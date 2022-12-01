زوجة عادل إمام.. فيديو نادر يكشف تفاصيل مثيرة حول لقاءهما الأول! (شاهد)

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وطن- استعاد ناشطون عبر مواقع التواصل، تداول فيديو نادر لزوجة الفنان المصري عادل إمام، تكشف خلاله أسراراً حول علاقتهما.

وتحدثت زوجة عادل إمام، هالة الشلقاني، عن طريقة تعرفها على الزعيم.

معاكسة من الجميع

وتكشف أنها تعرفت عليه بالصدفة عندما كان في منزل صديقه سمير خفاجة.

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وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها، ولكن عادل إمام التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

ويقول الزعيم في اللقاء النادر: “كنا قاعدين عند سمير خفاجة فجأة الشباك اتفتح شوفتها زي القمر”.

“مبعرفش أعاكس”

وتابع عادل إمام: “كل اللي حواليا عاكسها إلا أنا، لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عاكست قبل كده. لكن في الأفلام أعرف”.

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وحول وصولهما إلى الزواج، يقول الزعيم: “أول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنتجوز، اتجوزنا بعد سنة. وبعد الزواج قلت لها نؤجل الإنجاب وكفاية طفل واحد، حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد“.

وسبق أن تحدث رامي إمام عن حياة والديه الآن، وقال: “والدي ما شفناش في حياته كتير، وأمي شالت مسؤولية كبيرة جداً، هي طبعاً ست عظيمة، أمي شافت كتير ومن حقه النهاردة ان هو يقولها انه قاعد شوية”.

الكلمات المتقاطعة

وحول عادات عادل إمام التي لم يتخلّ عنها إلى الآن، أجاب رامي أثناء استضافته في برنامج “الحكاية” عبر فضائية mbc مصر. والذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب: “عنده عادة لحد النهاردة بيعملها، الكلمات المتقاطعة. يقرأ جرايد لحد النهاردة”.

كما كشف رامي أنه تلقّى طلباً غريباً من والده، وقال: “من حوالي شهرين قالي أن نفسي يبقى عندي كلب، قالي أنا عايز كلب ما تجيبولي كلب.. بالفعل جبناله كلب، وقاعد يلعب معاه ومبسوط بيه، واحنا مستغربين”.

وحول غيابه الفني، أكد رامي أن والده أصبح انتقائياً جداً بعدما قدّم كل شيء في الحياة. وأردف: “عادل إمام عمل حاجات كتيرة جداً، إيه اللي يخليه ينزل ويشتغل لو هو مش مقتنع بيه؟ هو قرر ان يا جماعة حتجيبولي موضوع حلو جداً حعمله”.

تعودنا

أما شائعات وفاة عادل إمام، أجاب رامي: “احنا تعودنا على الاشاعات من زمان جداً، صارت جزء من حياتنا. حتى أنا ومحمد إمام وسارة تربينا على الاشاعات. وهو عوّدنا، قالنا مش عايزكم تزعلوا ولا تضايقوا ولا أي حاجة”.

وأضاف رامي: “هو الحمدالله زي الفل، هو بيستمتع بحياته جداً مع أولاده وأحفاده اللي بقالوا كتير جداً ما قعدش معاهم”.