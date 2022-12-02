ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلان قطريان التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

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وطن– كانت إيفانا كرول، ملكة جمال كرواتيا السابقة ، تسخر من رجلان قطريان تم رصدهم وهم يلتقطان خلسةً صورًا للأزياء الجريئة للعارضة.

تصوير بالسر!

تم تصوير العارضة والمصممة الألمانية المولد البالغة من العمر 30 عامًا وهي تهتف لكرواتيا، وهي ترتدي مجموعة من الأزياء الكاشفة. مما أكسبها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”.

في أحدث منشور لها على “انستجرام“، احتفالاً بمليون متابع ، قامت بتضمين صورة للرجلين اللذين تأملوها والتقطوا لها صورا خلسة.

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وعلقت إيفانا: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”

الزوجة تنتظر بالمطرقة

سارع متابعيها إلى الإشارة إلى تصرفات الرجال في الصور.

علق أحد المتابعين “هذا كل شيء ، تم القبض على الرجل. الزوجة تنتظر في المنزل بمطرقة!”.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تلفت فيها إيفانا الأنظار بملابسها المبهرجة. فقد تصدرت عناوين الصحف في السنوات السابقة بسبب ملابسها المثيرة.

اكتسبت شهرة في عام 2018 لأزيائها في الحدث في روسيا.

وانتقد آخرون ملابسها الفاضحة في دولة قطر المحافظة.

قطر ليست أوروبا

قال أحد المستخدمين “قطر ليست أوروبا ، لا يجب أن تخرج بهذا الشكل”.

لكن إيفانا ترى أن قرارات قطر بها نوع من النفاق، مشيرة إلى كاثوليكيتها.

وقالت “أنا لست مسلمة وإذا كنا في أوروبا نحترم الحجاب والنقاب ، أعتقد أنهم بحاجة أيضًا إلى احترام أسلوب حياتنا وديننا”.

وتابعت: “في النهاية أرتدي الفساتين والبيكيني لأنني كاثوليكية من كرواتيا الموجودين هنا بسبب المونديال”.

أحدث ملابسها ، التي ارتدتها البيكيني باللون الأحمر وبنطلون ضيق أحمر اللون ، لفتت الأنظار به. خاصة وأن قطر فرضت قواعد صارمة على الملابس في كأس العالم.

لا أخاف الاعتقال

وتم توجيه نصحية لزوار قطر بتغطية أكتافهم وتجنب التنانير القصيرة. وهي النصائح التي صدمت إيفانا بها.

وقالت “في البداية كنت أفكر فيما إذا كان كأس العالم سيقام هناك (قطر). بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

وأكدت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تخشى أن تعتقلها السلطات القطرية ، بل إنها تجرأت على ارتداء ملابس السباحة الضيقة على أحد شواطئ قطر قبل بدء المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب فريق إيفانا الكرواتي أمام اليابان يوم الاثنين.