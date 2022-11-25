سابقة فريدة في أول يوم جمعة بمونديال قطر.. شاهد ماذا حدث

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وطن – حل اليوم، أول جمعة في المونديال الذي تنظمه دولة قطر، وهي بطولة كأس العالم التي تُوصف نُسختها الحالية بأنها استثنائية.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر أداء صلاة الجمعة وسط حضور واسع، ولوحظ أنه كانت هناك خطبتان، واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

خطبة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية..

إقامة صلاة الجمعة أمام ملاعب #مونديال_قطر pic.twitter.com/jjybFmKqal — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2022

أداء صلاة الجمعة داخل الاستاد

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وهذه اللقطات التي استعرضها الفيديو، وثقت أداء صلاة الجمعة داخل الاستاد، في واقعة هي الأولى من نوعها في بطولة كأس العالم.

والتطقت هذه المشاهد، قبل مباراة إيران وويلز، حيث حرص جمهور المنتخب الآسيوي على أداء صلاة الجمعة أمام ملعب أحمد بن علي الذي يستضيف اللقاء، وذلك قبل الدخول إلى المدرجات.

نسخة مونديالية استثنائية في قطر

وأصبحت نسخة قطر المونديالية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما أصبحت شاهدة على الكثير من الوقائع التي تُظهر محافظة على الثقافة الإسلامية بشكل كبير.

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وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، قد دشنت جناحاً للتعريف بالإسلام وتعاليمه، أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وتضمّن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة، توزيعَ الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصاً القطرية، والتعريف بها.

وانتشرت العديد من اللقطات التي وثّقت ثمار ما فعلته قطر، مثل ما أظهره مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يشهر إسلامه في القرية الثقافية “كتارا” في الدوحة، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وشوهد المشجّع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية “حيان اليافعي”، وسط سعادة غامرة من المشجع.

وقال الداعية “حيان اليافعي”، شارحاً تفاصيل الواقعة: “دخل هذا الرجل إلى المسجد ليتعرف على ثقافة المسلمين ثم شرحت له عن أركان الإيمان، وأن الإسلام دين جميع الأنبياء، فكل الأنبياء رسالتهم واحدة أرسلهم الله لدعوة الناس إلى التوحيد، وأن كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء من قبل كانوا يعبدون ربا واحدا لا شريك له”.

مفتي عمان يشيد بقطر وإجراءاتها

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد وجه التحيةَ لدولة قطر على تنظيمها لبطولة كأس العالم بهذا الشكل المبهر.

وقال في بيان مقتضب نشره حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال لرفضها رفع شعارات فحش ورذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية”.

إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته. pic.twitter.com/FrkRCevO4N — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 24, 2022

وأضاف، أن قطر استغلت هذا المشهد الكبير في أرضها، لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل، لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته.