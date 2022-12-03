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مونديال قطر 2022

طواحين هولندا تُقصي أمريكا من الدور ال16 خارج المونديال .. شاهد ملخص المباراة

هولندا تُطيح بأمريكا خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد

كتب فارس أبو شيحة
مباراة هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة هولندا وأمريكا في دور ال16 كأس العالم 2022
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وطن- أقصى منتخب هولندا نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد خليفة) المونديالي.

ويعد طواحين هولندا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى منافسات دور ال8، على حساب منتخب أمريكا، حيث لعبت الخبرة والتكتيك طيلة مجريات دقائق المباراة داخل أرضية ملعب المباراة.

مباراة هولندا ضد أمريكا في دور ال16 كأس العالم

وافتتحت طواحين هولندا أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه أمريكا، عن طريق ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة الإسباني عند الدقيقة ال10.

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كما وعزز منتخب هولندا التقدم بالنتيجة بهدف ثاني مع نهاية الشوط الأول، من توقيع اللاعب دالي بليند في الدقيقة ال46.

وسجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، هدف تقليص الفارق أمام نظيره هولندا (الطوحين)، في الدقيقة ال76 عن طريق اللاعب حاجي رايت.

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وعادت طواحين هولندا لتُسجل هدف التقدم الثالث في شباك أمريكا، في الدقيقة ال81، من توقيع اللاعب دينزل دومفريس.

كما ووصل عدد المشجعين الحاضرين لمباراة هولندا وأمريكا، داخل مدرجات ملعب ( استاد خليفة) الدولي، نحو 44.846 ألف مشجع. وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

تشكيلة منتخب هولندا ضد أمريكا

ولعب المدرب الهولندي لويس فان خال، المباراة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فيرجيل فان ديك، يوريان تيمبز.

خط الوسط: بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

مركز الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دافي كلاسين.

وسيلتقي منتخب هولندا ( الطواحين)، أمام الفائز من المواجهة القادمة بين الأرجنتين وأستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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