مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، أثارت موجةً من الجدل لمشجعة كرواتية وهي تصلي داخل استاد البيت دون حشمة.

ووفقاً للصورة الأولى التي رصدتها “وطن“، فقد ظهرت المشجعة الكرواتية وهي تقف على سجادة الصلاة بعد أن قامت بنزع حذائها، مرتديةً قميصاً باللون الأبيض كاشفاً ذراعيها حتى الكتف، وبنطالَ جينز ضيقاً وقبعة على رأسها، في وضع استعداد لأداء الصلاة.

وأظهرت الصورة الثانية المشجّعة وهي ساجدة، دون أن تبالي بالمارين من أمامها الذين يفترض أن يكونوا بأعداد كبيرة، كونَها في أحد الاستادات التي تستضيف مباريات كأس العالم.

سبحان الله

لا تدري مافي قلوب الناس ♥️ سيدة كرواتية في #استاد_البيت pic.twitter.com/zf0Ywdx6zI — معين الكحلوت #غزة 🇵🇸 (@moieen92) November 28, 2022

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تصرّف المشجعة الكرواتية أثار جدلاً واسعاً بين المغردين

تصرّف المشجعة أثار جدلاً واسعاً بين المغردين، حيث شدّد البعض على أنّ العبادات يجب أن تؤدّى وفقاً لما شرعه الله وليس على هوى العبد، في حين أشار البعض إلى أن المشجعة الكرواتية ليست مسلمة، وإنما أرادت أن تستكشف الصلاة بعد أن قُدّمت لها سجادة الصلاة كهدية.

وفي هذا السياق، قال المغرد “عبدو زيان” منتقِداً ناشر الصور الذي مدح تصرفها: “لا يعبد الله الا بما شرع ……كيف تقول ما تدري ما في قلوب الناس”.

لا يعبد الله الا بما شرع ……كيف تقول ما تدري ما في قلوب الناس😲😲😲😲😲 — عبدو زيان (@abdelkaderzia12) November 28, 2022

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أما المغرد صاحب حساب “خوسيه ماريا”، فقال معلّقاً على ما رآه: “حللت الصورة : قد لا تكون مسلمة والله اعلم وحصلت على السجادة هدية فحبت انها تجرب وتقلد حركات المسلمين خاصة يوم شافتهم يصلون في الملعب وخارج الملعب..قد تكون مترددة في الدخول في الاسلام ولكنها حبت تخوض تجربة الصلاة وتقلد حركات المسلمين في الصلاة ..لذلك لا نعلم الغيب فقد تصبح مسلمة!”.

حللت الصورة : قد لاتكون مسلمة والله اعلم وحصلت على السجادة هدية فحبت انها تجرب

وتقلد حركات المسلمين خاصة يوم شافتهم يصلون

في الملعب وخارج الملعب👈🏼قد تكون مترددة في الدخول في الاسلام ولكنها حبت تخوض تجربة الصلاة وتقلد حركات المسلمين في الصلاة 🧎🏻‍♂️

لذلك لانعلم الغيب فقد تصبح مسلمة! — خوسيه ماريا (@Like_Ahero) November 28, 2022

من جانبها، قالت مغردة أخرى: “ما تجوز الصلاة بهذا اللبس ولا المكان مناسب هي مش في معتقل ولا تايهه في الصحراء عشان تصلي في اي مكان تحصله. العبادة لها أصول وأركان وطرائق معينة”.

ما تجوز الصلاة بهذا اللبس

ولا المكان مناسب

هي مش في معتقل ولا تايهه في الصحراء عشان تصلي في اي مكان تحصله.

العبادة لها أصول وأركان وطرائق معينة. — تغريد⚘ (@25JULY2005) November 28, 2022

أما المغرد “بن شداد”، فقال: “الست دى فيها خير ومحتاجة حد يدلها عالطريق بس وربنا يهدينا ويهديها”.

الست دى فيها خير ومحتاجة حد يدلها عالطريق بس

وربنا يهدينا ويهديها — Binshadad (@Binshadad123) November 28, 2022

مبادرة لتعريف جماهير المونديال بالإسلام

يشار إلى أنّ مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قد دشّن مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال موادّ دينية مترجمة بلغات عدة.

ونشر المركز على موقع وزارة الأوقاف القطرية رابطًا يحتوي على كتيب ديني تُرجم إلى 6 لغات رئيسية، هي: الإنجليزية والفرنسية، والإسبانية والألمانية، والروسية والبرتغالية، ويحتوي كل رابط على لغة محددة بها الكتيب الخاص بالتعريف بالدين الإسلامي تحت عنوان: “فهم الإسلام”.

🎥| تعريفًا بدين الإسلام 🕌

لجماهير مونديال #قطر_2022 مركز عبدالله بن زيد آل محمود التابع لوزارة الأوقاف يدشّن رابطًا يحتوي على مجموعة من صور الباركود التي تُتيح التعريف بالإسلام بعدة لغات 🌍 حيث يمكنكم طباعتها وتوزيعهاhttps://t.co/qxyK28eFGJ#حياكم_قطر | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/ZF3Gy6li3E — نديب قطر (@NadeebQa) November 6, 2022

جداريات الأحاديث

وجاءت مبادرة مركز عبد الله بن زيد آل محمود في ظلّ وجود العديد من الجداريات في قطر، والتي كُتب عليها بعض الأحاديث للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- للتعريف بالدين الإسلامي للقادمين إلى كأس العالم.

وتضمّنت الجداريات أحاديثَ للنبي محمد -عليه الصلاة والسلام- عن الأخلاق والأعمال الصالحة، وضرورة فعل الخير في الحياة الدنيا، بلغة عربية مرفقة بترجمة إنجليزية.