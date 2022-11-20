تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر.. بينهم السيسي وأردوغان

- Advertisement -

وطن – تنطلق بطولة كأس العالم بعد ساعات في دولة قطر، في حدث عالمي كبير يُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وستتوجه الأنظار إلى حفل الافتتاح الذي من المتوقع أن يكون عالميا، إيذانا ببدء البطولة التي تستمر لنحو شهر ، يخوض غمار المنافسة عليها 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح في ستاد البيت بمدينة الخور ويستمر لمدة ٣٥ دقيقة.

- Advertisement -

يحضر حفل الافتتاح، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، ونائب الرئيس الاماراتي محمد بن راشد، ورؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، ومصر عبد الفتاح السيسي، والجزائر عبد المجيد تبون، وملكا الاردن عبد الله الثاني، والمغرب محمد السادس.

تنطلق اليوم بطولة كأس العالم في استاد البيت في الخور بحفل افتتاح مدته ٣٥ دقيقة يشارك فيه امير قطر وولي العهد السعودي وولي عهد الكويت ونائب الرئيس الاماراتي ورؤساء تركيا ومصر والجزائر وملكا الاردن والمغرب. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 20, 2022

كما يحضر أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا، ونائب رئيس جمهورية الإكوادور وألفريدو بوريرو، ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.

حدث كبير في قطر

- Advertisement -

وينطلق حفل الافتتاح الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الدوحة، ويستمر ساعتين قبل المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر والأكوادور، في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وتزينت شوارع قطر بأعلام 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

وتتوقع قطر حضور أكثر من 1.2 مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال، على مدار البطولة التي تستمر 29 يوماً.

مشاركة فنية كبيرة

وكانت فرقة (بي تي أس) العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب طرحها أغنية جديدة لنسخة مونديال ال22.

وستشارك المغنية اللبنانية ميريام فارس، في إحدى الفقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وفق الاختيارات من قبل اللجنة المنظمة لبطولة مونديال قطر 2022.

وستشارك الفنانة العراقية “رحمة” بأغنية جديدة لها، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر.