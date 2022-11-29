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خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

الدهون مخزنة بشكل رئيسي في الفخذين والأرداف والوركين عند النساء

كتب معالي بن عمر
حرق الدهون watanserb.com
حرق الدهون
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وطن– يستهلك الجسم السعرات الحرارية، لكي يقوم بدوره بشكل جيّد؛ وهذه هي عملية التمثيل الغذائي الأساسية التي تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك العمر والجنس والطول أو الوزن.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، يستهلك جسمنا أولاً السكريات التي يتلقّاها من الطعام، ثم الكربوهيدرات، وهي وقود الجسم الرئيسي، للعثور على الطاقة.

أما في حالة بذل جهد مطوّل (جسديًا أو فكريًا)، فإن أجسامنا سوف تعتمد على احتياطياتها من الدهون؛ هذه الدهون (المخزنة بشكل رئيسي في الفخذين والأرداف والوركين عند النساء) ستتحول إلى طاقة، خاصة لتغذية كتلة العضلات، وهكذا يحرق الجسم الدهون.

ما هي المدة التي يجب أن تقضيها حقًا على الدراجة الثابتة لفقدان الوزن؟

اتبع نظامًا غذائيًا أكثر ثراءً بالبروتين 

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ووفقًا لما ترجمته “وطن”، فإنه لإنقاص الوزن بطريقة صحية ودون تعريض صحتك للخطر، يجب أن تبدأ باتباع نظام غذائي متوازن. وباختصار: يمكن أن نأكل كل شيء ولكن دون إفراط.

رياضات التحمل هي: السباحة وركوب الدراجات، المشي السريع، التدريب البيضاوي.
رياضات التحمل هي: السباحة وركوب الدراجات، المشي السريع، التدريب البيضاوي.

وعندما يكون الهدف هو “إجبار” الجسم على الاستفادة من احتياطياته من الدهون، فإن أفضل شيء هو استهلاك المزيد من البروتين. لماذا؟ لأن البروتينات هي التي تبنّي كتلة العضلات. ومع ذلك، فكلما زاد عدد العضلات لديك، زاد استهلاك هذه العضلات للطاقة، وبالتالي زاد ميل الجسم إلى استخدام الدهون المخزنة.

دون الذهاب إلى حدّ اتباع نظام غذائي عالي البروتين (ضار بالصحة، وخاصة للكلى)، يُفضّل تناول البروتين في وجبات اليوم المختلفة على سبيل مثال: عجة في الصباح على الإفطار، وجبنة بيضاء دون سكر على الغداء، بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة، وقطعة من اللحم (حمراء أو بيضاء) للعشاء.

مارس رياضة التحمل

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رياضات التحمل هي: السباحة وركوب الدراجات، المشي السريع، التدريب البيضاوي. تعتبر هذه التدريبات ممتازة لحرق الدهون، حيث يبدأ الجسم، بعد حوالي 10 دقائق من النشاط البدني، في استهلاك الدهون المخزنة في الخلايا الشحمية.

حذاري! إذا لم تكن رياضات التحمل هذه شديدة مثل رياضات “الكارديو”، (مثل Zumba أو HIIT، على سبيل المثال)، فلا يزال من الضروري بذل جهد لملاحظة التأثير على الجسم. وهكذا، عندما تتمرن، يجب زيادة معدل ضربات القلب.

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

تقسيم التدريبات الرياضية

تقسيم التدريبات الرياضية، هو أيضًا نصيحة رائعة لحرق الدهون وتنحيف الجسم بشكل واضح. لفهم ذلك، فيما يلي مثال ملموس:

ابدأ بالجري بوتيرة متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك، اجرِ بسرعة بصفة مضاعفة، ثم عُد إلى متوسط ​​وتيرتك لمدة دقيقتين. كَرّر التمرين لمدة 3 دقائق بشكل سريع، ثم دقيقتين بوتيرة متوسطة.

المشي السريع من الرياضات المنصوح بها لإنقاص الوزن
المشي السريع من الرياضات المنصوح بها لإنقاص الوزن

تجنّب الأطعمة الزائفة التي تحرق الدهون

نسمع أحيانًا عن الأطعمة التي تحرق الدهون: كن حذرًا! لأنه لا يوجد طعام لديه القدرة على التخلص من الدهون المتراكمة في الخلايا الشحمية. مثال ذلك، الأناناس والذي يُشار إلى أنه حارق للدهون بامتياز: توجد جزيئات التخسيس التي يحتويها في جذعه، لكن لا داعي لاستهلاكه بشكل مفرط، لأن ذلك، يؤدي إلى عسر الهضم!

انتبه للوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة هي العدو الأول لجسمنا: لإزالة الدهون المتراكمة في الخلايا، وفقدان الوزن بطريقة صحية، من الضروري بالتالي محاربة هذه الآفة. للقيام بذلك، نتحقّق من أنّنا نأكل ما يكفي أثناء الوجبات (مع طبق مكون من أجزاء متساوية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون)، وإذا لزم الأمر، نقوم بإعداد وجبات خفيفة في الساعة 11 صباحًا/ أو 4 مساءً.

الوجبات الخفيفة هي العدو الأول لجسمنا
الوجبات الخفيفة هي العدو الأول لجسمنا

هذه الوجبات الخفيفة، (التي يمكن أن تكون حلوة أو مالحة، ولكنها متوازنة بالضرورة: يمكن أن تكون بيضة مسلوقة أو شريحة من اللحم وما إلى ذلك)، يجب أن تُؤكل أيضًا مع الوجبات الرئيسية، ولا تأكلها بمفردها، حتى لا تزيد من السعرات الحرارية في اليوم.

المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

 

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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