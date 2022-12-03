السبت, ديسمبر 3, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

حامل اللقب فرنسا ضد بولند في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب فرنسا ضد فرنسا watanserb.com
تدريبات منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر
- Advertisement -

وطن- يلتقي حامل اللقب فرنسا ضد بولندا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد الثمامة).

وستنطلق المباراة القوية بين فرنسا وبولندا، في الأدوار الإقصائية ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد بولندا دور ال16

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

- Advertisement -

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً. لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا

وسيلعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القوية التي لا تقبل القسمة على اثنين، أمام بولندا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز (تيو هرنانديز)، كوناتي (بافار).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، رابيو، فوفاما ( أنطوان غريزمان).

مركز الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

معلق مباراة فرنسا وبولندا في دور ال16 كأس العالم 2022

وستذاع مباراة فرنسا ضد بولندا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس) الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

كما وسيعلق على مباراة فرنسا وبولندا، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، قد تلقى الخسارة أمام تونس (نسور قرطاج)، بهدف نظيف دون رد، الذي ودع البطولة من الباب الواسع، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الأسبوع المنصرم.

المصدروطن + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

خبر حزين لجماهير منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة أستراليا في الدور ال16

مونديال قطر 2022

كوريا الجنوبية تضرب البرتغال وتُقصي الأوروغواي من المونديال بالوقت القاتل (شاهد)

مونديال قطر 2022

بث مباشر البرازيل والكاميرون اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على خروج منتخب ألمانيا من المونديال بكلمةٍ واحدة!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

الهدهد

فرحة والدة سفيان بوفال وعناق حار عقب الفوز التاريخي (فيديو)

مونديال قطر 2022

هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

مونديال قطر 2022

بالصدارة تفعلها .. المغرب تتأهل إلى الدور ال16 في مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

مونديال قطر 2022

الأرجنتين وبولندا إلى الدور ال16 على حساب السعودية والمكسيك (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

فعالية طريفة بين “الكبسة” و”الطعمية” في سوق واقف في قطر (شاهد)

لماذا نشعر بالقشعريرة في أوقات معينة..؟

صادم.. تمساح يلتهم طفلاً أمام والده بعد أن باغته أثناء الصيد في النهر(شاهد)

سخرية واسعة من رد “السيسي” على أحد الناشئين سأله كيف يصبح مثل محمد صلاح(شاهد)

ملكة جمال تتعرض لصعقة كهربائية على المسرح أمام الجميع.. وهذا مصيرها (فيديو)

فقد أعصابهُ .. شاهد اعتداء إدينسون كافاني لاعب الأوروغواي على جهاز الVAR

ردة فعل مثيرة للشيخ أحمد فهد الصباح بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال(شاهد)

حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟

جورجينا رودريغيز في ضيافة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC