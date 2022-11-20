الأحد, نوفمبر 20, 2022
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تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر.. بينهم السيسي وأردوغان

العالم على أعتاب نسخة مونديالية استثنائية

كتب خالد السعدي
إنطلاق بطولة كأس العالم watanserb.com
حفل افتتاح كأس العالم بقطر اليوم الأحد الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الدوحة
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وطن – تنطلق بطولة كأس العالم بعد ساعات في دولة قطر، في حدث عالمي كبير يُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وستتوجه الأنظار إلى حفل الافتتاح الذي من المتوقع أن يكون عالميا، إيذانا ببدء البطولة التي تستمر لنحو شهر ، يخوض غمار المنافسة عليها 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح في ستاد البيت بمدينة الخور ويستمر لمدة ٣٥ دقيقة.

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يحضر حفل الافتتاح، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، ونائب الرئيس الاماراتي محمد بن راشد، ورؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، ومصر عبد الفتاح السيسي، والجزائر عبد المجيد تبون، وملكا الاردن عبد الله الثاني، والمغرب محمد السادس.

كما يحضر أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا، ونائب رئيس جمهورية الإكوادور وألفريدو بوريرو، ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.

حدث كبير في قطر

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وينطلق حفل الافتتاح الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الدوحة، ويستمر ساعتين قبل المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر والأكوادور، في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وتزينت شوارع قطر بأعلام 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

وتتوقع قطر حضور أكثر من 1.2 مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال، على مدار البطولة التي تستمر 29 يوماً.

مشاركة فنية كبيرة

وكانت فرقة (بي تي أس) العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب طرحها أغنية جديدة لنسخة مونديال ال22.

فرقة BTS في مونديال قطر 2022

وستشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس، في إحدى الفقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وفق الاختيارات من قبل اللجنة المنظمة لبطولة مونديال قطر 2022.

وستشارك الفنانة العراقية “رحمة” بأغنية جديدة لها، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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