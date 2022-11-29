الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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7 أطعمة مجمدة يجب ألا تشتريها أبدًا وفقًا لأشهر طهاة العالم

"لا تشتري الفراولة المجمّدة.."

كتب معالي بن عمر
هناك أطعمة المجمدة يجب ألا تشتريها watanserb.com
هناك أطعمة المجمدة يجب ألا تشتريها
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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا تحدثت فيه عن الأطعمة المجمدة، التي تسهّل علينا عملية تحضير الطعام، لاسيما عندما يكون الشخص في سرعة من أمره، بيد أن الأطعمة المجمدة ليست دائمًا الخيار الأفضل.

ومن بين أهم الأسباب التي تجعلنا نشتري الأطعمة المجمدة؛ هي سرعة التحضير وضيق الوقت. ومع ذلك، دائمًا ما يكون الطعام الطازج أفضل، من حيث الجودة والعناصر الغذائية. لذلك، فإن أشهر الطهاة حول العالم ينصحون بتجنب هذه الأطعمة.

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الأطعمة التي يجب ألا تشتريها مجمدة

وفقًا للطهاة، هناك عدد من الأطعمة التي لا ينصح بشرائها من القسم المجمد في المحلات التجارية على الإطلاق. فهذه الأطعمة، تحتوي على الأعشاب العطرية المجمدة، وبدلاً من شرائها، من الجيّد تخصيص ركن في حديقتك أو شرفتك لرزع بعض النباتات بحيث تكون متاحة لك عند الحاجة إليها.

هناك عدد من الأطعمة التي لا ينصح بشرائها في القسم المجمد في المحلات التجارية على الإطلاق
هناك عدد من الأطعمة التي لا ينصح بشرائها في القسم المجمد في المحلات التجارية على الإطلاق
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أما بالنسبة للفواكه، فالفراولة من الأطعمة التي يجب تجنب اقتنائها وهي مجمّدة، كما يجب أن نأكلها طازجة في موسمها الطبيعي. وفي الواقع، تسهّل الطبيعة المسامية لهذه الفاكهة اللذيذة عمليّة امتلائها بالماء، ثم تذوب بمجرد عودتها إلى درجة حرارة الغرفة.

لذلك، لنفس السبب، فإن الفواكد التي قد تكون عصائر فيما بعد، ينبغي ألا تتجمد أساسًا. أما إذا تم تجميدها فإن أفضل ما تقوم به؛ هو استخدامها في كومبوت، بحسب ما ترجمته “وطن“.

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يوصي الطهاة أيضًا بعدم شراء الخبز المجمد وجميع أصناف المعكرونة المجمدة؛ فهي أطعمة سيئة للغاية. كما أنهم لا ينصحون بوضع الحلويات والمستحضرات وعجين الفطير أو معجنات الشو في عربة التسوق، مثل البروفيترول المجمد.

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وفي الواقع، تصبح هذه الحلويات سيئة المذاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الكريم بداخلها أمر لا يحبه الطهاة كثيرًا لأنه عند أكلها، ستشعر بطعم رطب غير شهي.

الفراولة من الأطعمة التي يجب تجنب اقتنائها وهي مجمّدة، كما يجب أن نأكلها طازجة في موسمها الطبيعي
الفراولة من الأطعمة التي يجب تجنب اقتنائها وهي مجمّدة، كما يجب أن نأكلها طازجة في موسمها الطبيعي

من ناحية أخرى  تجنب أيضًا شراء الإسكالوب المجمد (غالبًا ما يتم حقنه بالماء، وبالتالي فإن الوزن الثقيل يجعله يكلف أكثر) وكذلك البرغر المجمد. أخيرًا، البروكلي المجمد هو أيضًا شيء ينصح الطهاة بعدم شرائه وتناوله، لأنه إما يصبح طريًا وغير شهي عند طهيه أو معرض للتفتفت تقريبًا عند طهيه.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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