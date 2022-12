تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي حامل اللقب فرنسا ضد بولندا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد الثمامة).

وستنطلق المباراة القوية بين فرنسا وبولندا، في الأدوار الإقصائية ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية وقطر.

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘! 🤯

Who do you think won, 𝗯𝗹𝘂𝗲𝘀 or 𝘆𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀? ⚔️

Find out at the end of the video! 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xYZVMhevbs

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 2, 2022