رغم توديع المونديال .. مشجعات المنتخب الإيراني يخطفن الأنظار بجمالهنّ (صور)

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وطن – خطفت مشجعات المنتخب الإيراني خلال لقائه المنتخب الأمريكي، في ختام مباريات المجموعة الثانية، الأنظار بجمالهنَ، أثناء تواجدهنّ في مدرجات ملعب الثمامة، مساء الثلاثاء.

والتقطت عدسات المصوّرين، صوراً، لمشجعات المنتخب الإيراني، خلال تشجيعهن المنتخب، الذي مني بخسارة من نظيره الأمريكي بهدفٍ نظيف، وبات منتخب إيران خارج كأس العالم.

أمريكا تهزم إيران وتلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر

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لحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على إيران بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

#ايران تُغادر كأس العالم 🇮🇷 بعد الخسارة من #أمريكا بهدف دون رد .. pic.twitter.com/UXnluJ6zcp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2022

وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (38).

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وبتلك النتيجة رفعت أمريكا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط، لتودع البطولة من الدور الأول. بحسب موقع “كورة” الرياضي

وسبق مغادرة إيران كأس العالم، نهاية مشوار قطر الدولة المستضيفة للبطولة، وذلك بعدما خسرت أمام المنتخب الهولندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء باستاد البيت في ختام مباريات المجموعة.

وحسمت هولندا بهذا الفوز على قطر، صدارة المجوعة الأولى بكأس العالم قطر 2022.

وأحرز هدفي هولندا كل من كودي جاكبو وفرينكي دي يونج في الدقيقتين 26 و 49.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي إلى 7 نقاط تصدر بهم قمة المجموعة الأولى ، بينما بقي رصيد قطر خاليا من النقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.