الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدمشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)
الهدهد

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

مغردون أشاروا إلى أنها غير مسلمة

كتب خالد السعدي
مشجعة كرواتية تصلي في قطر watanserb.com
مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت تثير الجدل
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، أثارت موجةً من الجدل لمشجعة كرواتية وهي تصلي داخل استاد البيت دون حشمة.

ووفقاً للصورة الأولى التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت المشجعة الكرواتية وهي تقف على سجادة الصلاة بعد أن قامت بنزع حذائها، مرتديةً قميصاً باللون الأبيض كاشفاً ذراعيها حتى الكتف، وبنطالَ جينز ضيقاً وقبعة على رأسها، في وضع استعداد لأداء الصلاة.

وأظهرت الصورة الثانية المشجّعة وهي ساجدة، دون أن تبالي بالمارين من أمامها الذين يفترض أن يكونوا بأعداد كبيرة، كونَها في أحد الاستادات التي تستضيف مباريات كأس العالم.

- Advertisement -

تصرّف المشجعة الكرواتية أثار جدلاً واسعاً بين المغردين

تصرّف المشجعة أثار جدلاً واسعاً بين المغردين، حيث شدّد البعض على أنّ العبادات يجب أن تؤدّى وفقاً لما شرعه الله وليس على هوى العبد، في حين أشار البعض إلى أن المشجعة الكرواتية ليست مسلمة، وإنما أرادت أن تستكشف الصلاة بعد أن قُدّمت لها سجادة الصلاة كهدية.

وفي هذا السياق، قال المغرد “عبدو زيان” منتقِداً ناشر الصور الذي مدح تصرفها: “لا يعبد الله الا بما شرع ……كيف تقول ما تدري ما في قلوب الناس”.

- Advertisement -

أما المغرد صاحب حساب “خوسيه ماريا”، فقال معلّقاً على ما رآه: “حللت الصورة : قد لا تكون مسلمة والله اعلم وحصلت على السجادة هدية فحبت انها تجرب وتقلد حركات المسلمين خاصة يوم شافتهم يصلون في الملعب وخارج الملعب..قد تكون مترددة في الدخول في الاسلام ولكنها حبت تخوض تجربة الصلاة وتقلد حركات المسلمين في الصلاة ..لذلك لا نعلم الغيب فقد تصبح مسلمة!”.

من جانبها، قالت مغردة أخرى: “ما تجوز الصلاة بهذا اللبس ولا المكان مناسب هي مش في معتقل ولا تايهه في الصحراء عشان تصلي في اي مكان تحصله. العبادة لها أصول وأركان وطرائق معينة”.

أما المغرد “بن شداد”، فقال: “الست دى فيها خير ومحتاجة حد يدلها عالطريق بس وربنا يهدينا ويهديها”.

مبادرة لتعريف جماهير المونديال بالإسلام

يشار إلى أنّ مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قد دشّن مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال موادّ دينية مترجمة بلغات عدة.

ونشر المركز على موقع وزارة الأوقاف القطرية رابطًا يحتوي على كتيب ديني تُرجم إلى 6 لغات رئيسية، هي: الإنجليزية والفرنسية، والإسبانية والألمانية، والروسية والبرتغالية، ويحتوي كل رابط على لغة محددة بها الكتيب الخاص بالتعريف بالدين الإسلامي تحت عنوان: “فهم الإسلام”.

جداريات الأحاديث

وجاءت مبادرة مركز عبد الله بن زيد آل محمود في ظلّ وجود العديد من الجداريات في قطر، والتي كُتب عليها بعض الأحاديث للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- للتعريف بالدين الإسلامي للقادمين إلى كأس العالم.

وتضمّنت الجداريات أحاديثَ للنبي محمد -عليه الصلاة والسلام- عن الأخلاق والأعمال الصالحة، وضرورة فعل الخير في الحياة الدنيا، بلغة عربية مرفقة بترجمة إنجليزية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

الهدهد

تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

الهدهد

شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

الهدهد

فيديو لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر يشعل مواقع التواصل!

الهدهد

الشرطة القطرية تمنع مشجعا إسرائيليا من حمل علم دولة الاحتلال (شاهد)

تقارير

أردوغان يكشف تفاصيل لقاء الـ45 دقيقة مع السيسي بوساطة أمير قطر

الهدهد

إيدي كوهين يزعم تقديم قطر خدمة لإسرائيل في المونديال.. ماذا يقصد؟

الهدهد

رجل أعمال قطري يصدم مشجعين لمنتخب إنجلترا بما فعله معهم (شاهد)

الهدهد

سابقة فريدة في أول يوم جمعة بمونديال قطر.. شاهد ماذا حدث

الهدهد

تفاصيل وكواليس حوار مبهر بين طفل سعودي وصحفي أجنبي خلال المونديال

الهدهد

ضابط قطري يوقف مراسل هولندي ويطالبه بنزع شارة المثليين من على ذراعه(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني.. “من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات”(فيديو)

“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

ميا خليفة تعترف بالسبب الحقيقي الذي جعلها تترك الأفلام الإباحية! (صور)

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

“لك الحمد والشكر يا الله”.. والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي في وداع مؤثر لنجليه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC