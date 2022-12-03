طواحين هولندا تُقصي أمريكا من الدور ال16 خارج المونديال .. شاهد ملخص المباراة

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وطن- أقصى منتخب هولندا نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد خليفة) المونديالي.

ويعد طواحين هولندا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى منافسات دور ال8، على حساب منتخب أمريكا، حيث لعبت الخبرة والتكتيك طيلة مجريات دقائق المباراة داخل أرضية ملعب المباراة.

مباراة هولندا ضد أمريكا في دور ال16 كأس العالم

وافتتحت طواحين هولندا أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه أمريكا، عن طريق ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة الإسباني عند الدقيقة ال10.

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كما وعزز منتخب هولندا التقدم بالنتيجة بهدف ثاني مع نهاية الشوط الأول، من توقيع اللاعب دالي بليند في الدقيقة ال46.

وسجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، هدف تقليص الفارق أمام نظيره هولندا (الطوحين)، في الدقيقة ال76 عن طريق اللاعب حاجي رايت.

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وعادت طواحين هولندا لتُسجل هدف التقدم الثالث في شباك أمريكا، في الدقيقة ال81، من توقيع اللاعب دينزل دومفريس.

كما ووصل عدد المشجعين الحاضرين لمباراة هولندا وأمريكا، داخل مدرجات ملعب ( استاد خليفة) الدولي، نحو 44.846 ألف مشجع. وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

تشكيلة منتخب هولندا ضد أمريكا

ولعب المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فيرجيل فان ديك، يوريان تيمبز.

خط الوسط: بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دافي كلاسين.

وسيلتقي منتخب هولندا ( الطواحين)، أمام الفائز من المواجهة القادمة بين الأرجنتين وأستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.