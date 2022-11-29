شيخ أردني يسيء لقطر في خطبة الجمعة.. ومطالب بتدخل دبلوماسي

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق إساءة صدرت خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد الأردن، لدولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم.

وقال الخطيب الذي تبين من

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خلال صفحته على موقع فيسبوك، أنه يُدعى يوسف مخارزة – ساخرا: “أمير قطر قال للفرقة السعودية وهي تحارب على جبهة الأرجنتين إذا انتصرتم سأعطي كل واحد منكم مليون ريال.. مال كثير وغاز وفير وبلد صغير وهم لا يلزمهم الكثير من المال”.

واتهم قطر بأنها تشتري الذمم، وتحرّف الصوت والقلم وتشتري العلماء والعملاء، متابعا: “قطر أصبحت من أولياء الله، والمشايخ صاروا يقولون شكرا قطر ويقولون من ذا الذي لا يدرك خير قطر”.

وادعى أن الدوحة تستقطب المشايخ لتسكت الأصوات النشاذ التي لا ترى الخير في قطر، نافيا ما تردد مؤخرا عن اعتناق 500 شخص الإسلام في قطر من جمهور المونديال، واصفا ذلك بـ”الكلام المزور”.

وختم قائلا: “لا تسأل كم أدخلت إلى الإسلام بل قل كم أخرجت من الإسلام”.

إساءة لدولة قطر وسموّ الأمير بخطبة الجمعة في الأردن ! pic.twitter.com/orofwoxSPR — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) November 28, 2022

الخطبة التي يمكن وصفها بالمسيسة أثارت غضبا عارما ضد قائلها، كونها تنم عن حقد كبير ضد نجاح الدوحة في تنظيم بطولة كأس العالم.

الأكاديمي والروائي القطري أحمد عبد المالك قال: “لا بد من إجراء دبلوماسي عبر القنوات الرسمية لإسكات مثل هذه الأصوات”.

لا بد من إجراء دبلوماسي عبر القنوات الرسمية لإسكات مثل هذه الأصوات. — Dr. Ahmed Abdulmalik (@abdulmalikahmd) November 28, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: “للأسف.. هذه إساءة للحق والصواب والأمر بالمعروف.. الرجاء ان توقفوا هذه الأصوات النشاز”.

للأسف.. هذه إساءة للحق والصواب والأمر بالمعروف.. الرجاء ان توقفوا هذه الأصوات النشاز. — Dr. Ahmed Abdulmalik (@abdulmalikahmd) November 28, 2022

وكتب الباحث سعد الهاجري: “ترك كل ما يخص فلسطين والاردن وسوريا، والعراق واساء لقائد وشعب قطر شرف الامة العربية”.

ترك كل مايخص فلسطين،🔥والاردن،🔥وسوريا،🔥والعراق🔥

واساء لقائد،🤙وشعب🇶🇦شرف الامة العربية⁉️ — سعد الهاجري (@saadhresh) November 28, 2022

وغرد أبو يوسف: “اذا كان يخطب في الاردن وين عنه حكومة الاردن”.

اذا كان يخطب في الاردن وين عنه حكومة الاردن — بو يوسف (@5axaDANXIG0wqq0) November 28, 2022

وسخر مغرد: “اول مره اشوف شيخ على منبر سوالفه سوالف حريم عجايز في جمعة اهل. قيل و قال و فعل ولم يفعل. وانت شتبي؟ اذا الرسول عليه افضل الصلاة و السلام لم يبحث عَمَّا في قلوب الناس انت من الي اعطاك صلاحية تنقب عمَّا في قلوبهم؟ و ثاني شي يا شيخنا العلامه انت عندك شهادة في البرمجة و تعديل الفيديو”.

اول مره اشوف شيخ على منبر سوالفه سوالف حريم عجايز في جمعة اهل. قيل و قال و فعل ولم يفعل. وانت شتبي؟ اذا الرسول عليه افضل الصلاة و السلام لم يبحث عَمَّا في قلوب الناس انت من الي اعطاك صلاحية تنقب عمَّا في قلوبهم؟ و ثاني شي يا شيخنا العلامه انت عندك شهادة في البرمجة و تعديل الفيديو — N💙 (@enn07_) November 28, 2022

وتنظم قطر نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، وشكلت جدارا صامدا في مواجهة استهدافها سواء إقليميا أو دوليا.

وحرصت الدوحة على تدشين برامج تثقيفية تنشر الفكر الصحيح للإسلام، على هامش المونديال، وهو ما جعلها نسخة ناجحة بامتياز، لا سيما نجاح الدوحة في المحافظة على الثقافة الإسلامية في مواجهة حملات الغرب.

برنامج ثقافي

ودشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جناحًا للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

البرنامج القطري يشارك به دعاة من جنسيات عدة، ويشمل توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصا القطرية، والتعريف بها.