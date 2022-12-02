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ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلان قطريان التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

تجرأت إيفانا على ارتداء ملابس السباحة على أحد شواطئ قطر

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تحرج رجلان قطريان التقطا خلسةً صوراً لمؤخرتها.. ماذا قالت؟ (شاهد) watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– كانت إيفانا كرول، ملكة جمال كرواتيا السابقة ، تسخر من رجلان قطريان تم رصدهم وهم يلتقطان خلسةً صورًا للأزياء الجريئة للعارضة.

تصوير بالسر!

تم تصوير العارضة والمصممة الألمانية المولد البالغة من العمر 30 عامًا وهي تهتف لكرواتيا، وهي ترتدي مجموعة من الأزياء الكاشفة. مما أكسبها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”.

في أحدث منشور لها على “انستجرام“، احتفالاً بمليون متابع ، قامت بتضمين صورة للرجلين اللذين تأملوها والتقطوا لها صورا خلسة.

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وعلقت إيفانا: “مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”

الصورة التي نشرتها إيفانا كرول

الزوجة تنتظر بالمطرقة

سارع متابعيها إلى الإشارة إلى تصرفات الرجال في الصور.

علق أحد المتابعين “هذا كل شيء ، تم القبض على الرجل. الزوجة تنتظر في المنزل بمطرقة!”.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تلفت فيها إيفانا الأنظار بملابسها المبهرجة.  فقد تصدرت عناوين الصحف في السنوات السابقة بسبب ملابسها المثيرة.

أحدث ظهور لإيفانا من المدرجات

اكتسبت شهرة في عام 2018 لأزيائها في الحدث في روسيا.

وانتقد آخرون ملابسها الفاضحة في دولة قطر المحافظة.

قطر ليست أوروبا

قال أحد المستخدمين “قطر ليست أوروبا ، لا يجب أن تخرج بهذا الشكل”.

لكن إيفانا ترى أن قرارات قطر بها نوع من النفاق، مشيرة إلى كاثوليكيتها.

ملكة جمال كرواتيا
أشارت إيفانا إلى النفاق في قرارات قطر فيما يتعلق بالاحتشام

وقالت “أنا لست مسلمة وإذا كنا في أوروبا نحترم الحجاب والنقاب ، أعتقد أنهم بحاجة أيضًا إلى احترام أسلوب حياتنا وديننا”.

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وتابعت: “في النهاية أرتدي الفساتين والبيكيني لأنني كاثوليكية من كرواتيا الموجودين هنا بسبب المونديال”.

أحدث ملابسها ، التي ارتدتها البيكيني باللون الأحمر وبنطلون ضيق أحمر اللون ، لفتت الأنظار به. خاصة وأن قطر فرضت قواعد صارمة على الملابس في كأس العالم.

لا أخاف الاعتقال

وتم توجيه نصحية لزوار قطر بتغطية أكتافهم وتجنب التنانير القصيرة. وهي النصائح التي صدمت إيفانا بها.

وقالت “في البداية كنت أفكر فيما إذا كان كأس العالم سيقام هناك (قطر). بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

ملكة جمال كرواتيا
حاول فستان إيفانا الوطني حشد لاعبي كرواتيا للفوز على المغرب

وأكدت ملكة جمال كرواتيا أنها لا تخشى أن تعتقلها السلطات القطرية ، بل إنها تجرأت على ارتداء ملابس السباحة الضيقة على أحد شواطئ قطر قبل بدء المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب فريق إيفانا الكرواتي أمام اليابان يوم الاثنين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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