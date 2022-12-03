تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

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وطن- تشهد تشكيلة المنتخب البرازيلي عودة نجم السيليساو نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، استعداداً للمواجهة القوية أمام كوريا الجنوبية، الاثنين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية المرتقبة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do Sul Segunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️ 📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 3, 2022

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وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساء.

معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يُعلق على المباراة المثيرة والقوية بين البرازيل وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية

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وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، المباراة الشاقة أمام نظيره كوريا الجنوبية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع البرازيل (السيليساو): دانيلو ( إيدير ميليتاو)، تياغو سيلفا، أليكس ساندور، ماركينهوس.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا (أنتوني). نيمار جونيور.

كما وفي مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس (رافينا دياز)، ريتشارليسون.

"후회 없는 90분을 보내고 비로소 새로운 90분을 얻다." 대한민국이 또 다른 도하의 기적을 만들어냅니다! #대한민국 #축구국가대표팀 16강 진출! pic.twitter.com/kIK9pbW9Os — theKFA (@theKFA) December 2, 2022

وكان منتخب البرازيل، قد تلقى الخسارة التاريخية أمام أسود الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد. جاء من توقيع فينيسنت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة.

중요한 것은 꺾이지 않는 마음 pic.twitter.com/Ybzpt9JmwO — theKFA (@theKFA) December 2, 2022

فيما حقق المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، الفوز التاريخي للمرة الثانية على التوالي في مونديال كأس العالم، على منافسه البرتغال (الملاحون). بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الذي حسم به بطاقة العبور إلى الدور ال16 على حساب الأوروغواي.