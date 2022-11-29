الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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رغم توديع المونديال .. مشجعات المنتخب الإيراني يخطفن الأنظار بجمالهنّ (صور)

خسرت إيران بهدف أمريكي أخرجها من البطولة

كتب شيراز ماضي
مشجعات المنتخب الإيراني خلال لقائه المنتخب الأمريكي watanserb.com
مشجعة إيرانية
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وطن – خطفت مشجعات المنتخب الإيراني خلال لقائه المنتخب الأمريكي، في ختام مباريات المجموعة الثانية، الأنظار بجمالهنَ، أثناء تواجدهنّ في مدرجات ملعب الثمامة، مساء الثلاثاء.

والتقطت عدسات المصوّرين، صوراً، لمشجعات المنتخب الإيراني، خلال تشجيعهن المنتخب، الذي مني بخسارة من نظيره الأمريكي بهدفٍ نظيف، وبات منتخب إيران خارج كأس العالم.

أمريكا تهزم إيران وتلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر

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لحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على إيران بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (38).

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وبتلك النتيجة رفعت أمريكا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط، لتودع البطولة من الدور الأول. بحسب موقع “كورة” الرياضي

وسبق مغادرة إيران كأس العالم، نهاية مشوار قطر الدولة المستضيفة للبطولة، وذلك بعدما خسرت أمام المنتخب الهولندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء باستاد البيت في ختام مباريات المجموعة.

وحسمت هولندا بهذا الفوز على قطر، صدارة المجوعة الأولى بكأس العالم قطر 2022.

وأحرز هدفي هولندا كل من كودي جاكبو وفرينكي دي يونج في الدقيقتين 26 و 49.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي إلى 7 نقاط تصدر بهم قمة المجموعة الأولى ، بينما بقي رصيد قطر خاليا من النقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

المصدررصد مواقع التواصل + كورة - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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