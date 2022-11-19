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حملة قطر للتعريف بالإسلام تسفر عن إسلام 558 شخصا في أسبوع واحد

كأس العالم 2022 في قطر فرصة ثمينة للتعريف بالإسلام

كتب فهمي الورغمي
حملة قطر للتعريف بالإسلام watanserb.com
حملة قطر للتعريف بالإسلام
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وطن- بلغ عدد الأشخاص الذين أسلموا خلال أسبوعٍ واحد جراء الحملة التي قامت بها قطر للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم الذي تنطلق فاعلياته غدا، الأحد، 558 شخصا.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الداعية القطري الدكتور “فيصل الهاشمي” في مقطع فيديو بثه عبر حساباته بمواقع التواصل، مؤكدا على أن هذا الأمر سيكون فرصة عظيمة للتعريف بالإسلام ونشره.

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وخاطب الدكتور فيصل متابعيه: “أنتم تسببتم بدعمكم وعطائكم بنشر السنة والإسلام.”

وقال: “تخيلوا في كأس العالم تم تنظيم طاولة لاستقبال مشجعي كأس العالم.. وسيقوم فريق الطاولة بشراء التمور والرطب من منطقة الحسا وكذلك القهوة والشاي لاستقبال هؤلاء الضيوف وتشجيعهم وتعريفهم بكرمنا وديننا وسماحة إسلامنا.”

رد فعل لافت لمشجع أجنبي عند سماعه أذان الفجر في قطر (فيديو)

وأضاف أن هناك وفد سيأتي من الكويت وبعضهم من السعودية، دعماً لنشر السماحة والابتسامة بين المشجعين.

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وكانت بعض فنادق الدوحة وضعت “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستنطلق في قطر غداً، الأحد، لأول مرة في المنطقة العربية.

ونشرت حسابات قطرية -منها “مرسال قطر” المحلي- صورة توضح الـ”باركورد”، وقال إنها “باركود في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم”.

مشجع أجنبي لفت انتباهه صلاة الفجر

وفي هذا السياق أبدى مشجع لمنتخب الأوروغواي استغرابه من خروج القطريين في الخامسة صباحاً لأداء صلاة الفجر، وظهر المشجع وهو يشير بأصابع يديه اليمنى إلى صوت الآذان فيما يسمع صوت المؤذن.

ويظهر خلفه شخص يقول له :”اسمع نصيحتي لا تضحك على الصلاة” فيرد عليه: “حسناً آسف”.

وكان الصحفي الإنجليزي هنري فينتر، عبر عن إعجابه الشديد بصوت الأذان في قطر، أثناء حضوره تدريبات منتخب إنجلترا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ونشر “فينتر” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو أثناء تدريبات منتخب بلاده ويظهر في الخلفية صوت الأذان.

وعلق الصحفي الإنجليزي على الفيديو: “تدريب إنجلترا في الدوحة وسط آذان الصلاة”، ليجد تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه.

ذاكر نايك في قطر

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت موجة تفاعل كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو قيل إنه يوثق تواجد الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر.

ولفت متداولو المقطع إلى أنه تمت دعوة ذاكر نايك من قبل الدوحة، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة “كأس العالم فيفا قطر2022”.

ويظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) تجول الداعية “نايك” داخل أحد ملاعب كأس العالم فيما يحيط به عدد كبير من المنظمين والمسؤولين.

ولم تؤكد الصفحات الرسمية للداعية الهندي الشهير على مواقع التواصل، خبر تواجده في قطر ولم تنشر هذا المقطع.

ولم يتسنى لنا التأكد من زمن تصوير هذا الفيديو، بشأن إذا ما كان حديثا أو قبل فترة أثناء الاستعداد للبطولة.

وأبدى ناشطون فرحتهم الكبيرة بهذا الخبر الغير مؤكد حتى الآن، مثنين على جهود قطر واستغلالها لهذا الحدث الضخم لتعريف الجماهير الغربية بالإسلام والدعوة له.

ذاكر نايك في قطر للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم.. ما القصة؟ (فيديو)

ولم تعلق اي جهة رسمية في قطر أيضا على هذه الأنباء والمقطع المتداول، سواء بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

وبتتبع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، اتضح أنه منشور منذ 4 ايام على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وتتوجه أنظار العالم أجمع حاليا نحو العاصمة القطرية الصغيرة، التي أبهرت العالم بشكل فعلي وأثبتت للجميع أن الدول لا تقاس قوتها بالمساحة.

وتنطلق غدا، الأحد 20 نوفمبر، صافرة البداية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر، حيث تنظم هذه البطولة العالمية لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق الأوسط أيضا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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