لماذا لم يحضر ملك البحرين افتتاح مونديال قطر؟.. “بلومبيرغ” تجيب

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وطن – كشفت وكالة “بلومبيرغ“، في تقرير حديث لها أن العلاقات القطرية البحرينية، لم تعد إلى سابق عهدها، كما هو الحال مع باقي دول الحصار، بعد “اتفاق العلا” الصادر عقب المصالحة العربية الخليجية في يناير 2021.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن المشجعين البحرينيين، إلى الآن، غير قادرين على الوصول إلى ملاعب كأس العالم في الدوحة، حيث أن الرحلات الجوية مُعلقة منذ عام 2017.

هل تعاقب قطر البحرين؟

حيث أشارت بلومبيرغ، استنادا إلى مصادرها في الحكومة البحرينية، أن شركة “طيران الخليج“، الناقل الوطني لمملكة البحرين، قدمت بالفعل العديد من الطلبات إلى الهيئة القطرية للطيران المدني لاستئناف الرحلات إلى الدوحة منذ يوليو 2022.

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وذلك على أمل تسهيل سفر مشجعي كرة القدم البحرينيين والعالميين، لكن لسوء الحظ، لم تتلق شركة طيران الخليج أي رد، على حد تعبيرها.

ودفع توقّف الرحلات الجوية بين المنامة والدوحة بشكل مباشر، المشجعين البحرينيين بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية وقيادة سياراتهم إلى الحدود السعودية القطرية، للوصول الى الدوحة والمشاركة في فعاليات كأس العالم المُستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري بريًا، دون تمكنهم استقلال الخطوط الجوية المباشرة من البحرين إلى قطر.

وتتزامن هذه الوقائع، بحسب “بلومبيرغ” مع حقيقة غياب العاهل البحريني حمد بن عيسى، عن فعاليات افتتاح كأس العالم؛ في الوقت الذي حضر أغلب قادة الدول العربية أو أرسلوا ممثلين عنهم.

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واليوم، تُعد المنامة، على قُربها الجغرافي من الدوحة، العاصمة الخليجية الوحيدة غير القادرة على استقبال مشجعي كأس العالم على أراضيها، رغم كونها تتيح استهلاك الكحول بأمر قانوني، الأمر الذي يتعذر في قطر.

قطر تحتضن فعاليات كأس العالم فيفا 2022

وتحتضن قطر ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري، فعاليات كأس العالم فيفا 2022، وسط حضور جماهيري كثيف من مختلف دول العالم.

وأصبحت الدوحة وباقي المدن القطرية، منذ انطلاق المونديال مركز اهتمام إعلامي دولي بسبب التنظيم المُحكم والبنية التحتية الرياضية والحضرية المُنجزة في هذه الدولة الخليجية.

وسجل مونديال قطر، على غرار الحضور الجماهيري، حضورا سياسيا بارزا.

وكان على رأس من حضروا إلى قطر شخصيات سياسية لم يكن من المُتوقع رؤيتها في الدوحة حتى وقت قريب، شأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.