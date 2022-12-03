تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يلتقي حامل اللقب فرنسا ضد بولندا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد الثمامة).

وستنطلق المباراة القوية بين فرنسا وبولندا، في الأدوار الإقصائية ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد بولندا دور ال16

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘! 🤯

Who do you think won, 𝗯𝗹𝘂𝗲𝘀 or 𝘆𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀? ⚔️

Find out at the end of the video! 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xYZVMhevbs — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 2, 2022

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أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً. لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا

وسيلعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القوية التي لا تقبل القسمة على اثنين، أمام بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز (تيو هرنانديز)، كوناتي (بافار).

Steve Mandanda became the oldest player to wear the France shirt this week, at 37 years et 247 days 💙 "Il Fenomeno" still going strong 💪 pic.twitter.com/45385U2zVc — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 2, 2022

خط الوسط: أوريلين تشواميني، رابيو، فوفاما ( أنطوان غريزمان).

مركز الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

معلق مباراة فرنسا وبولندا في دور ال16 كأس العالم 2022

وستذاع مباراة فرنسا ضد بولندا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس) الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

كما وسيعلق على مباراة فرنسا وبولندا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، قد تلقى الخسارة أمام تونس (نسور قرطاج)، بهدف نظيف دون رد، الذي ودع البطولة من الباب الواسع، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الأسبوع المنصرم.