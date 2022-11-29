الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدشيخ أردني يسيء لقطر في خطبة الجمعة.. ومطالب بتدخل دبلوماسي
الهدهد

شيخ أردني يسيء لقطر في خطبة الجمعة.. ومطالب بتدخل دبلوماسي

تصريحاته أثارت غضبا عارما ضده

كتب خالد السعدي
إساءة شيخ أردني لقطر watanserb.com
الخطيب يوسف مخارزة يسيء لقطر بسبب استضافتها كأس العالم2022
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق إساءة صدرت خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد الأردن، لدولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم.

وقال الخطيب الذي تبين من

 

- Advertisement -

 

 

 

- Advertisement -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلال صفحته على موقع فيسبوك، أنه يُدعى يوسف مخارزة – ساخرا: “أمير قطر قال للفرقة السعودية وهي تحارب على جبهة الأرجنتين إذا انتصرتم سأعطي كل واحد منكم مليون ريال.. مال كثير وغاز وفير وبلد صغير وهم لا يلزمهم الكثير من المال”.

واتهم قطر بأنها تشتري الذمم، وتحرّف الصوت والقلم وتشتري العلماء والعملاء، متابعا: “قطر أصبحت من أولياء الله، والمشايخ صاروا يقولون شكرا قطر ويقولون من ذا الذي لا يدرك خير قطر”.

وادعى أن الدوحة تستقطب المشايخ لتسكت الأصوات النشاذ التي لا ترى الخير في قطر، نافيا ما تردد مؤخرا عن اعتناق 500 شخص الإسلام في قطر من جمهور المونديال، واصفا ذلك بـ”الكلام المزور”.

وختم قائلا: “لا تسأل كم أدخلت إلى الإسلام بل قل كم أخرجت من الإسلام”.

الخطبة التي يمكن وصفها بالمسيسة أثارت غضبا عارما ضد قائلها، كونها تنم عن حقد كبير ضد نجاح الدوحة في تنظيم بطولة كأس العالم.

الأكاديمي والروائي القطري أحمد عبد المالك قال: “لا بد من إجراء دبلوماسي عبر القنوات الرسمية لإسكات مثل هذه الأصوات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “للأسف.. هذه إساءة للحق والصواب والأمر بالمعروف.. الرجاء ان توقفوا هذه الأصوات النشاز”.

وكتب الباحث سعد الهاجري: “ترك كل ما يخص فلسطين والاردن وسوريا، والعراق واساء لقائد وشعب قطر شرف الامة العربية”.

وغرد أبو يوسف: “اذا كان يخطب في الاردن وين عنه حكومة الاردن”.

وسخر مغرد: “اول مره اشوف شيخ على منبر سوالفه سوالف حريم عجايز في جمعة اهل. قيل و قال و فعل ولم يفعل. وانت شتبي؟ اذا الرسول عليه افضل الصلاة و السلام لم يبحث عَمَّا في قلوب الناس انت من الي اعطاك صلاحية تنقب عمَّا في قلوبهم؟ و ثاني شي يا شيخنا العلامه انت عندك شهادة في البرمجة و تعديل الفيديو”.

وتنظم قطر نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، وشكلت جدارا صامدا في مواجهة استهدافها سواء إقليميا أو دوليا.

وحرصت الدوحة على تدشين برامج تثقيفية تنشر الفكر الصحيح للإسلام، على هامش المونديال، وهو ما جعلها نسخة ناجحة بامتياز، لا سيما نجاح الدوحة في المحافظة على الثقافة الإسلامية في مواجهة حملات الغرب.

برنامج ثقافي

ودشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جناحًا للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

البرنامج القطري يشارك به دعاة من جنسيات عدة، ويشمل توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصا القطرية، والتعريف بها.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

إسرائيلي صور نفسه صانع سلام يهرب من قطر بعد “الفضيحة”.. تفاصيل مثيرة

الهدهد

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشح علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

اقتصاد

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

الهدهد

تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

حياتنا

عريس أردني يفقد حياته بعد 10 أيام من زواجه فقط.. قلبه لم يحتمل! (شاهد)

تقارير

تحالف قطري سعودي لشراء ليفربول.. صحيفة كشفت ما يدور في الكواليس

الهدهد

فيديو “وليمة المونديال” حصد ملايين المشاهدات.. ما القصة؟

الهدهد

بشار الأسد يستغل مونديال قطر.. ما يحدث في سوريا لا يصدق!

الهدهد

مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسلاً إسرائيلياً بما فعلاه تضامناً مع فلسطين!(شاهد)

الهدهد

شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

الهدهد

مشجعة تونسية تتصدر التريند بعد التنمر عليها وتعاطف واسع

الهدهد

المغرب وبلجيكا.. شاهد ما فعله أسود الأطلس عقب الفوز ولقطة مؤثرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سوناتا ابنة أندريه سكاف تخطف الأنظار بجمالها النادر (شاهد)

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

7 أطعمة مجمدة يجب ألا تشتريها أبدًا وفقًا لأشهر طهاة العالم

الغارديان تكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن انقلاب القصر الذي أوصل “ابن سلمان” للسلطة

مسؤول بحريني يثير سخرية واسعة بسبب طريقة أدائه اليمين الدستورية!(شاهد)

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

سحابة مرعبة وأمطار غزيرة تغطيان سماء ينبع السعودية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC