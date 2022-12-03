الأحد, ديسمبر 4, 2022
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مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية في دور ال16 كأس العالم 2022

البرازيل أمام كوريا الجنوبية في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الإقصائية)

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب البرازيلي watanserb.com
تشكيلة المنتخب البرازيلي
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وطن- تشهد  تشكيلة المنتخب البرازيلي  عودة نجم السيليساو نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، استعداداً للمواجهة القوية أمام كوريا الجنوبية، الاثنين، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد 974) المونديالي، مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية المرتقبة، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساء.

معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يُعلق على المباراة المثيرة والقوية بين البرازيل وكوريا الجنوبية، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة المنتخب البرازيلي ضد كوريا الجنوبية

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وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، المباراة الشاقة أمام نظيره كوريا الجنوبية، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع البرازيل (السيليساو): دانيلو ( إيدير ميليتاو)، تياغو سيلفا، أليكس ساندور، ماركينهوس.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا (أنتوني). نيمار جونيور.

كما وفي مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس (رافينا دياز)، ريتشارليسون.

وكان منتخب البرازيل، قد تلقى الخسارة التاريخية أمام أسود الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد. جاء من توقيع فينيسنت أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي في الدقيقة ال92 على نهاية أحداث المباراة.

فيما حقق المنتخب المنافس كوريا الجنوبية، الفوز التاريخي للمرة الثانية على التوالي في مونديال كأس العالم، على منافسه البرتغال (الملاحون). بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الذي حسم به بطاقة العبور إلى الدور ال16 على حساب الأوروغواي.

المصدرتويتر ، وطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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