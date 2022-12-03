جورجينا رودريغيز توجه رسالة شكر للشيخة المياسة شقيقة أمير قطر! (فيديو)

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وطن– شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، متابعيها كواليس زيارتها إلى حي كتارا في الدوحة.

بكيني مثير

قامت جورجينا بزيارة مميزة إلى حي كتارا الثقافي برفقة الشيخة “المياسة بنت حمد آل ثاني“، شقيقة أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”.

جاء ذلك ضمن نشاطات جورجينا خلال إقامتها في قطر.

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كما وثقت عارضة الأزياء المثيرة، جولاتها في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر والذي استمتعت به مرتدية بكيني أخضر مثير.

كرم الضيافة

ونشرت جورجينا فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، موجهة شكرها إلى الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني التي حرصت على مرافقتها خلال جولتها.

وكتبت جورجينا : “شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك”.

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بدورها، شاركت الشيخة المياسة مقطع الفيديو نفسه عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت بالقول: “سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كتارا. حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصيصًا وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا”.

جورجينا مع الشيخة موزة

والتقت جورجينا بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب صورة متداولة، فقد ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يتبادل الحديث مع “جورجينا” برفقة إحدى بناتها، فيما كانت الشيخة “موزا” تستمع لحديث “جونيور” نجل كريستيانو رونالدو الأكبر.

وكانت جورجينا رودريغيز، شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد حطت في قطر قبل يومين، لدعم النجم البرتغالي الذي يخوض حالياً منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

ونشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” على حسابها في موقع “إنستغرام”، صوراً لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

دعم كريستيانو

وعقب وصولها إلى قطر. نشرت “جورجينا” عبر خاصية “الستوري” صورةً برفقة كعكة كبيرة تصوّر أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه. وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

ظهرت “جورجنيا” لاحقاً في الاستاد برفقة أبنائها الذين ارتدوا قميص المنتخب البرتغالي. دعماً لوالدهم ومنتخب بلادهم الذي يُعتبر من أبرز المرشحين للفوز بالكأس.

ويأتي حضور “جورجينا” إلى قطر لدعم شريكها. في وقت يحاول فيه كريستيانو رونالدو الفكاك من الحالة السيئة التي يعيشها في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد.