد الركراكي بـ”الأفوكادو”، من باب الممازحة عبر وسائل الإعلام المغربية المحلية.

- Advertisement -

وعلّق المدرب المغربي الركراكي على لقب الأفوكادو الذي ينادونه به، “هذا اللقب أصبح متداولاً بين الصحفيين بشكل خاص. والجماهير المغربية بشكل عام، كما أنني أحبه”.

كما واستطاع وليد الركراكي، قيادةَ منتخب المغرب إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخ أسود الأطلس، بعد نسخة مونديال عام 1986 المكسيك.

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، المنتخب العربي الوحيد من أصل 3 منتخبات عربية شاركت في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، نجح في الصعود إلى الدور الـ16، أمام إسبانيا (لاروخا)، الثلاثاء، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

المنتخب الوطني يواجه المنتخب الإسباني في الدور ال16 من منافسات كأس العالم

Morocco will be facing Spain 🇪🇦 in the Round of 16 on Tuesday, December 6th, 2022#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/bKp4jO3MAh

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 1, 2022