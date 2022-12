تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة المنتخب البرازيلي عودة نجم السيليساو نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، استعداداً للمواجهة القوية أمام كوريا الجنوبية، الاثنين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية المرتقبة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يُعلق على المباراة المثيرة والقوية بين البرازيل وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، المباراة الشاقة أمام نظيره كوريا الجنوبية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع البرازيل (السيليساو): دانيلو ( إيدير ميليتاو)، تياغو سيلفا، أليكس ساندور، ماركينهوس.

